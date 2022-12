Previsione dei prezzi CRO 2023, 2025 e 2030

L’attuale prezzo di mercato di CRO, al momento della scrittura, è di 0,064 dollari ed è in calo di quasi l’1% in 24 ore. Il suo prezzo 7 giorni fa era 0,064, il che significa che non c’è alcun cambiamento netto nel suo prezzo per una settimana.

Ultimi aggiornamenti di Cronos

Nell’ultimo tweet del 29 novembre, Ledger ha annunciato la disponibilità della catena Cronos in Ledger Live, il che significa che gli utenti possono gestire facilmente i loro token CRO tramite Cronos Blockchain con Ledger.

All’inizio di questo mese, la piattaforma Skytale ha annunciato il suo supporto per la catena Cronos. L’integrazione di Skytale con Cronos aveva lo scopo di rendere web3 più semplice, user-friendly e facile.

Ultimo prezzo CRO

CRONOS non è estraibile e il suo obiettivo è accelerare la transizione mondiale alle criptovalute. CRO è stato progettato per facilitare le transazioni all’interno della sua blockchain e del suo ecosistema finanziario.

Riepilogo dei prezzi CRO di quest’anno

Ultimo 1 mese: -43,1%

Ultimi 3 mesi: -49,0%

YTD: -89,1%

Il volume degli scambi di CRONOS è in costante calo e il prezzo di CRONOS è stato scambiato tra 0,06 e 0,08 dollari.

Negli ultimi 15 giorni, CRO ha perso oltre 1 miliardo di dollari della sua capitalizzazione di mercato.

Il prezzo di CRONOS è sceso di oltre il 40% negli ultimi 30 giorni.

Analisi tecnica CRO

Il CRO è in declino negli ultimi mesi, ma ha tentato il recupero in diverse occasioni. Sul grafico delle 24 ore c’è stato un aumento marginale del prezzo di CRONOS.

CRONOS sta attualmente commerciando marginalmente a oltre 0,063 dollari con un supporto a 614 dollari.

Il grafico seguente mostra che CRO ha mostrato un’inversione ogni volta che ha testato il supporto. CRO sta ancora una volta testando il suo primo livello di supporto e dovrebbe aumentare ancora una volta. L’attuale resistenza è di 0,11 dollari

Il prezzo di CRONOS si sta muovendo al di sotto della media di 30 giorni, ma ha formato una curva verso l’alto. Per la tendenza rialzista, il prezzo CRONOS dovrà muoversi nella zona della domanda che si trova tra 0,066 e 0,071 dollari. Non riuscendo a rompere, potremmo assistere a un enorme ritiro per CRONOS.

Il CRO è un buon investimento? La blockchain CRO si concentra sulla fornitura di utilità agli utenti delle soluzioni di pagamento, trading e servizi finanziari di Crypto.com. CRO consente agli utenti di pagare di più ai commercianti online e a volte agisce anche come una valuta intermedia che consente agli utenti di convertire la criptovaluta.

La moneta CRO ha guadagnato oltre il 1000% nel 2021, ma ha lottato durante l’anno perdendo oltre l’80% di valore. I primi due trimestri sono stati terribili grazie alla Fed che ha ridotto le dimensioni del suo bilancio e il Luna Crash.

Q1: -20%

Q2: -77,1%

Q3: -1,5%

Q4: -42,3%

Di conseguenza, i dati di IntoTheBlock mostrano attualmente che circa il 77% dei titolari di monete CRO è in perdita, mentre solo il 21% dei titolari è in profitto.

Il 36% dei titolari di monete CRO ha più di 1 anno, mentre il 61% ha un’età compresa tra 1 e 12 mesi. Il 2% dei titolari di monete CRO ha meno di un mese.

Pertanto, la moneta Crypto.com è un buon investimento?

Ci sono molti aspetti positivi

Sostenuto da Crypto.com, un noto marchio.

Ampia gamma di utilizzo, dall’uso sullo scambio Crypto.com, pagamenti, NFT, DeFi e Staking

Concorrenza limitata con solo 4 principali concorrenti di scambio. Con un mercato prigioniero nativo, CRO può funzionare costantemente bene a lungo termine

Al fine di aumentare la fiducia degli investitori in CRONOS, la società madre di CRONOS, crypto.com si è avventurata in diversi campi. L’anno scorso ha portato il diritto di denominazione dello Staples Center di Los Angeles. Crypto.com è anche lo sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA.

Crypto.com è stato anche lo sponsor ufficiale del NFL Super Bowl della scorsa stagione. Ciò indica che crypto.com, il sosoratore di CRONOS, è ben finanziato. Crypto.com è anche lo sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA di quest’anno

Tuttavia, CRO ha sottoperformato i suoi pari di un ampio margine. Ecco le prestazioni YTD dei suoi concorrenti

LEO: +10,3%

BNB: -48,6%

CRO: -89,1%

Solo con questa metrica, CRO non è un grande investimento da considerare al momento.

Il CRO Salirà?

CRONOS è sostenuto da un grande marchio crypto.com, tuttavia, il recente fiasco FTX ha portato a dubitare anche del futuro di Crypto.com. L’attuale condizione del mercato è preoccupante e le possibilità di ripresa di CRONOS quest’anno sono cupe.

FTX è stato uno degli scambi di criptovalute più popolari e con il suo crollo, gli investitori stanno estraendo le loro risorse digitali dagli scambi. CRONOS è un token di scambio e per aumentare deve avere più investitori che si affollano allo scambio crypto.com. Attualmente, lo scenario è diverso, quindi il CRO potrebbe non salire a partire da ora.

Il CRO abbatterà?

CRO ha perso oltre il 40% del suo valore nel mese di novembre 2022. Come token di scambio, CRO sta lottando come il resto dei token di scambio. Il crollo di FTX ha aumentato la paura del resto degli scambi che seguono un percorso simile. Come per l’ultimo rapporto di JP Morgan, si sta verificando un massiccio ritiro dagli scambi.

Il prezzo di CRONOS è influenzato sia dalle attuali condizioni del mercato delle criptovalute, sia dai trader che cercano un posto sicuro per immagazzinare i loro beni piuttosto che tenerli nello scambio. Guardando le prestazioni di CRONOS, ci sono maggiori possibilità che i prezzi CRO scendano.

Previsione del prezzo futuro CRO

Previsione dei prezzi CRO 2022: si prevede che il prezzo CRO rimarrà al di sotto di 0,10 dollari entro la fine del 2022. Il prezzo massimo previsto è 0,08 dollari.

Cronos Price Prediction 2023: la previsione massima del prezzo aggregato 2023 per CRONOS è di 0,145 dollari.

CRO Price Prediction 2025: il CRO Price Prediction aggregato 2025 è di 0,23 dollari.

La previsione del prezzo CRO 2026 è di 0,055 dollari. Questo è 4,6 volte il prezzo corrente.

La previsione dei prezzi CRO 2027 è di 0,725 dollari. Questo è 6,6 volte il prezzo corrente.

La previsione del prezzo di Cronos 2028 è di 1,07 dollari. Questo è 9.8x il prezzo corrente.

La previsione del prezzo CRO 2029 è di 1,55 dollari. Questo è 14.1x il prezzo corrente.

CRONOS Price Prediction 2030: la previsione complessiva dei prezzi CRO 2030 è di 2,2 dollari.

Crypto.com È Nei Guai?

Lo scambio FTX che era più grande di Crypto.com è andato in bancarotta in pochi giorni. Da allora è aumentata la paura che Crypto.com segua un percorso simile. La moneta nativa di Crypto.com CRONOS è scesa di oltre il 40% negli ultimi 10 giorni.

Il motivo del panico tra gli investitori è giustificabile. Crypto.com come FTX ha speso un enorme capitale in pubblicità e sponsorizzazioni di celebrità. Aggiunto, Crypto.com come FTX ha sede negli Stati Uniti. FTX ha sede alle Bahamas e Crypto.com è una società registrata di Singapore.

Recentemente Crypto.com ha erroneamente inviato più dell’80% delle sue partecipazioni in etere che valgono 400 milioni di dollari di criptovaluta, allo scambio Gate.io. Tuttavia, la società, in seguito, ha detto di essere stata in grado di recuperarli. Questa attività, tuttavia, non è andata bene con gli investitori o i trader sulla piattaforma crypto.com.

Il CEO di Crypto.com Kris Marszalek da allora ha utilizzato quasi tutti i social media per cercare di rassicurare i clienti che i loro depositi sono sicuri e che l’azienda è su basi solide.

Il CEO di Binance, tuttavia, si è affrettato a lanciare un allarme dopo l’incidente. Ha detto che uno scambio che sposta improvvisamente grandi quantità di criptovalute in questo modo “è un chiaro segno di problemi”.

Tuttavia, sarebbe troppo presto per concludere sullo stato finanziario di Crypto.com a partire da ora, ma c’è panico tra gli investitori.

Previsione del prezzo della moneta Cronos: prestazioni DeFi TVL

CRO DeFi TVL è stato costantemente in calo regolarmente. CRO TVL ha raggiunto il suo nuovo minimo e ora è al di sotto di 500 milioni di dollari.

Cos’è CRO Cronos Coin?

CRO è una valuta nativa della blockchain Crypto.org e può essere utilizzata per le transazioni Crytpo.org. È anche un token ERC-20 utilizzato per le transazioni sulla blockchain di Ethereum.

Crypto.com ha varie funzionalità come:

Facilita il trading sulla piattaforma Crypto.com

Può essere utilizzato anche per la finanza decentralizzata

CRO consente agli utenti di pagare di più ai commercianti online

Tabella di marcia CRO

Aggiornamento delle prestazioni di Cronos, primi 6 mesi

900.000 utenti

300 Dapp

480.000 transazioni al giorno

Ci sono 4 assi su cui sono stati apportati miglioramenti o previsti per essere attuati

Livello di sviluppatore per consentire un facile sviluppo e pubblicazione di app

Livello Blockchain per migliorare la velocità e l’efficienza delle transazioni

Aggiornamenti per supportare le applicazioni di gioco e metaverse

Cronos Labs per scalare e sostenere nuovi progetti attraverso Grants Program, Accelerator e Hackathons

C’è stato un impatto limitato sul prezzo perché, a differenza di un poligono che sembra espandersi tra settori e categorie, l’enfasi di Cronos sembra essere estremamente tecnica e focalizzata sui casi d’uso.

Come raggiungerà CRO 1 dollaro?

CRO ha quasi raggiunto $ 1 nel novembre 2021, ma dopo aver toccato $ 0,96 il prezzo si è ritirato. Considerando le attuali condizioni di mercato, ecco come e quando CRO raggiungerà 1 dollaro:

Se CRONOS aumenta del 30% all’anno: nei prossimi 8,5 anni.

Se CRONOS aumenta del 50% all’anno: nei prossimi 5,5 anni.

CRO può raggiungere i 100 dollari?

Il massimo storico di CRONOS era appena al di sotto di 1 dollaro, ma ora il prezzo di CRONOS è di poco più di 0,110. Tuttavia, non sarà saggio considerare il prezzo attuale e dichiarare che CRONOS non raggiungerà i 100 dollari. La criptovaluta non riguarda più solo i token, ma l’ecosistema e il supporto che potrebbe aiutare ad aumentare la fiducia degli investitori in una particolare criptovaluta. A questo proposito, CRONOS è davanti alla maggior parte delle criptovalute.

Come può CRONOS raggiungere i 100 dollari?

Tutti i fattori di cui sopra indicano che CRONOS è sicuro e ha maggiori possibilità di salire in futuro. Tuttavia, per determinare quando e come CRO raggiungerà i 100 dollari, facciamo alcuni calcoli:

Se il CRO dovesse aumentare del 25% all’anno, il numero di anni che CHRONOS imPIzzerebbe per raggiungere i 100 dollari è di 31 anni.

Se il CRO dovesse aumentare del 50% all’anno, il numero di anni che CHRONOS imPIRisse per raggiungere i 100 dollari è di 17 anni.

In che modo Cronos è diverso dagli altri?

Cronos mira a rendere le transazioni più veloci e meno costose.

È una blockchain closed-source per offrire vari servizi finanziari decentralizzati, quindi è sicura e nessuno può guardare la loro programmazione o usare questa blockchain per creare i propri prodotti.

Crypto.com ti consente di acquistare e vendere tutte le tue criptovalute in un solo portafoglio. Non ci sono commissioni nascoste e puoi anche guadagnare ricompense per lo staking.

Gli utenti possono ottenere esenzioni per l’acquisto di varie criptovalute tramite CRO sulla loro app.

Nell’app di pagamento Crypto.com, gli utenti possono ottenere fino al 20% di cashback per il pagamento tramite CRO e fino al 10% per l’acquisto di carte regalo.

Il CRO può raggiungere i 1000 dollari?

CRO ha perso due terzi del suo valore nell’aprile 2022. In primo luogo a causa dell’implementazione da parte della Fed di un piano per ridurre le dimensioni del suo bilancio e in secondo luogo a causa del crollo della LUNA. La crescita futura di CRO dipende dal miglioramento della liquidità esterna (che potrebbe rimanere un problema per molti mesi a venire) e da come CRO è in grado di distinguersi davvero sul mercato.

Non è riuscito a distinguersi sul mercato nonostante l’associazione Crypto.com e il rebranding di Cronos. La mancanza di una comunità forte è un problema importante. Anche la mancanza di forti impegni con gli influencer è un altro problema importante.

Per CRONOS per raggiungere i 1000 dollari, se CRO guadagna il 50% all’anno, ci vorranno 23 anni per raggiungere i 1000 dollari. Inoltre, se CRO guadagna il 25% all’anno, ci vorranno 41 anni perché CRO raggiunga i 1000 dollari.

Previsione del prezzo CRO: come acquistare monete CRO o CRONOS?

L’acquisto di criptovalute CRONOS è simile all’acquisto di altre criptovalute. I passaggi per l’acquisto della criptovaluta CRONOS sono:

Passaggio 1: per investire in CRO devi prima trovare uno scambio che offra CRO Coin for Trade: CRONOS è il token nativo di Crypto.com, quindi, alcuni degli scambi con i propri token nativi potrebbero non aver elencato CRO per lo scambio. Pertanto, trovare un buon scambio con commissioni più basse per il trading di CRONOS può essere leggermente difficile.

Passaggio 2: creazione di un account con lo scambio: una volta selezionato lo scambio, il passaggio successivo consisterà la creazione di un account e l’aggiunta di una modalità di pagamento allo scambio. Potrebbe esserti richiesto di fornire la tua prova d’identità per aprire un conto con gli scambi.

Passaggio 3: verifica la tua identità: dopo aver creato il tuo account, ti verrà richiesto di verificare la tua identità in modo che lo scambio possa attivare il tuo account. Dopo la verifica, dipende dal periodo di scambio per attivare il tuo account.

Passaggio 4: finanziare il conto: il passo successivo è finanziare il conto. Puoi farlo con un conto corrente o qualsiasi altra modalità di pagamento.

Passaggio 5: effettuare l’acquisto: il prossimo è effettuare l’acquisto. Puoi acquistare la quantità di CRONOS a seconda del valore del tuo portafoglio.

Una volta effettuato il pagamento e acquistato la moneta CRO, l’ultimo passo è conservare le monete acquistate. La maggior parte degli scambi offre un portafoglio proprio dove possono essere conservate le monete CRO. Tuttavia, per una maggiore sicurezza, è possibile conservare le monete CRO acquistate in portafogli esterni. Alcuni dei portafogli esterni sono Ledger Wallet, Metamask Wallet, Atomic Wallet, Binance Wallet, ecc.

Gli scambi che offrono monete CRO per il commercio sono:

Crypto.com

Coinbase

Scambio FT