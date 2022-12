Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quanto del mio investimento posso prelevare?

La maggior parte dei regimi di fondi comuni di investimento sono regimi a tempo indeterminato, che consentono a un investitore di rimborsare l’intero importo investito senza alcuna restrizione di tempo.

Solo in pochi casi gli schemi impongono una restrizione al rimborso, in circostanze straordinarie, come deciso dal Consiglio di fondazione.

Tutti gli Equity Linked Savings Schemes (ELSS), che offrono benefici fiscali ai sensi della Sec 80C, sono tenuti a “lock-in” gli investimenti per un periodo di 3 anni. Tuttavia, qualsiasi dividendo dichiarato da questi regimi durante questo periodo è disponibile come pagamento senza restrizioni. Nessun’altra categoria di schemi può imporre un tale lock-in.

Alcuni possono imporre un carico di uscita per i rimborsi prematuri, per impedire agli investimenti a breve termine di entrare in uno schema. Gli AMC possono specificare gli importi minimi che possono essere presentati. Tutte queste informazioni sono contenute in documenti relativi allo schema che è importante per un investitore da leggere prima di investire.

Gli schemi chiusi hanno un mandato fisso e l’AMC non finanzia né consente alcun rimborso fino alla data di cessazione/conclusione.

Tuttavia, tutti i fondi chiusi hanno le loro quote quotate in borsa e un investitore in cerca di liquidità deve vendere quote a un altro acquirente a un tasso determinato dal mercato.