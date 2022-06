Previsione dei prezzi di Bitcoin

in

Cos’è Bitcoin e cosa lo rende prezioso?

Bitcoin è la prima criptovaluta ed è stata costruita sulla tecnologia Blockchain. Usa il concetto di prova del lavoro per premiare i suoi membri

Bitcoin utilizza una rete peer-to-peer e non ha alcuna autorità centrale.

Il libro mastro Bitcoin è pubblico e chiunque può memorizzarlo sul proprio computer.

Chiunque può creare un token Bitcoin e può essere trasferito su uno qualsiasi dei portafogli, tuttavia, i proprietari di indirizzi bitcoin non possono essere identificati, ma qualsiasi transazione Bitcoin effettuata è accessibile da chiunque, ovunque.

Non esiste un singolo libro mastro e chiunque può memorizzare Bitcoin. Il processo di stoccaggio si chiama Mining e quelli che immagazzinano sono chiamati minatori.

Non è richiesta alcuna approvazione per il completamento di una transazione Bitcoin. Viene fatto dalla rete stessa senza l’interferenza di alcun sistema di terze parti.

È una risorsa limitata di 21 milioni di monete di cui 19,1 milioni sono in fornitura

Perché Bitcoin è prezioso?

Ci sono molti che pensano che Bitcoin sia in realtà di valore zero. Tuttavia, data la sua offerta limitata e il crescente utilizzo per il pagamento, ha valore

Nel linguaggio di Layman, Bitcoin è come l’oro nascosto all’interno di una rete di computer invece di una miniera in Africa. I creatori ne hanno deliberatamente creati un numero limitato e ne hanno creato tutta una serie di compiti difficili da ottenere. Proprio come nell’estrazione dell’oro reale, l’estrazione di Bitcoin diventa difficile se più persone estraggono contemporaneamente o mentre il numero di Bitcoin continua a ridursi. Non può essere usato come ornamenti, uno dei grandi fattori che guidano il valore dell’oro.

Per risolvere questo problema, i creatori lo hanno progettato sotto forma di una valuta autenticata tramite una blockchain. Negli ultimi anni, Bitcoin è stato sempre più utilizzato come alternativa al dollaro USA o ad altre valute nazionali. Ora è accettato a pagamento da molte aziende in tutto il mondo. Ci sono differenze anche con la valuta nazionale. Il valore di una valuta nazionale come il dollaro è aumentato o ridotto da numerosi fattori: il numero di dollari stampati dalla Federal Reserve, il modo in cui la Fed gestisce i tassi di interesse, la performance dell’economia e così via. Tuttavia, tra questi, il ruolo di una banca centrale (come la Federal Reserve) è una differenza cruciale rispetto a Bitcoin. La Federal Reserve assicura che il dollaro non subisca fluttuazioni selvagge in brevi periodi di tempo in modo che le famiglie e le imprese possano gestire meglio le loro vite. Mentre Bitcoin gode dell’assenza di controllo centrale e quindi di qualsiasi forma di svalutazione volontaria, soffre di una maggiore volatilità.



Previsione del prezzo di Bitcoin: quali fattori influenzano il prezzo di Bitcoin?

Fattori che hanno un’influenza positiva sul prezzo di Bitcoin Fattori che hanno un’influenza negativa sul prezzo di Bitcoin Liquidità

Adozione di Bitcoin

Inclusione negli ETF mainstream

Fornitura di Bitcoin dai minatori (inferiore)

Costo della produzione di un Bitcoin

Dominazione Bitcoin (più alta) Inflazione e tassi di interesse più elevati

Problemi sul mercato come LUNA ecc.

Fornitura di Bitcoin dai minatori (più alta)

Dominio Bitcoin (inferiore)

Riepilogo rapido dell’attuale posizione di Bitcoin sul mercato

Capitalizzazione di mercato : 404 miliardi di dollari [Scedaggio]

: 404 miliardi di dollari Classificati tra tutte le criptovalute : 1°

: 1° Concorrenti di Bitcoin : Ethereum, Oro (?), Valute Nazionali (?)

: Ethereum, Oro (?), Valute Nazionali (?) Performance attuale : sottoperformatore [rispetto all’oro e alle valute nazionali]

: sottoperformatore [rispetto all’oro e alle valute nazionali] % di titolari che sono attualmente redditizi: 50% [Steady]

Bitcoin è un buon investimento?

Bitcoin ha prodotto rendimenti positivi in 9 anni su 11

Il 2018 è stato l’anno più difficile che coincide anche con l’anno in cui la Federal Reserve ha ridotto le dimensioni del suo bilancio. Durante quell’anno, Bitcoin ha chiuso il 74% in meno rispetto all’anno precedente. Ci sono voluti 3 anni a Bitcoin per riprendersi.

A differenza di Alts o persino Ethereum, Bitcoin è lì da un tempo abbastanza lungo e con un record di prestazioni comprovate.

Mentre l’attuale crollo dei prezzi sarebbe uno smorzamento nel breve periodo, la domanda a lungo termine continuerà a spingere i prezzi più in alto. Soprattutto perché l’offerta di Bitcoin estratti diminuirà della metà nel 2025, tra soli 2 anni e mezzo. Con la riduzione dell’offerta, è probabile che l’attuale volatilità diminuisca.

Prezzo Prezzo di chiusura 2021 46.306 dollari Prezzo di chiusura 2020 28.994 dollari Prezzo di chiusura 2019 7.216 dollari Prezzo di chiusura 2018 3.740 dollari Prezzo di chiusura 2017 144.156 dollari Prezzo di chiusura 2016 964 dollari Prezzo di chiusura 2015 431 dollari Prezzo di chiusura 2014 320 dollari Prezzo di chiusura 2013 754 dollari Prezzo di chiusura 2012 13,5 dollari Prezzo di chiusura 2011 4,3 dollari Prezzo di chiusura 2010 0,3 dollari

Previsione del prezzo di BTC: performance dei prezzi di Bitcoin nel 2022

Bitcoin è crollato dal suo picco a novembre dopo che i numeri dell’inflazione statunitense di ottobre hanno violato il livello del 6%

A gennaio, Bitcoin è sceso di un ulteriore 18% anche se l’inflazione è aumentata. Il petrolio greggio Brent, ad esempio, è aumentato del 14%

Febbraio è stato insolito perché Bitcoin ha guadagnato dall’invasione russa dell’Ucraina. Inizialmente era visto come un rifugio sicuro. Bitcoin è salito del 20% a febbraio

Lo slancio è continuato a marzo quando Bitcoin è salito marginalmente a 45.539 dollari. Quindi, tra il 31 dicembre 2021, quando Bitcoin ha chiuso a 46.306 dollari, era sceso solo di 1000 dollari. Il punto più basso era di circa 34.000 dollari

Con l’aumento dei numeri dell’inflazione degli Stati Uniti e l’aumento dei tassi della Fed due volte, Bitcoin è sceso di un enorme 55% tra aprile e il 18 giugno.

Con il raffreddamento dei prezzi del petrolio, Bitcoin è salito del 17% dal fondo del 18 giugno a 17.708 dollari. Tuttavia, BTC si è bloccata negli ultimi 5 giorni con progressi limitati poiché i prezzi del greggio si sono spostati di nuovo più in alto.

Quindi molteplici fattori hanno avuto un ruolo nel modo in cui i prezzi di Bitcoin si sono mossi quest’anno: sentimenti che BTC sarà un rifugio sicuro in caso di guerra e una Russia soggetta a guerra eluderà le sanzioni e utilizzerà Bitcoin. È stato poi influenzato negativamente dall’inflazione, dai prezzi del greggio e infine dagli aumenti dei tassi di interesse.

Tutti questi fattori devono migliorare affinché Bitcoin passi decisamente al massimo precedente.

Bitcoin Ultimi 5 giorni -1,5% YTD -56,5% NASDAQ Ultimi 5 giorni +2,9% YTD -27,3% Ethereum Ultimi 5 giorni +3,4% YTD -68,5%

Previsione del prezzo di Bitcoin 2022

Prezzo Previsione media del prezzo di Bitcoin 2022 28.477 dollari CryptoPredictions 27.002 dollari Prezzo di Digitalcoin 29.951 dollari

Previsione del prezzo di Bitcoin 2023

Prezzo Previsione media del prezzo di Bitcoin 2023 $32.952 CryptoPredictions 28.113 dollari Prezzo di Digitalcoin 37.791 dollari

Previsione del prezzo di Bitcoin 2025

Prezzo Previsione media del prezzo di Bitcoin 2025 40.754 dollari CryptoPredictions 30.132 dollari Prezzo di Digitalcoin $51.376

Previsione del prezzo di Bitcoin 2030

Prezzo Previsione media del prezzo di Bitcoin 2030 $458.888 TechNewsLeader 814.410 dollari Prezzo di Digitalcoin 103.365 dollari

Previsione del prezzo di Bitcoin: Bitcoin si riprenderà presto?

Ci sono 5 motivi per affermare che Bitcoin si riprenderà prima o poi

BTC ha valore sia in termini di riserva di valore che di valuta per il pagamento. Di sicuro non è dove si trova l’oro o dove si trova il dollaro al momento, ma è diretto in questo modo. I prezzi dei Bitcoin sono legati ai redditi da smaltimento e alla liquidità poiché la volontà di provare una riserva relativamente nuova di valore o valuta aumenta quando c’è abbastanza liquidità. Il recente calo del prezzo di Bitcoin è legato al calo della liquidità. Storicamente, la liquidità migliora ad un certo punto nel tempo e quindi si può dire che Bitcoin si riprenderà man mano che la liquidità tornerà sul mercato I detentori più deboli di Bitcoin sono usciti negli ultimi 7 mesi e alcuni altri usciranno nelle prossime settimane. Con solo i forti e coloro che hanno investito a questi livelli rimasti, BTC si riprenderà gradualmente Bitcoin ha avuto alcuni anni poveri in passato e si è ripreso anche da quelli, quindi questo non è il primo crollo nella storia di Bitcoin Alcuni paragonano Bitcoin al Tulip Mania e altri al Dot Com Bust. Ma il fatto è che il boom Tulip Mania e Dot Com è durato circa 3 anni ciascuno. Bitcoin è stato testato ripetutamente negli ultimi 12-15 anni in questa era moderna dei computer e dei cicli boom and bust. Quindi sì, il confronto non è corretto e Bitcoin si riprenderà di nuovo.

Previsione Bitcoin: Bitcoin scenderà di nuovo?

Ci sono una serie di motivi per cui la gente pensa che Bitcoin abbia raggiunto il fondo la scorsa settimana

Dati Santiment: l’offerta o l’offerta di BTC rimane bassa, suggerendo che molti pensano che i prezzi di Bitcoin saliranno dall’alto

I tecnici (analisi MACD e RSI) suggeriscono che il minimo di Bitcoin è qui

Whale Holdings di BTC è aumentato nelle ultime 2 settimane

Dal lato Macro, i prezzi del petrolio greggio sono diminuiti di $ nelle ultime settimane

Tuttavia, ci sono numerose ragioni per sostenere perché i prezzi di Bitcoin non hanno ancora raggiunto il fondo

Alcuni analisti sostengono che, dato che quasi la metà dei possessori di Bitcoin è ancora in the money, il minimo dell’anno non è ancora stato raggiunto. Il tasso di hash di Bitcoin è diminuito negli ultimi 3 giorni suggerendo che i minatori non sono fiduciosi sui prezzi di Bitcoin

I fondamentali economici (printo l’inflazione) non sono ancora cambiati

Potrebbero esserci più aziende e criptovalute che potrebbero fallire nelle prossime settimane e mesi (come Luna, Celsius, 3AG), e gli aumenti dei tassi della Federal Reserve sono solo iniziati e non sono affatto vicini a dove la Fed vuole che sia.

Quindi, mentre ci sono motivi per credere che 17 mila dollari fossero il fondo, ci sono anche alcune estremità sciolte. È meglio aspettare che il rapporto sull’inflazione al consumo del 13 luglio confermi il fondo. Tali dati dovrebbero mostrare che l’inflazione è diminuita nel giugno 2022.

Previsione Bitcoin: è un buon momento per acquistare Bitcoin?

Sì, è un buon momento per acquistare Bitcoin per investitori a lungo termine (orizzonte da 2 a 5 anni) poiché i prezzi sono diminuiti in modo significativo. Tuttavia, alcuni avvertimenti

Mentre ci sono alcune prove che Bitcoin abbia raggiunto il fondo per l’anno, non è definitivo.

I fattori a favore includono la fornitura di Bitcoin agli scambi è diminuita, gli acquisti di balene sono aumentati, i prezzi del greggio sono diminuiti nelle ultime 2 settimane e alcuni tecnici suggeriscono un fondo Bitcoin (vedi video qui sotto).

Ma le macro non favoriscono ancora Bitcoin. Non abbiamo visibilità sull’inflazione o su quanto più la Fed spremerà la liquidità.

Pertanto, il rischio che Bitcoin cada ulteriormente rimane. Tuttavia, i rischi sono inferiori a quelli della scorsa settimana. Un investitore disposto a gestire il rischio di una mossa inferiore potrebbe investire ora. La mossa più prudente sarebbe aspettare un altro paio di settimane.

Previsione del prezzo di BTC Bitcoin: prospettive attuali

Indicatore Tendenza Prospettive generali Marginalmente negativo 1. La saggezza del mercato Marginalmente negativo 1b. Dati di mercato Costante Capitalizzazione di mercato Costante Volume degli scambi Costante 1b. Raccomandazione tecnica Vendi 2. La saggezza della folla Marginalmente negativo 2a. Il Ronzio Della Folla Neutro Volumi di ricerca di Google Inferiore Buzz sui social media Più alto 2b. Sentimento sui social media Inferiore

Previsione dei prezzi di Bitcoin oggi: capitalizzazione di mercato e dati sul volume

Metrico Valore Tendenza Cap. Di Mercato Attuale 396 miliardi di dollari Costante Volume scambiato in termini di $ Valore 26,7 miliardi di dollari Costante