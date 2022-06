Password XM dimenticata: ecco come reimpostarla

in

Per fare trading su MT4 / MT5, devi accedere con le informazioni del tuo account, inclusi il tuo ID di trading e la password. Se hai dimenticato il tuo ID di accesso, puoi controllarlo nell’e-mail di benvenuto XM o nella scheda Casella postale (nella finestra Terminale MT4 / MT5).

Tuttavia, se hai dimenticato la password XM, puoi modificare la password XM eseguendo alcune azioni dalla schermata di accesso dell’area membri XM. Quindi, come vengono eseguiti esattamente i passaggi? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

I passaggi per reimpostare la password XM sono i seguenti:

Passaggio 1: visita l’Area membri per richiedere la reimpostazione della password

Fai clic sul link “Accesso membro” sul sito Web ufficiale del broker.

Seleziona “Hai dimenticato la password”

Inserisci l’ID e l’e-mail che hai utilizzato per registrarti all’apertura del tuo account e fai clic su “Invia”.

NOTA:

Se hai dimenticato il tuo ID di accesso, puoi controllarlo nell’e-mail di benvenuto XM o nella scheda Casella postale (nella finestra Terminale MT4 / MT5).

Se hai cancellato accidentalmente la tua e-mail e hai perso il tuo ID MT4 / MT5, puoi contattare XM Live Chat per assistenza dopo aver verificato il proprietario.

Passaggio 2: reimpostare la password dell’account XM

Riceverai quindi un’e-mail dal broker con un link per reimpostare la nuova password per il conto di trading. Fare clic sul collegamento per eseguire una reimpostazione della password.

Inserisci la nuova password per il conto di trading e fai clic su “Invia” per completare la procedura.

Passaggio 3: utilizzare la nuova password e accedere nuovamente

Dopo aver impostato una nuova password per il tuo account XM, vai su MT4 / MT5 e inserisci le tue nuove informazioni di accesso per iniziare a fare trading.

Tuttavia, è possibile recuperare solo le password per account XM reali.

Per un account demo, non è possibile recuperare la password dell’account. Puoi solo aprire un nuovo conto demo per esercitarti nel trading.

Sopra c’è una guida quando si dimentica la password XM. Investiki.com continuerà a guidarti attraverso la risoluzione dei problemi del tuo account e della tua piattaforma di trading nei seguenti articoli.