Previsione dei Prezzi di Kaspa 2024-2030: è un buon investimento?

Kaspa è improbabile che superi $0.20 poiché è nuovamente ritornato dal livello di resistenza di $0.17. Il sentimento del trader e i volumi di trading sono moderati. Probabilmente ci sarà più consolidamento prima di superare $0.3.

Previsione dei Prezzi di Kaspa: Aggiornamento degli Influencer

Neolawyer1: $0.27 – $0.30

$0.27 – $0.30 Cryptographur: $0.34

$0.34 MaxBecauseBTC: $0.35

$0.35 Crypt0Proselyte: $0.5

$0.5 rjnft99: $1

$1 Winsbegins: $1

$1 i_am_jackis: $1-$2

$1-$2 CryptoBullGod: $2-$4

$2-$4 Braver Crypto: $5-$10

$5-$10 ajptrades: $5-$10

Kaspa Coin: Possibilità di Raggiungere $1

Per raggiungere $1, la moneta Kaspa deve crescere di quasi 7 volte. A $1, la capitalizzazione di mercato di Kaspa sarebbe di $23.1 miliardi. Se Kaspa dovesse aumentare al ritmo del 25% ogni anno, ci vorrebbero 9 anni per raggiungere $1. Considerando che Kaspa è un caso moderato per l’investimento, valutiamo la possibilità di $1.

Crescita Richiesta per Raggiungere $1: Possibilità Moderata

Possibilità Moderata Capitalizzazione di Mercato a $1: Possibilità Moderata

Possibilità Moderata Tempo Richiesto per Raggiungere $1 al Ritmo del 25%: Possibilità Bassa

Complessivamente, c’è una possibilità moderata-bassa di raggiungere $1. Tuttavia, se il 50% delle monete venisse bruciato, ciò potrebbe diventare molto più semplice.

Kaspa Coin: Informazioni Chiave

Kaspa è una blockchain guidata dalla comunità progettata per affrontare le problematiche di velocità, scalabilità ed efficienza che hanno limitato l’adozione delle reti popolari come Bitcoin ed Ethereum. Utilizza un approccio innovativo “blockDAG” che crea più blocchi al secondo, consentendo l’ingresso istantaneo delle transazioni e tempi di conferma rapidi. Questa struttura consente anche a Kaspa di gestire grandi volumi di transazioni contemporaneamente senza compromettere la velocità o i tempi di conferma.

Mining di Kaspa

Il mining di Kaspa può essere fatto utilizzando CPU, GPU o minatori ASIC. Tuttavia, utilizzando Kaspa, potrebbe non essere efficiente utilizzando CPU. Ecco i passaggi generali su come minare Kaspa utilizzando ciascun tipo di minatore:

Ottenere un hardware adatto. Questo potrebbe essere GPU, ASIC, ecc. Creare un indirizzo del portafoglio Kaspa. Inserire l’URL del pool a cui si desidera fare mining. Un elenco dei pool di mining pubblici di Kaspa può essere trovato sul sito web di Kaspa. Impostare un ID lavoratore per identificare il proprio minatore. (Opzionale) Inizia il Mining.

Dove Acquistare Kaspa Coin?

I Token KAS possono essere acquistati in numerose CEX, le prime 5 per volume di scambi sono:

MEXC

Txbit

KuCoin

Gate.io

XT.COM

Altre Borse includono: