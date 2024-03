Previsione dei Prezzi Milady Meme Coin 2024-2030: è un buon investimento?

in

Recentemente, Milady non è riuscita a superare $0.0000004, risultando in un ritiro dei prezzi. Tuttavia, con il miglioramento complessivo della situazione, LADYS sta di nuovo iniziando a salire. LADYS ha trovato un supporto a $0.00000020 e dopo una consolidazione su questo livello, il prezzo di LADYS è aumentato. Il prezzo della moneta affronta resistenza a $0.0000003. Se Milady rompe la sua prima resistenza, aumenterà nuovamente la probabilità che LADYS superi $0.00000040. Tecnicamente, Miladys coin è rialzista e la raccomandazione di trading è di comprare.

Previsioni dei Prezzi Milady Meme Coin 2024-2030 (Aggregato)

Previsione Prezzo Milady Meme Coin 2024: $0.000000498

$0.000000498 Previsione Prezzo Milady Meme Coin 2026: $0.000000876

$0.000000876 Previsione Prezzo Milady Meme Coin 2027: $0.00000102

$0.00000102 Previsione Prezzo Milady Meme Coin 2028: $0.00000132

$0.00000132 Previsione Prezzo Milady Meme Coin 2029: $0.00000181

$0.00000181 Previsione Prezzo Milady Meme Coin 2030: $0.00000317

Milady Meme Coin: Informazioni Chiave

Milady Meme Coin (LADYS) è una moneta meme ispirata alla collezione di NFT Milady. Serve come token per karma, fascino, bellezza e influenza. LADYS non è associato a Charlotte Fang o alla sua creazione Milady Maker.

Previsione dei Prezzi Milady Meme Coin: Tokenomics

Offerta Totale: 888,000,888,000,888

Distribuzione:

Token Liquidity Pool (LP): Il 94% dei token è stato inviato al liquidity pool (LP). Questi token LP sono stati bruciati, il che significa che sono stati rimossi permanentemente dalla circolazione.

Il 94% dei token è stato inviato al liquidity pool (LP). Questi token LP sono stati bruciati, il che significa che sono stati rimossi permanentemente dalla circolazione. Token Airdropped: Il 1% dell’offerta è stato distribuito a tutti i possessori di $PEPE e Milady NFT. Ciò significa che i possessori di $PEPE e Milady NFT hanno ricevuto una certa allocazione dei token come airdrop.

Il 1% dell’offerta è stato distribuito a tutti i possessori di $PEPE e Milady NFT. Ciò significa che i possessori di $PEPE e Milady NFT hanno ricevuto una certa allocazione dei token come airdrop. Token in un Multi-sig Wallet: Il restante 5% dell’offerta, non distribuito tramite LP o airdrop, è stato tenuto in un multi-sig wallet. Questi token sono riservati per un utilizzo futuro nelle quotazioni di borse centralizzate, bridge e liquidity pool.

Previsione del Prezzo Milady Meme Coin: È un Buon Investimento?

Milady Maker NFTs hanno recentemente attirato l’attenzione nella comunità cripto. La collezione presenta un’estetica retro di Windows 3.0 e temi nostalgici degli anni ’90. Fa parte di Hologram Labs e Blur Blend trading, probabilmente a causa di connessioni tra figure influenti nello spazio NFT.

Miladys Token è un caso povero per l’investimento ma offre opportunità di trading ad alto rischio.

Come Acquistare Milady Meme Coin