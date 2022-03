Previsione dei prezzi Fantom 2022-2030

Il token Fantom (FTM) è stato un hotcake nel gennaio 2022. Da qualche settimana, però, il prezzo della moneta è in calo. Gli investitori sono ancora attratti dal progetto blockchain, che è visto come un’alternativa più economica a Ethereum. È ancora un investimento interessante, motivo per cui riteniamo fortemente che sia normale che le persone siano alla ricerca di previsioni e previsioni sui prezzi di Fantom.

Dai un’occhiata ai dettagli della moneta Fantom di seguito prima di passare a uno sguardo dettagliato e più attento alla previsione dei prezzi fantom nel grafico dei prezzi qui sotto.

Se sei interessato a Fantom e stai considerando un approccio a lungo termine agli investimenti, allora sei nel posto giusto. Questo articolo di previsione dei prezzi di Fantom coprirà dal 2022 al 2030. Per garantire che questo articolo sia utile come previsto, non ti affretteremo attraverso queste previsioni.

Piuttosto, entreremo nei dettagli in un modo che troverai utile.

Comprendiamo che le previsioni e le previsioni dei prezzi da sole non sono mai sufficienti quando è il momento di investire denaro. Toccheremo altre cose importanti che devi sapere per investire bene e migliorare le tue possibilità di realizzare profitti dal token Fantom (FTM).

Cosa c’è da sapere su Fantom

Un gran numero di follower di Fantom sono desiderosi di monitorare come si comporterà il prezzo di FTM, classificandosi al 42 ° posto per capitalizzazione di mercato.

Molti di loro credono anche in un brillante prossimo futuro risultati per il prezzo fantom che è senza dubbio fattibile.

Fantom è una piattaforma di contratti intelligenti basata su DAG che è diventata molto popolare tra gli utenti DeFi, le applicazioni aziendali e gli sviluppatori EVM. Può anche essere definito come un progetto scalabile che fornisce servizi DeFi a una vasta gamma di utenti, utilizzando un meccanismo di consenso su misura e un livello di consenso indipendente chiamato Lachesis.

Fantom è una blockchain Layer-1 creata come alternativa a Ethereum. La sua infrastruttura ospita app decentralizzate (DApp) e risorse digitali sulla base di contratti intelligenti. È mainnet si chiama Fantom Opera ed è open-source e completamente senza autorizzazione. Il suo design unico significa che i nodi di rete raggiungono il consenso individualmente. Le transazioni sulla rete vengono finalizzate in pochi secondi.

Fantom è stato creato principalmente per risolvere i problemi di scalabilità delle tecnologie di contabilità distribuita pubblica esistenti. Questo è uno dei motivi per cui si basa su grafici aciclici diretti (DAG). Rispetto ad altre piattaforme di contratti intelligenti, è molto apprezzato per la sua incredibile velocità di transazione, che è stata ridotta a meno di due secondi, secondo gli sviluppatori.

Proprio come altri progetti di criptovaluta, Fantom ha una valuta nativa e questa valuta digitale è l’argomento principale di questo articolo. Chiamato anche token Fantom o Fantom, la valuta nativa della rete viene scambiata sotto il simbolo ticker (FTM).

Il token Fantom (FTM) è il token di utilità della rete e il token di governance. È anche il principale veicolo di investimento nell’ecosistema Fantom. All’interno della rete, può essere utilizzato per pagare tutti i tipi di commissioni di transazione. Gli utenti possono puntare per diventare validatori e guadagnare premi di accompagnamento. Come token di governance della comunità Fantom, dà ai titolari il potere di votare sulle modifiche proposte alla rete.

Proprio come altre risorse digitali, il token Fantom può essere acquistato e venduto attraverso una vasta gamma di scambi di criptovaluta, broker e piattaforme correlate. Come altre criptovalute, è un asset volatile, motivo per cui è importante avere un’idea di come cambierà il suo prezzo nel tempo quando si sta cercando di investire.

Cronologia dei prezzi di Fantom (FTM)

Fantom è stato lanciato attraverso un ICO di successo che si è tenuto dal 15 al 16 giugno 2018. Coingecko · ha iniziato a tracciare il prezzo della moneta alcuni mesi dopo e faremo affidamento sui suoi dati storici sui prezzi per questa sezione.

Il 30 ottobre 2018, FTM era scambiato a $ 0,0139 per token. Non è cambiato molto per tutto novembre e il 31 dicembre 2018, Fantom è stato scambiato per $ 0,00661 per token. Il 3 gennaio 2019, Fantom era scambiato per $ 0,0064 per token. Il 1 ° febbraio 2019, il prezzo era di $ 0,00356. Entro l’11 aprile 2019, era migliorato a $ 0,01462. Entro l’11 luglio, era migliorato a $ 0,03454.

Entro il 1 ° ottobre 2019, il prezzo del token Fantom era salito a $ 0,0108 per token. Entro il 25 novembre 2019, era sceso a $ 0,00970. Il 2 dicembre 2019, è stato scambiato per un prezzo migliorato di $ 0,0126 per token. Il 31 dicembre 2019, la moneta è stata scambiata per $ 0,0113.

Il 3 gennaio 2020, Fantom (FTM) è stato scambiato per $ 0,01026 per token. Entro il 1 ° febbraio, era sceso a $ 0,00921. Fantom è sceso a un prezzo minimo storico di $ 0,00195 il 13 marzo 2020. Entro il 26 marzo 2020, il prezzo della moneta era migliorato a $ 0,00303 per token. Il 16 maggio 2020, il prezzo del token Fantom era di $ 0,00511 per token. Entro il 13 luglio, era migliorato a $ 0,01177 per token. Il 4 agosto 2020, Fantom è stato scambiato per $ 0,01330 per token.

Il 5 settembre 2020, il prezzo del token Fantom era di $ 0,0444. Il 30 settembre, la moneta è stata scambiata per $ 0,0389 per token. Il 3 ottobre 2020, FTM è stato scambiato per $ 0,0311 per token. Entro il 20 novembre, il prezzo era sceso a $ 0,0180 per token. Il 1 ° dicembre 2020, FTM è stato scambiato per $ 0,0208 e al 30 dicembre il prezzo si era ridotto a $ 0,0163.

Il 2021 è stato l’anno in cui Fantom è esplosa, per la gioia di molti investitori. Il 2 gennaio 2021, FTM è stato scambiato per $ 0,01714 per token. Entro il 31 gennaio, la moneta era migliorata a $ 0,131. Il 4 febbraio 2021, il token Fantom è stato scambiato per $ 0,1409 per token. Entro il 26 febbraio, aveva raggiunto $ 0,6015 per token. È cresciuta a marzo e aprile e il 2 maggio 2021 la moneta è stata scambiata per $ 0,8051 per token. Ha iniziato a scendere nella seconda settimana di maggio e dal 2 luglio 2021, il prezzo della moneta era sceso a $ 0,2225.

Il 3 agosto 2021, Fantom è stato scambiato per $ 0,2514 per token. Entro il 1 ° settembre 2021, era salito a $ 0,7219 per token. Il 5 settembre, ha raggiunto $ 1,07 per token. Il 4 ottobre 2021, FTM è stato scambiato per $ 1,47 e l’8 ottobre aveva raggiunto $ 20,4. Fantom ha raggiunto un prezzo massimo storico di $ 3,48 il 28 ottobre 2021.

Il 2 novembre 2021, Fantom è stato scambiato per $ 2,71 per token e il 23 novembre è sceso a $ 1,95. Il 27 novembre, la moneta è stata scambiata per $ 2,11 per token. Il 1 ° dicembre 2021, FTM è stato scambiato per $ 2,14 e il 30 è stato scambiato per $ 2,13 per token.

Il 2 gennaio 2022, Fantom (FTM) è stato scambiato per $ 2,59 per token. Entro il 17 gennaio, era salito a $ 3,29. Ha iniziato a scendere e dal 31 gennaio è stato scambiato per $ 2,03 per token. Il 4 febbraio 2022, la moneta è stata scambiata per $ 1,95 per token e, entro il 5 marzo 2022, era scesa a $ 1,67 per token. Al momento della stesura di questo pezzo, FTM era scambiato per $ 1,30 per token.

Previsioni sui prezzi di Fantom

Ora che abbiamo fornito le informazioni di base perfette su Fantom e discusso la sua storia dei prezzi dal momento in cui è stato lanciato al momento presente, è tempo di considerare come cambierà il prezzo nei prossimi mesi e anni.

Essendo la volatilità al centro di tutte le altre criptovalute, Fantom non fa davvero eccezione. Come detto sopra, deve affrontare il calore della concorrenza e gli stati d’animo del mercato delle criptovalute. Ciò rende il tasso di crescita del prezzo di Fantom altamente imprevedibile.

Si ipotizza inoltre che lo slancio dei prezzi di Fantom possa avere una crescita lenta ma costante nel potenziale di rendimento a lungo termine.

È importante notare a questo punto che le previsioni sui prezzi non sono affatto infallibili. Nella sezione seguente, discuteremo i risultati delle nostre previsioni e previsioni. Queste previsioni sono realizzati analizzando la cronologia dei prezzi dell’asset digitale e considerando altri fattori che possono influenzare le performance del mercato. È meglio prenderli come suggerimenti di quale sarà il prezzo in futuro e non come profezie infallibili.

Fantom Prezzo Previsione 2022

Alcune delle incoraggianti previsioni sui prezzi indicano che le previsioni e le previsioni sui prezzi FTM nel 2022 potrebbero persino salire dell’80% entro la fine di quest’anno portandolo a $ 1,95 a breve termine. Il prezzo di Fantom nella prima metà dell’anno sarebbe di $ 1,55. Se stai cercando valute virtuali con un buon ritorno, Fantom può essere un’opzione. Il prezzo di Fantom 2022 aumenterebbe sicuramente.

Secondo la previsione dei prezzi di Fantom 2022, a breve termine, ci sono possibilità di ottenere un prezzo massimo di FTM rispetto al prezzo corrente. Mentre nella seconda metà, potrebbero esserci cambiamenti nell’attuale ATH.

Secondo la previsione dei prezzi FTM di Fantom, su una scala ottimistica, la previsione del prezzo di Fantom potrebbe raggiungere $ 2,12 che è prevista per la fine del 2022 a breve termine. Il tasso di adozione di massa da parte degli investitori istituzionali e dei singoli giocatori potrebbe persino spingere il prezzo su una tendenza rialzista al rialzo, portandolo a $ 2,3 sul lato positivo. Tuttavia, questo è solo un sistema di previsione Fantom esagerato per un anno.

Tutto dipende dal numero di alleanze che si uniscono ulteriormente all’ecosistema Fantom. Sarebbe una questione di grande impatto e motivazione sulle previsioni di prezzo Fantom 2022 per i prossimi anni 2022 e 2023. Bisogna fare attenzione alle ultime partnership di alto profilo che si verificano all’interno delle previsioni di Fantom che potrebbero rappresentare una svolta esemplare degli eventi. Conclusione Fantom ha un futuro brillante davanti a sé ed entro la fine del 2022.

Previsioni dei prezzi mensili FTM per il 2022

Abbiamo già visto come si è comportato Fantom nei primi due mesi del 2022, ma dobbiamo ancora sapere come sarà il futuro della moneta nei restanti mesi del mese. Per essere chiari, saremo ottimisti e conservatori allo stesso tempo. Ci aspettiamo che il prezzo della moneta migliori con il passare dei mesi.

Se hai intenzione di investire in criptovalute Fantom nel 2022, è importante capire come è probabile che la moneta si comporti nei restanti mesi dell’anno. Abbiamo già analizzato la cronologia dei prezzi e forniremo rapidamente le previsioni per i restanti mesi dell’anno.

Nell’aprile 2022, il prezzo minimo di FTM dovrebbe essere di $ 1,28 mentre il prezzo massimo sarà di $ 1,43. Il prezzo medio per il mese dovrebbe essere nella regione di $ 1,34. Nel maggio 2022, FTM potrebbe registrare un prezzo minimo di $ 1,32 e un prezzo massimo di $ 1,48. Il prezzo medio per il mese è previsto in $ 1,38.

Nel giugno 2022, Fantom può registrare un prezzo minimo di $ 1,35 e raggiungere un prezzo massimo di $ 1,55. Il prezzo medio per giugno dovrebbe essere di $ 1,41. A luglio, la moneta dovrebbe essere scambiata per un prezzo minimo di $ 1,39 e un prezzo massimo di $ 1,62. Il prezzo medio è previsto in $ 1,45.

Nell’agosto 2022, le nostre previsioni mostrano che il token Fantom (FTM) sarà scambiato per un prezzo minimo di $ 1,45 e un prezzo massimo di $ 1,68. Il prezzo medio per il mese potrebbe essere $ 1,51. A settembre, si prevede che la moneta sarà scambiata per un prezzo minimo di $ 1,49 e un prezzo massimo di $ 1,68. Il prezzo medio potrebbe quindi essere di $ 1,51.

Per ottobre 2022, è stato previsto che il prezzo minimo di FTM sarà di $ 1,49 mentre il prezzo massimo sarà di $ 1,74. Il prezzo medio potrebbe essere nella regione di $ 1,55. A novembre, si prevede che il token Fantom registrerà un prezzo minimo di $ 1,60 e un prezzo massimo di $ 1,87. Il prezzo medio per il mese potrebbe essere di $ 1,66.

Nel dicembre 2022, si prevede che il token Fantom (FTM) sarà scambiato per un prezzo minimo di $ 1,65 e un prezzo massimo di $ 1,95. Il prezzo medio della moneta dovrebbe essere nella regione di $ 1,70 per token.

Fantom Prezzo Previsione 2023

Da ciò che abbiamo trattato finora, si può dire che riteniamo che Fantom (FTM) abbia maggiori probabilità di migliorare il valore monetario nei prossimi anni. La piattaforma è solida e ha già conquistato il cuore di molti. Con il tempo, guadagnerà diversi nuovi utenti e il prezzo del suo token potrebbe esplodere.

Secondo le nostre previsioni sui prezzi di Fantom per il 2023, ci aspettiamo che l’asset digitale venga venduto a un prezzo minimo di $ 11,74. Il prezzo massimo per l’anno dovrebbe raggiungere $ 2,07 mentre il prezzo medio dovrebbe essere nella regione di $ 1,89.

Fantom Prezzo Previsione 2024

Entro il 2024, Fantom deve essere diventata una delle migliori piattaforme per molti sviluppatori di blockchain. Si prevede inoltre che gli utenti regolari di criptovaluta inizieranno a utilizzare Fantom e i suoi servizi DeFi. Una volta che questo è il caso, il prezzo del token dovrebbe aumentare ulteriormente.

È stato previsto che il prezzo minimo che i trader e gli investitori acquisteranno il token Fantom nel 2024 sarà di $ 1,68. Il prezzo massimo della moneta dovrebbe migliorare leggermente a $ 2,39. Si prevede che il prezzo medio dell’asset digitale sia nella regione di $ 1,99.

Fantom Prezzo Previsione 2025

Il 2025 è a circa tre anni di distanza, e questo è abbastanza tempo per Fantom per guadagnare diversi utenti fedeli. Questo è anche l’anno in cui ci aspettiamo che il prezzo della valuta nativa della rete stabilirà un livello di supporto superiore al segno di $ 2.

Un’incoraggiante previsione dei prezzi di Fantom per l’ultimo anno del 2025 indica che il prezzo più alto del successo FTM è pronto per un viaggio straordinario che registra un enorme tasso di crescita entro i prossimi tre anni. La previsione dei prezzi a lungo termine di Fantom (FTM) e l’analisi tecnica di Fantom stimano anche che l’asset crittografico sorprenderà i suoi fan ancorando a $ 2,10 e $ 2,75 entro il 2025 rispettivamente nella prima metà e nella seconda metà. Il prezzo medio sarebbe di $ 2,54 entro la fine dell’anno. Secondo la nostra previsione del prezzo del token Fantom (FTM), il prezzo minimo per la moneta dovrebbe essere di circa $ 2,14. Il prezzo massimo di Fantom sarà quindi di $ 2,86 nel 2025.

Fantom Prezzo Previsione 2026

Fantom ha il potenziale per crescere a un ritmo più veloce di quanto abbiamo previsto finora. Ma poi, c’è anche la possibilità che non funzioni alla grande come abbiamo previsto. Ma essere realistici è la chiave per fare investimenti significativi, e al momento non c’è motivo di dubitare che Fantom non raggiungerà l’altezza che la nostra analisi ha mostrato per il 2026.

Una volta che non ci sono grandi svantaggi per l’avanzamento di Fantom, il token dovrebbe essere scambiato per un prezzo minimo di $ 2,35 nel 2026. Il prezzo massimo della moneta potrebbe essere nella regione di $ 2,87. Il prezzo medio è più probabile che sia nella regione di $ 2,69.

Fantom Prezzo Previsione 2027

Se sei un investitore a lungo termine che è normalmente curioso del potenziale rendimento del tuo investimento a intervalli di cinque anni, il 2027 è l’anno in cui vuoi prestare attenzione alla previsione dei prezzi di Fantom. Ottenere una visione realistica di ciò che potrebbe valere la risorsa può essere utile in molti modi.

Secondo l’analisi tecnica e le previsioni sui prezzi di Fantom, nella prima metà dell’anno 2027, il prezzo sarebbe di $ 2,94. Quanto varrà Fantom nei prossimi 5 anni? L’aumento dei prezzi è previsto per l’anno 2027 a $ 3,10. Nei primi sei mesi il prezzo di FANTOM sarebbe di $ 2,87. La previsione di Fantom è il prezzo previsto. La previsione fantom aiuta a sapere quanto investimento annuale può essere fatto. Nel 2027, nei prossimi cinque anni, il prezzo massimo storico (New ATH) sarebbe totalmente diverso. Il prezzo fantom di conseguenza cambierà. Fantom è stato progettato per crescere a un ritmo modesto. Il prezzo minimo previsto per il 2027 è di $ 2,56 mentre il prezzo massimo è previsto di $ 3,45.

Fantom Prezzo Previsione 2028

Sei anni sono abbastanza tempo per una solida piattaforma di criptovaluta per espandersi e guadagnare milioni di utenti fedeli. Fantom ha tutto ciò che serve per raggiungere questo livello e crediamo che la piattaforma non sottoperformerà. Crediamo anche che il prezzo del suo token nativo trarrà beneficio da tutti gli sviluppi che arriveranno all’ecosistema.

Secondo la nostra previsione di prezzo Fantom (FTM) per il 2028, il prezzo minimo della moneta sarà di $ 3,83 mentre il prezzo massimo sarà di $ 4,45. Si prevede che il prezzo medio sia nella regione di $ 4,15 per token. Naturalmente, ci sono possibilità che i prezzi possano essere più bassi o più alti, ma ciò che abbiamo presentato sono previsioni realistiche dalla nostra analisi e ricerca.

Fantom Prezzo Previsione 2029

Un solido progetto di criptovaluta come Fantom attirerà diversi partner nei prossimi anni. La piattaforma ha già diversi partner che utilizzano la sua infrastruttura e le sue risorse per diverse soluzioni aziendali. Una volta che la rete si espande a un certo livello, il prezzo della sua valuta nativa ricambierà in modo positivo.

La nostra previsione di prezzo FTM per il 2029 mostra che la moneta può essere scambiata per un prezzo minimo di $ 4,36 e un prezzo massimo di $ 5,69. Il prezzo medio della moneta nel 2029 dovrebbe essere di circa $ 5,08 per token.

Fantom Prezzo Previsione 2030

Il 2030 è l’ultimo anno in questo articolo di previsione dei prezzi di Fantom (FTM). Ovviamente, il 2030 è a otto anni di distanza e sappiamo che è abbastanza tempo per qualsiasi piattaforma di criptovaluta ragionevole per trovare il suo mercato e iniziare a conquistare la sua nicchia. Fantom ha tutto ciò che serve per una piattaforma crittografica per ottenere un’adozione diffusa e diventare molto preziosa.

Secondo l’analisi tecnica e le previsioni di prezzo a lungo termine di Fantom, il prezzo minimo di Fantom (FTM) sarà di $ 5,48 per token. Il prezzo massimo della moneta non dovrebbe essere inferiore a $ 6,57. Secondo le nostre previsioni, il prezzo medio della moneta dovrebbe essere nella regione di $ 6,05 per token.

Dovresti investire in Fantom (FTM)?

Da tutto ciò che abbiamo coperto, puoi dire che la rete Fantom ha il potenziale per diventare una delle piattaforme più utilizzate per i servizi DeFi e smart contracts. E ‘stato costruito come un alternativa aEthereum, e mentre non stiamo proiettando che supererà Ethereum, siamo proiettati che si espanderà e attirerà milioni di utenti. Se ciò accade, il suo token guadagnerà valore.

Ci sono diversi motivi per credere in Fantom e investire nel suo token. Oltre alle caratteristiche e all’unicità dell’ecosistema Fantom, la sua storia dei prezzi ha dimostrato che può crescere in modo significativo nel tempo. Alcuni dei primi investitori devono aver realizzato profitti ragionevoli e non crediamo che sia troppo tardi per iniziare a investire.

A giudicare dalla nostra sezione di previsione dei prezzi Fantom (FTM), puoi anche dire che FTM probabilmente diventerà più prezioso nei prossimi anni. Anche se siamo stati il più conservatori possibile, è evidente che il prezzo di Fantom aumenterà considerevolmente nei prossimi anni. Quindi sì, è un investimento decente e puoi iniziare a investire ora.

Prima di passare alla sezione successiva, è importante affermare che il token Fantom (FTM) è un asset volatile. Puoi dire dalla sua cronologia dei prezzi che la moneta può salire e scendere in qualsiasi momento. È considerato un investimento rischioso, quindi è necessario fare attenzione al momento dell’acquisto. Devi anche essere sicuro di avere lo stomaco per i rischi connessi all’investimento e al trading di criptovaluta prima di comprare Fantom (FTM).

Domande frequenti

Non vedi l’ora di investire in Fantom (FTM) ma hai alcune domande importanti a cui hai bisogno di risposte? Ecco alcune delle domande più comuni che riceviamo sulle previsioni e le previsioni dei prezzi di Fantom:

Fantom è un investimento redditizio?

Sì, il token Fantom dovrebbe essere considerato un investimento redditizio. Sebbene il prezzo della moneta abbia oscillato in modo significativo, il suo ROI è di $ 8878,15%, che è piuttosto solido. Le nostre previsioni mostrano anche che il prezzo aumenterà nei prossimi anni.

Fantom è un buon investimento per il futuro?

Sì, Fantom (FTM) sembra un buon investimento per il futuro. Si prevede che la rete Fantom crescerà in modo significativo nei prossimi anni e anche il valore del token dovrebbe aumentare considerevolmente.

Il 2022 è un buon momento per acquistare Fantom (FTM)?

Sì, il 2022 è un buon momento per acquistare Fantom. Anche se ci sono stati momenti in cui la moneta è stata scambiata per molto meno del suo prezzo attuale, le nostre analisi mostrano che il valore continuerà a migliorare e gli investitori guadagneranno più rendimenti.

Fantom salirà?

Sì, secondo le nostre previsioni, la crittografia Fantom salirà in futuro. La previsione del prezzo di Fantom dovrebbe raggiungere $ 2,07 nel 2023. Nei prossimi cinque anni (2027) le nostre previsioni mostrano che FTM potrebbe raggiungere un prezzo massimo di $ 3,45. Si prevede inoltre che la moneta crescerà in modo significativo e raggiungerà $ 6,57 nel 2030.

Fantom attraverserà o raggiungerà i 10 dollari?

Secondo la previsione dei prezzi FTM e la nostra ricerca, ovviamente, sì Fantom può raggiungere $ 10. Vedremo vivacemente Fantom FTM colpire e raggiungere la soglia dei 10 dollari. Poiché lo spazio crittografico è ora pieno di sorprese e se la domanda e i prezzi aumentano, potrebbe raggiungere l’obiettivo.

Il token Fantom (FTM) raggiungerà $ 100?

Non possiamo escludere la possibilità che FTM raggiunga $ 100, ma le probabilità sono semplicemente troppe al momento. Anche se può arrivare a quell’altezza, ci vorranno diversi anni, forse decenni.

Quanto varrà il token Fantom nei prossimi cinque anni?

Secondo le nostre previsioni fantom Price, FTM potrebbe registrare un prezzo minimo di $ 2,56 e un prezzo massimo di $ 3,45 nel 2027, che è esattamente a cinque anni di distanza.

Quanto varrà Fantom (FTM) tra dieci anni?

Dieci anni sono abbastanza tempo per Fantom per diventare mainstream con il resto del settore delle criptovalute. Ci aspettiamo che la moneta diventerà molto più preziosa per allora. La nostra previsione è che FTM potrebbe valere tra $ 12 e $ 15 nel 2032, che è a dieci anni di distanza.

FTM si bloccherà?

Non secondo le nostre previsioni. Le possibilità che Fantom si schianti sono quasi inesistenti.

Il token Fantom (FTM) è un investimento rischioso?

Sì, Fantom è un investimento rischioso. Tutte le criptovalute sono classificate come investimenti rischiosi a causa della loro natura volatile e dello stato attuale del settore in evoluzione.