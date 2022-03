Previsione dei prezzi THORChain 2022-2030

Lo spazio criptovaluta sta ancora vivendo una rapida crescita e ci sono piattaforme che stanno contribuendo a rendere il mercato più facile da usare. THORChain è una di queste piattaforme. Ha attirato milioni di utenti in pochi anni e anche il suo token ha funzionato meravigliosamente.

Non sorprende quindi che le persone stiano iniziando a cercare previsioni e previsioni sui prezzi di THORChain.

Se hai intenzione di investire in THORChain, scoprire come è probabile che il prezzo dell’asset si muova nei prossimi anni può essere molto utile. Ti aiuterà a prendere una solida decisione di investimento e ridurre al minimo i rischi di perdere denaro.

Prima di approfondire le previsioni dei prezzi di RUNE THORChain, diamo un’occhiata ad alcune delle caratteristiche uniche di THORChain.

In linea con la nostra tradizione, non vi affretteremo a leggere queste previsioni. Piuttosto, discuteremo diverse cose chiave che devi sapere e discuteremo anche di come il prezzo dell’asset si è mosso in passato prima di arrivare alle previsioni dei prezzi. Leggi attentamente per capire il potenziale di THORChain e RUNE e poi decidi se è l’investimento giusto per te.

Cosa devi sapere su THORChain

THORChain è uno scambio cross-chain decentralizzato che consente agli utenti di criptovaluta di scambiare facilmente risorse di criptovaluta attraverso una vasta gamma di reti in modo non custodiale.

Ciò significa che THORChain gli utenti possono facilmente scambiare criptovalute attraverso le reti senza perdere la custodia dei loro beni. Attualmente sta conquistando i cuori di molti appassionati di criptovalute.

THORChain è un protocollo di liquidità decentralizzato di alto livello. Rende molto facile per i trader di criptovaluta spostare le risorse attraverso le reti senza fare affidamento sui libri degli ordini. Piuttosto, le risorse vengono scambiate in un ambiente senza autorizzazione.

Il protocollo non aggancia o avvolge le risorse, ma supporta lo scambio senza soluzione di continuità delle risorse digitali su un buon numero di blockchain di livello 1, tra cui Bitcoin, Ethereum, Binance Chain, Polkadot e altro ancora. Con THORChain, gli utenti non devono registrarsi per uno scambio o passare attraverso KYC.

THORChain non è un po ‘segreto su chi sono i fondatori originali o su come il progetto è stato concepito e creato. Un rappresentante una volta ha detto che non ci sono fondatori, direttori o un CEO. Quello che possiamo confermare è che l’ulteriore sviluppo del progetto è organizzato attraverso Gitlab ·. Un buon numero di esperti del settore esperti ma anonimi stanno ancora lavorando al progetto e i rappresentanti di THORChain affermano che l’intera cosa della segretezza è mantenere la rete completamente decentralizzata.

Il token THORChain (RUNE)

Come dovresti già sapere, THORChain ha una valuta nativa. Questa è la risorsa che ci preoccupa particolarmente. È il principale veicolo di investimento sulla rete e l’asset che discuteremo le sue previsioni di prezzo in questo articolo. E’ importante discuterne un po’ di più in questa sede.

Il token THORChain è ufficialmente chiamato RUNE, che è anche il suo simbolo ticker su tutti i mercati. Questo token di utilità nativo alimenta la rete e viene utilizzato in molti modi diversi. In primo luogo, funge da coppia di base durante il trasferimento delle risorse, rendendo più facile per gli utenti trasferire le risorse attraverso le reti senza perdere la custodia. Per ogni trasferimento è necessario un rapporto 1:1 di ASSET:RUNE.

RUNE è anche vincolato come garanzia dai nodi per lo staking di sicurezza. Un rapporto legame/puntata 2:1 è necessario per i nodi e i nodi in esecuzione determinano la direzione che prenderà la rete. Chiaramente, THORChain non è fatto solo per i trader, ma anche per i fornitori di liquidità e gli operatori di nodi.

RUNE è utilizzato come attività di regolamento (liquidità). Viene anche utilizzato come misura di sicurezza resistente alla sibilla sulla rete per guidare il comportamento economico. RUNE viene utilizzato anche per la governance, sebbene i nodi e non i singoli titolari abbiano la priorità in questo sistema. Viene anche utilizzato a scopo di incentivazione sotto forma di premi, commissioni di addebito e sussidi di gas. Infine, RUNE viene utilizzato anche come amplificatore per le risorse su THORChain.

A questo punto, dobbiamo passare alla cronologia dei prezzi del token THORChain (RUNE). Da questo punto, useremo il token THORChain, THORChain e RUNE in modo intercambiabile.

Cronologia dei prezzi di THORChain (RUNE)

THORChain è stato lanciato attraverso un’offerta DEX iniziale (IDO) attraverso Binance Decentralize Exchange (DEX) nel luglio 2019. Coingecko · ha iniziato a tracciare immediatamente il prezzo e useremo i suoi dati per questa sezione.

Il 21 luglio 2019, il prezzo RUNE è stato scambiato per $ 0,0259 per token. Entro il 2 agosto 2019, il prezzo della moneta era sceso a $ 0,0122. Il 5 settembre 2019, è stato scambiato per $ 0,0172 prima di scendere in modo significativo per raggiungere un prezzo minimo storico di $ 0,007939 il 27 settembre 2019. Ha iniziato a migliorare lentamente e il 12 ottobre ha raggiunto $ 0,0150.

Il 1 ° novembre 2019, il prezzo RUNE è stato scambiato per $ 0,0192 per token e dal 2 dicembre è migliorato a $ 0,093. Alla fine ha chiuso l’anno a $ 0,0621 per token.

Il 3 gennaio 2020, il token ThORChain (RUNE) è stato scambiato per $ 0,0787 per token. Entro il 12 febbraio, era salito a $ 0,1144 per token. Il 20 marzo, RUNE è stato scambiato per $ 0,0653. Entro il 3 aprile, è stato scambiato per $ 0,0766 prima di migliorare di nuovo per raggiungere $ 0,10244 il 27 maggio 2020. Entro il 10 giugno 2020, la moneta è salita a $ 0,207 e al 29 luglio era salita a $ 0,4938 per token

Il 9 agosto 2020, RUNE è stato scambiato per $ 0,661 per token. Il prezzo della moneta è salito a $ 1,02 il 1 ° settembre 2020. Entro il 2 ottobre 2020, era sceso di nuovo a $ 0,477. Il 3 novembre 2020, RUNE è stato scambiato per $ 0,380 e poi è salito sostanzialmente a $ 0,772 il 28 novembre. Il 1 ° dicembre 2020, il token nativo THORChain è stato scambiato per $ 0,854 e al 30 dicembre aveva raggiunto $ 1,20.

Il 2021 è stato un anno spettacolare per il token THORChain poiché la moneta è iniziata abbastanza presto per guadagnare valore in modo coerente. Il 2 gennaio, è stato scambiato per $ 1,29 e al 30 gennaio aveva raggiunto $ 3,62. Il 2 febbraio 2021, RUNE è stato scambiato per $ 4,16 per token e il 28 febbraio era salito a $ 4,53 per token. Il 2 marzo 2021, la moneta è stata scambiata per $ 5,21 e il 6 aprile era salita a $ 9,78. Il 28 aprile, è stato scambiato per $ 14,70.

Il 1 ° maggio 2021, il prezzo RUNE è stato scambiato per $ 15,40 per token. È cresciuto costantemente e ha raggiunto un prezzo massimo storico di $ 21,26 il 19 maggio 2021. Ha iniziato a scendere subito dopo aver raggiunto il punto più alto e il 30 maggio 2021 era sceso di nuovo a $ 10,09. La tendenza al ribasso è continuata e il 25 giugno la moneta è stata scambiata per $ 6,34. Il 23 luglio, ha raggiunto un altro punto minimo di $ 3,58 prima di iniziare a salire di nuovo.

Il 1 ° agosto 2021, RUNE è stato scambiato per $ 6,50 per token. Il 18 settembre, è stato scambiato per $ 9,71. L’11 ottobre 2021, il token THORChain è stato scambiato per $ 7,53 per token ed è salito bruscamente fino a raggiungere $ 14,06 il 21 ottobre. Il 3 novembre 2021, la moneta è stata scambiata per $ 16,58 e dal 1 ° dicembre è stata scambiata per $ 11,25. Il 15 dicembre 2021, RUNE è stato scambiato per $ 6,25 e il 30 dicembre è stato scambiato per $ 6,77.

Secondo queste informazioni, abbiamo facilmente previsto il prezzo THROChain Prediction 2021 che la moneta ha riacquistato il suo slancio perso e ha raggiunto il segno di $ 10.

Il 2 gennaio 2022, RUNE è stato scambiato per $ 7,39 per token. Entro il 30 gennaio, era sceso a $ 4,23. Il 2 febbraio 2022, la moneta è stata scambiata per $ 4,16 e il 28 febbraio il prezzo rune era sceso a $ 3,49. Il 2 marzo 2022, la moneta è stata scambiata per $ 5,54.

THORChain Previsioni sui prezzi: 2022-2030

Come investimento a lungo termine, prevede che THORChain potrebbe funzionare meglio del previsto. Secondo le previsioni di RUNE, il valore del token THORChain potrebbe salire a $ 18 entro la fine del 2022, salendo a $ 22 nel 2023 e raggiungendo un prezzo medio di $ 35 entro il 2025 e $ 45 entro il 2030.

Ora che abbiamo fornito la giusta quantità di informazioni di base su THORChain e RUNE e abbiamo anche discusso la sua cronologia dei prezzi, va bene iniziare a pensare a come cambierà il prezzo nei prossimi anni. Non devi preoccuparti così tanto di questo dato che abbiamo fatto l’analisi e presenteremo presto le nostre previsioni in dettaglio.

È importante affermare a questo punto che previsioni di prezzo di criptovalute, azioni e materie prime non sono profezie infallibili. Piuttosto, sono proiezioni fatte dal deep learning e dall’analisi dei dati di prezzo di questi asset, considerando importanti fattori di mercato. È meglio trattarli come suggerimenti su quali potrebbero essere i prezzi delle attività in futuro.

Di seguito, troverai alcune delle previsioni e delle previsioni dei prezzi di THORChain per il 2022-2030.

THORChain Prezzo Previsione per il 2022

Entro i primi tre mesi del 2022, il prezzo di THORChain ha oscillato in modo minimo. Nel complesso, il prezzo è migliorato marginalmente rispetto al prezzo di apertura di gennaio e riteniamo che continuerà a migliorare nel tempo. Le nostre previsioni concordano con questa prospettiva.

Se tutti i fattori di mercato si rivolgono a favore di THORChain, il prezzo della moneta RUNE funzionerà in modo esuberante, scalando il picco come sopra. Il prezzo potrebbe facilmente toccare $ 10 entro la fine dell’anno 2022. Secondo la nostra previsione di prezzo RUNE, la moneta dovrebbe aumentare a un ritmo decente e raggiungere un massimo di $ 10,30 a giugno. Aumenterà quindi allo stesso ritmo e raggiungerà un prezzo massimo di $ 13,23 a dicembre.

Previsioni sui prezzi mensili di THORChain per il 2022

Hai intenzione di iniziare a investire in THORChain (RUNE) nel 2022, quindi è importante capire come si muoverà il prezzo della moneta nei restanti nove mesi dell’anno. Abbiamo fatto l’analisi e presenteremo subito le previsioni.

Nell’aprile 2022, si prevede che RUNE / USD registrerà un prezzo minimo di $ 8,63 e raggiungerà un prezzo massimo di $ 9,48. Il prezzo medio per il mese è previsto in $ 8,96. A maggio, la moneta registrerà un prezzo minimo di $ 8,90 per poi raggiungere un prezzo massimo di $ 9,93. Il prezzo medio della moneta per il mese dovrebbe essere nella regione di $ 9,32.

Nel giugno 2022, la moneta RUNE sarà probabilmente scambiata per un prezzo minimo di $ 9,27 e un prezzo massimo di $ 10,30. A luglio, i suoi prezzi minimi e massimi dovrebbero essere rispettivamente $ 9,55 e $ 10,78. Il prezzo medio per luglio dovrebbe essere di $ 9,89 per token.

Nell’agosto 2022, si prevede che il valore RUNE registrerà un prezzo minimo di $ 9,95 e un prezzo massimo di $ 11,27. Il prezzo medio per il mese dovrebbe essere di $ 10,28. A settembre 2022, RUNE registrerà un prezzo minimo di $ 10,28 e raggiungerà un prezzo massimo di $ 11,79. Il prezzo medio per il mese sarà di circa $ 10,70.

Nell’ottobre 2022, il prezzo minimo di RUNE dovrebbe essere di $ 10,71 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 12,32. Il prezzo medio per il mese sarà di circa $ 11,12. A novembre il prezzo minimo non sarà inferiore a $ 11,04 mentre il prezzo massimo non sarà superiore a $ 12,77. Il prezzo medio dovrebbe essere di circa $ 11,46.

A dicembre, l’ultimo mese del 2022, la previsione dei prezzi di THORChain registrerà probabilmente una stima minima di $ 13,23. La previsione media del prezzo THORChain della moneta dovrebbe essere nella regione di $ 11,92 per token. Naturalmente, le cifre esatte possono essere diverse dai prezzi previsti, ma ciò che abbiamo qui sono le previsioni più realistiche, da un punto di vista ottimistico.

THORChain Prezzo Previsione per il 2023

Se THORChain RUNE può crescere al ritmo che prevediamo nel 2022, allora il 2023 dovrebbe essere un altro anno decente. Non ci aspettiamo che la moneta aumenti troppo nel 2023, ma ci sono buone probabilità che possa superare le nostre aspettative.

Secondo la nostra attuale previsione del prezzo RUNE per il 2023, la moneta THORChain dovrebbe registrare un prezzo minimo di $ 11,84. Anche le previsioni di prezzo di THORChain dovrebbero raggiungere un prezzo massimo di $ 14,35 nel 2023. Durante tutto l’anno, la previsione del prezzo medio della moneta RUNE dovrebbe essere nella regione di $ 13,03 per token.

THORChain Prezzo Previsione per il 2024

Al momento non c’è motivo di credere che RUNE non funzionerà bene nel 2024. Al momento, la piattaforma THORChain sta ancora attirando utenti. Sebbene abbia già molti utenti felici, il numero di utenti dovrebbe aumentare significativamente entro il 2024.

Secondo il risultato della nostra analisi, il token THORChain dovrebbe essere scambiato per un prezzo minimo di $ 12,77 nel 2024. Anche il token THORChain dovrebbe registrare una crescita decente e raggiungere un prezzo massimo di $ 14,98 nell’anno. Il prezzo medio per nel 2024 dovrebbe essere nella regione di $ 13,54 per token RUN / USD.

THORChain Prezzo Previsione Per il 2025

Entro il 2025, si prevede che molti trader di criptovaluta debbano aver appreso dei vantaggi dell’utilizzo di THORChain per scambiare criptovalute senza perdere i diritti di custodia. A quel punto, riteniamo che il numero di utenti sulla piattaforma potrebbe essere più di 3 volte quello che è ora. Naturalmente, questo avrà un impatto notevole sul prezzo del suo token.

Secondo la nostra previsione del prezzo RUNE THORChain per il 2025, il prezzo minimo della moneta dovrebbe essere nella regione di $ 14,78. Il prezzo massimo del token THORChain può quindi arrivare fino a $ 18,97. Il prezzo medio di RUNE nel 2025 sarà di circa $ 16,31 per token.

THORChain Prezzo Previsione per il 2026

Il 2026 è a circa quattro anni di distanza, e questo è abbastanza tempo per qualsiasi valuta digitale decente per crescere in modo significativo. Un token utile come RUNE dovrebbe crescere a un ritmo più veloce rispetto alla criptovaluta media, ma dobbiamo essere il più realistici possibile.

Dal risultato dei nostri dati e dell’analisi tecnica di THORChain, possiamo affermare categoricamente qui che il prezzo minimo di RUNE nel 2026 non dovrebbe essere inferiore a $ 14,98 mentre il prezzo massimo potrebbe arrivare fino a $ 19,45. Il prezzo medio della moneta sarà quindi di circa $ 17,26, secondo le nostre previsioni THORChain.

THORChain Prezzo Previsione per 2027

Vuoi investire in THORChain e aspettare diversi anni per vedere fino a che punto può arrivare? Allora il 2027 è un buon punto per controllare e confermare i tuoi resi. È anche una buona cosa considerare quanto bene il token (o qualsiasi altra risorsa digitale) funzionerà tra cinque anni.

Se le cose dovessero muoversi nel modo in cui ci aspettiamo, il prezzo minimo del token THORChain nel 2027 sarà di circa $ 18,25 mentre il prezzo massimo potrebbe arrivare fino a $ 24,26. La previsione media del prezzo THORChain della moneta RUNE dovrebbe essere di circa $ 21,84 nei prossimi 5 anni.

THORChain Prezzo Previsione Per il 2028

Sappiamo che ci sono diversi sviluppatori blockchain esperti, ingegneri del software e scienziati che lavorano al progetto THORChain al momento. Sebbene questi individui non siano noti, possiamo dire che troveranno qualcosa di meglio della meravigliosa piattaforma che già abbiamo. Questo è un altro fattore che può stimolare la crescita di RUNE come risorsa digitale.

Secondo la nostra previsione di prezzo THORChain (RUNE) per il 2028, il prezzo minimo della moneta dovrebbe essere nella regione di $ 23,05. Il prezzo massimo potrebbe quindi arrivare fino a $ 29,97. Si prevede che il prezzo medio della moneta sia nella regione di $ 26,69.

THORChain Prezzo Previsione per il 2029

Abbiamo già affermato che THORChain non è solo per i trader di criptovaluta. La piattaforma ha molto in serbo per i fornitori di liquidità e gli operatori di nodi. Entro il 2029, il numero di fornitori di liquidità e operatori di nodi sulla piattaforma deve essere migliorato in modo significativo. La posta in gioco di questi grandi giocatori può avere un’influenza significativa sull’ascesa di RUNE.

Secondo le nostre previsioni, il prezzo minimo del token THORChain nel 2029 potrebbe essere di $ 28,27. Il prezzo massimo della moneta dovrebbe raggiungere circa $ 36,74. Il prezzo medio di RUNE nel 2029 dovrebbe essere nella regione di $ 32,78.

THORChain Prezzo Previsione per 2030

Un grande progetto come THORChain è destinato ad attrarre diversi investitori e partner. Sappiamo già che il progetto è supportato da alcuni importanti individui ed entità nel settore blockchain. Entro il 2030, prevediamo che l’elenco degli investitori e dei partner di THORChain migliorerà in modo significativo. Naturalmente, il loro coinvolgimento dovrebbe avere un impatto significativo sul prezzo della moneta.

Secondo il risultato della nostra previsione dei prezzi THORChain a lungo termine e dell’analisi tecnica, il prezzo minimo del token THORChain nel 2030 sarà probabilmente di $ 34,73. La moneta dovrebbe anche salire ad un prezzo massimo di $ 40,00. Si prevede che il prezzo medio sia nella regione di $ 37,18 per RUNE / USD.

THORChain (RUNE) Previsione dei prezzi – Conclusione

Per riassumere, questo articolo ha presentato la nostra previsione dei prezzi THORChain per gli anni a venire tenendo conto dei fattori fondamentali e macroeconomici essenziali che potrebbero modellare i futuri movimenti dei prezzi.

Da ciò di cui abbiamo discusso finora, puoi dire che THORChain è un progetto di criptovaluta rilevante. Già, molti trader di criptovaluta si sono resi conto di quanto possa essere utile e lo usano costantemente. Anche alcuni fornitori di liquidità e operatori di nodi hanno iniziato a utilizzare THORChain. Il numero di utenti è destinato a migliorare nel tempo. Ciò significa che THORChain (RUNE) è un buon acquisto?

Normalmente ne consegue che quando una piattaforma di criptovaluta diventa più grande, il prezzo del suo token nativo risponderà positivamente. Pertanto, il prezzo di RUNE dovrebbe aumentare man mano che la piattaforma cresce.

A giudicare dalla sua cronologia dei prezzi, si può dire che RUNE ha funzionato bene finora. Il prezzo è cresciuto da un minimo storico di $ 0,0079 a settembre 2019 al suo valore attuale di oltre $ 8,00. Il ROI di THORChain, secondo CoinMarketCap, è 25909.15%, il che è davvero fantastico.

Venendo a ciò che THORChain (RUNE) potrebbe valere in futuro, le nostre previsioni mostrano che il prezzo della moneta è destinato a migliorare in futuro. Chiaramente, sembra un buon investimento.

Prima di andare avanti, è importante affermare chiaramente che RUNE è un asset volatile, proprio come le altre criptovalute. Il prezzo potrebbe salire e scendere in qualsiasi momento, quindi devi stare attento durante il trading e anche imparare a monitorare regolarmente il mercato. Nel complesso, è un investimento potenzialmente grande che può produrre enormi rendimenti. Ma devi avere lo stomaco per la volatilità che caratterizza il mercato.

Domande frequenti

Sei disposto a iniziare a investire in THORChain ma hai alcune domande a cui hai bisogno di risposte? Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni che riceviamo sulle previsioni e le previsioni dei prezzi di THORChain:

THORChain (RUNE) è un investimento redditizio?

Sì, THORChain è un investimento redditizio. Ha prodotto enormi rendimenti per alcuni dei suoi primi investitori e si prevede che guadagnerà in modo significativo nei prossimi anni.

THORChain è un buon investimento per il futuro?

Sì, THORNChain è una piattaforma straordinaria che può diventare molto più grande e più utile in futuro. Anche il token nativo dovrebbe crescere e diventare mainstream nei prossimi anni. In poche parole, il tuo investimento può valere molto di più in futuro se acquisti RUNE.

THORChain salirà?

THORChain aumenterà nel prossimo futuro. Secondo le nostre previsioni, la moneta può raggiungere un prezzo massimo di $ 14,35 l’anno prossimo. Si prevede inoltre che crescerà in modo significativo e raggiungerà $ 24,26 nei prossimi cinque anni. Si prevede inoltre che RUNE raggiungerà un prezzo massimo di $ 40,00 nel 2030. Potrebbe anche funzionare meglio di quanto ci aspettiamo, ma preferiamo essere realistici e conservatori in ogni momento.

THORChain (RUNE) può raggiungere $ 100?

THORChain può raggiungere $ 100 ma non entro il periodo che abbiamo considerato. Potrebbero essere necessari un decennio o un paio di decenni perché ciò accada.

THORChain (RUNE) può raggiungere $ 1000?

Non possiamo escludere la possibilità che RUNE raggiunga $ 1000. Tuttavia, potrebbero essere necessari diversi anni o decenni prima che ciò accada.

Dove sarà THORChain nei prossimi cinque anni?

Nei prossimi cinque anni, le nostre previsioni mostrano che THORChain (RUNE) potrebbe essere scambiato per un prezzo minimo di $ 18,25 e un prezzo massimo di $ 24,26. Naturalmente, può sovraperformare questa previsione o sottoperformare, ma ciò che abbiamo qui rappresenta le aspettative realistiche degli esperti del settore.

Quanto varrà RUNE nei prossimi dieci anni?

Entro i prossimi dieci anni, il prezzo di THORChain RUNE potrebbe essere compreso tra $ 55 e $ 70 per token.

THORChain (RUNE) può bloccarsi?

Secondo le nostre previsioni e previsioni sui prezzi THORChain, è improbabile che la moneta RUNE si schianti mai. Piuttosto, crescerà in modo significativo nei prossimi anni.

THORChain (RUNE) è un investimento rischioso?

THORChain (RUNE) dovrebbe essere considerato un investimento rischioso. Proprio come altre criptovalute, è un asset volatile, il che significa che il prezzo può salire e scendere facilmente. Nonostante ciò, è un potenziale investimento meraviglioso che può produrre un enorme ritorno.