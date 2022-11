Previsione dei prezzi Reef 2023, 2025 e 2030

Reef chain è stato sviluppato con lo scopo di superare le complessità che sorgono durante l’interazione con la blockchain, ovvero mira a semplificare il processo di trading e rendere i servizi DeFi accessibili a tutti.

Alcuni dei casi d’uso di Reef sono:

Fornisce ponti di liquidità che facilitano il movimento dei token ERC-20 tra Ethereum e Reef.

La catena Reef aiuta anche a spostare i token BEP-20 tra BNB e Reef attraverso i suoi ponti di liquidità.

Con il suo sistema basato sull’intelligenza artificiale, Reef aiuta i suoi utenti a gestire le loro risorse crittografiche se sono nuovi nel mondo delle criptovalute. Rende la piattaforma accessibile anche ai principianti.

Il suo token di utilità $REEF può essere utilizzato per la governance della rete.

Reef automatizza i servizi DeFi, tra cui prestiti, attività minerarie e prestiti e aiuta a semplificare l’agricoltura di rendimento per un utente medio.

Il token REEF viene utilizzato principalmente per tre cose:

Come spese di elaborazione per le transazioni e la memorizzazione dei dati.

Per eseguire i nodi di convalida.

Per nominare quale nodo di convalida farà parte della rete.

Reef Price Prediction: Is Reef l’obiettivo di “Whale Pump”?

Il prezzo di Reef è aumentato del 5% in un giorno (al 15 novembre). Il suo prezzo attuale al momento della scrittura è $ 0,0033.

Si noti che, poche ore fa, era più del 10% in più. Qui, il punto degno di nota è che il suo volume di 24 ore è in continuo calo. Il suo volume di 24 ore al momento è di $ 41.558.525 ed è diminuito di oltre il 30% in un giorno.

Il prezzo di Reef sta salendo, ma il suo volume è in calo. Quindi, cosa significa?

In termini tecnici, il volume di 24 ore rappresenta il valore totale di una criptovaluta scambiata nelle ultime 24 ore.

Quindi, il calo del volume significa un calo di quel trading di criptovalute. Nel caso di REEF; Il suo volume di scambi nell’ultimo giorno è diminuito.

Sharkscan.io riportato il valore di $ 50.000 di monete Reef a $ 0,0032, riportato in due transazioni (il 14 novembreesimo). Significa che l’improvviso aumento del prezzo del Reef potrebbe essere dovuto alle Crypto Whales o in altre parole, è una sorta di “Whale Up”.

Qui, quello che è successo è che Reef è stato acquistato alla rinfusa dalle balene e poi il suo prezzo è improvvisamente aumentato. Questa è la probabile ragione per cui l’aumento del prezzo potrebbe non reggere agli stessi livelli che possono essere visti dalla velocità con cui si auto-corregge.

Reef Price Prediction: Reef coin ultime notizie

Recentemente, il 4 novembre, Reef Finance ha annunciato il lancio dell’Anime Metaverse decentralizzato dell’Isekaiverse alla Reef Chain. Si noti che l’Isekaiverse è un Metaverse anime di nuova generazione basato su uno show televisivo chiamato Mystic Reign. È una piattaforma eccellente per i giocatori e gli amanti degli anime. Isekaiverse sta anche progettando di integrare un ecosistema di gioco con giochi terrestri NFT e giochi di battaglia di strategia in tempo reale.

Secondo il loro rapporto ufficiale, Reef ha accolto Isekaiverse nel suo ecosistema per supportare la sua idea unica e offrire varie nuove opportunità ai suoi utenti.

In un altro tweet del 2 novembre, Reef ha annunciato l’elenco dei $REEF nella zona di innovazione di Bitget Global (uno dei principali scambi crittografici).

Previsione Reef Prezzo

L’attuale prezzo di mercato di REEF è $ 0,004173 (al 9 novembre) ed è diminuito del 29% in 24 ore.

Prima di prevedere se REEF dovrebbe salire o scendere nel prossimo futuro, cerchiamo di ripercorrere la sua storia dei prezzi negli ultimi mesi. Le sue prestazioni negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro. Discutiamone:

Il 2022 non è stato un grande anno per il mercato delle criptovalute e REEF non fa eccezione. Sopra c’è il suo grafico per 1 anno e come possiamo vedere che i prezzi sono in continuo calo da allora.

Guardando il grafico di Reef per 3 mesi (allegato sotto), possiamo vedere che il declino non è in realtà continuo e ha raggiunto il picco molte volte prima di cadere.

Ora, diamo un’occhiata a vari fattori che possono influenzare il prezzo di Reef nel prossimo tempo:

I suoi concorrenti e alternative: I principali concorrenti di Reef sono il protocollo Orion e Acala Network.

Guardando le loro recenti prestazioni, possiamo vedere che il prezzo di Orion è diminuito del 58% negli ultimi 3 mesi mentre il prezzo di Acala è diminuito di oltre il 158% in soli tre mesi. In confronto, il prezzo di Reef è diminuito del 39% negli ultimi tre mesi, il che significa che Reef sta ottenendo risultati migliori rispetto ai suoi concorrenti a partire da ora.

Sentimenti sui social media: Se guardiamo al coinvolgimento sui social media di Reef negli ultimi 1 mese, possiamo vedere un calo del 13,8%.

Ma l’impegno è aumentato da quando i deboli sono aumentati di oltre il 28%, il che significa che più persone non vedono l’ora di ricevere la moneta.

Immagine che rappresenta l’impegno sui social media di Reef nell’ultima 1 settimana; La linea blu rappresenta i suoi impegni totali e quella rossa rappresenta il suo volume totale di mercato

La moneta ha un prezzo storico di $ 0,052 e il suo attuale prezzo di mercato è $ 0,004173. Significa che il prezzo può arrivare fino al 114% per raggiungere il suo massimo storico. Ciò lascia un grande spazio per la sua crescita positiva in futuro, che può essere una buona cosa per gli acquirenti.

Reef Price Prediction: Reef coin – confronto con i concorrenti

Prima di esplorare varie alternative o concorrenti per la finanza della Reef, dobbiamo prima esplorare il suo pubblico principale.

Come abbiamo discusso, la catena Reef è una blockchain compatibile con EVM, il che significa che è compatibile con Ethereum Virtual Machine per la scrittura e la distribuzione di codici di contratti intelligenti. Quindi, è riconosciuto dai nodi Ethereum.

Quindi, il pubblico principale di Reef sono gli investitori che vogliono sviluppare la prossima generazione di applicazioni Defi, tra cui NFT e applicazioni di gioco.

Di seguito sono indicati i concorrenti per la finanza Reef:

Protocollo Orion: il protocollo Orion è stato sviluppato anche con l’obiettivo di fornire ai trader i migliori prezzi per scambiare i loro token su vari scambi e piattaforme. Fornisce una piattaforma unica e non custodita per il mercato delle criptovalute e mira a collegare il mondo crittografico con le risorse del mondo reale. Le entrate stimate di Orion Protocol sono di $ 2,5 milioni all’anno rispetto alle entrate stimate della Reef di $ 90,3 milioni.

Rete Acala- È un’altra piattaforma DeFi costruita per Polkadot. Acala Network ospita molte applicazioni finanziarie che utilizzano la tecnologia dei contratti intelligenti. Proprio come Reef, Acala è anche compatibile con Ethereum, il che significa che mantiene l’interoperabilità tra Ethereum e Polkadot. Ha anche una propria macchina virtuale per aiutare gli sviluppatori a sviluppare DApp. Rispetto al fatturato annuo di Reef di $ 90,3 milioni, il fatturato stimato di Acala è di $ 11,7 milioni all’anno.

VoltSwap- A differenza di Reef Finance, VoltSwap non è costruito per l’ecosistema Polkadot, ma ha funzionalità molto simili a quelle di Reef. Costruito per l’ecosistema Meter, VoltSwap crea un portafoglio intelligente basato su NFT per gli utenti per facilitarli con programmi di mining di liquidità senza lasciare i loro portafogli. Significa che gli utenti possono scambiare un numero enorme di token con transazioni molto veloci e commissioni basse.

Previsione Reef Prezzo: In che modo Reef è diverso dalla concorrenza? È diverso?

Cerchiamo di capire i vantaggi di Reef Finance rispetto ai suoi concorrenti e poi concludiamo se è migliore o meno.

Reef è compatibile con numerosi Defi Wallet tra cui Metamask, Torus, WalletLink e Walletconnect. Significa che gli utenti possono facilmente convertire le loro risorse nel token Reef.

È compatibile sia con gli scambi decentralizzati che con quelli centralizzati.

Ha collaborato con i più grandi scambi del mondo tra cui Binance, Uniswap ecc.

Essere sull’ecosistema Polkadot, offre la scalabilità e la sicurezza di quella rete.

Rispetto ai suoi concorrenti, Reef offre ai suoi utenti tariffe molto basse sulla rete.

Reef finance aiuta i suoi utenti a trovare i migliori tassi di rendimento attingendo liquidità da diverse fonti.

Protocol Orion Reef finance è integrato con 9 piattaforme (tra cui Binance, Metamask, Torus, WalletConnect, Substrate, Huobi, NFTify, WalletLink e KwikSwap) rispetto alle 11 integrazioni di Orion con Metamask, Fortmatic, Trezor, WalletConnect, Ethereum, WalletLink, Authereum, Ledger, Portis, Orion Terminal e BNB Chain.

Il pubblico principale di Orion sono le persone che cercano una piattaforma per puntare la loro criptovaluta mentre il pubblico principale di Reef sono le persone che cercano una piattaforma per costruire DApp DeFi.

Acala Network ha anche 11 integrazioni (Blockdaemon, Telegram, Metamask, Polkadot, ChainX, Ankr, Centrifuge, IndexZoo, Chainlink e KwikSDwap) rispetto alle 9 integrazioni di Reef Finance.

Il pubblico principale di Acala Network sono gli investitori alla ricerca della rete Defi di Polkadot.

VoltSwap A differenza di Reef Finance, VoltSwap ha solo 6 integrazioni, vale a dire con Meter, Meter Passport, MetaMask, WalletConnect, Ethereum e BNB Chain.

Il pubblico principale di Voltswap sono i trader alla ricerca di una piattaforma DEX sulla blockchain di Meter.

Reef Price Prediction: Reef Coin è un buon investimento?

Come discusso, Reef finance è una piattaforma eccellente per sviluppare la nuova generazione di prodotti e servizi Defi e ha anche molti vantaggi rispetto ai suoi concorrenti. Ora, la domanda sorge spontanea che “vale la pena investire in Reef coin?” Discutiamone:

Il valore della Reef è attualmente in calo di circa il 30% rispetto al giorno precedente ed è molto inferiore al suo valore storico di $ 0,52. Tenendo presente il suo prezzo più basso, può essere un buon investimento da acquistare. Ma i prezzi non dovrebbero crescere molto velocemente nel prossimo futuro.

Confrontiamo Reef con Cardano e Solana (altri attori principali per NFT e Defi) per vedere se Reef è un buon investimento a lungo termine o meno.

Reef Cardano Solana Ruolo nello spazio DeFi Reef rende le applicazioni Defi più facili da usare abbassando le barriere di ingresso per il trading. Permette la creazione di token e app Defi da parte degli sviluppatori Fornisce la funzionalità dei contratti intelligenti, che è una grande cosa nello spazio Defi. Tasse gas Circa $0.00034 0.73 ADA (circa $ 0.25 attualmente) 0,00025 USD per transazione

Tabella: Un confronto tra Reef e Cardano e Solana

Reef offre in modo distintivo agli sviluppatori commissioni di transazione basse e compatibilità con EVM. Inoltre, è molto più facile portare diversi progetti dall’ecosistema di ERC-20 a REEF-20, che è di nuovo adatto agli sviluppatori. Essendo sul sistema di Polkadot, le transazioni sono ancora più veloci rispetto agli altri ecosistemi.

Secondo i rapporti, REEF può valere $ 0,016 entro la fine di quest’anno. Anche se, con i suoi molteplici casi d’uso, Reef finance è sempre un investimento utile, se stai cercando rendimenti a lungo termine.

Previsione Reef Prezzo – 2023, 2025, 2030

Sebbene la previsione del prezzo non possa essere accurata al 100%, un’analisi approfondita e le prestazioni passate della moneta possono effettivamente prevedere il suo futuro. Proviamo a prevedere il prezzo di Reef per il 2023, 2025 e 2030:

Reef coin ha mostrato un’enorme crescita dal momento del suo lancio sul mercato e ha fornito ai suoi investitori rendimenti eccellenti. Nel 2021, ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi rendendolo una delle migliori criptovalute nella sua nicchia.

Attualmente, la classifica Coinmarketcap per Reef Coin è #194 e ha una capitalizzazione di mercato di $ 85.610.881. Confrontando la capitalizzazione di mercato di REEF con quella di 24 ore fa, è in calo di oltre il 26%. Nonostante il suo attuale calo del prezzo (che dipende da vari fattori come i sentimenti negativi del mercato, l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, ecc.), L’analisi afferma che la moneta Reef continuerà a crescere e raggiungerà un valore di $ 1 nei prossimi 8-10 anni.

Previsione prezzo Reef 2023; secondo i rapporti, il prezzo per la moneta Reef dovrebbe essere di almeno 0,009. Può anche raggiungere fino a un massimo di $ 0,011 nel prossimo anno. Mentre il prezzo medio sarà di $ 0,009, può certamente colpire più che nel caso di un rally rialzista.

Previsione prezzo Reef 2025; la ricerca prevede che il prezzo di Reef possa raggiungere un prezzo minimo di $ 0,018 e un prezzo massimo di $ 0,022. Il suo prezzo medio sarà di $ 0,019 nel 2025.

Previsione prezzo Reef 2030; il prezzo della moneta Reef dovrebbe crescere e raggiungere un livello di prezzo minimo di $ 0,13 e un livello di prezzo massimo di $ 0,15 con un prezzo medio di $ 0,13. Si prevede che il mercato delle criptovalute possa certamente entrare in una nuova era per allora e, quindi, Reef può raggiungere un nuovo valore massimo di tutti i tempi.

Previsione del prezzo della Reef: Informazioni su Reef Crypto

Reef Finance (REEF) è una piattaforma basata su blockchain che fornisce servizi relativi alla finanza decentralizzata. Il progetto è costruito sull’ecosistema di Polkadot. Il token nativo (crypto) di Reef Finance è chiamato REEF. Si noti che Reef Finance opera sia con scambi decentralizzati che centralizzati.

La cosa buona di Reef Finance è che è completamente decentralizzato, consente transazioni a basso costo e consente inoltre agli sviluppatori di migrare le loro applicazioni decentralizzate da Ethereum senza modificare la base di codice.

La criptovaluta è quotata su Binance, Bitfinex e Gate.io (scambi centralizzati) e Uniswap e 1inch (scambi decentralizzati). Tra gli scambi menzionati, Binance offre il numero massimo di coppie da scambiare per REEF.