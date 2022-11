Previsione prezzo Ethereum Classic ETC 2025 e 2030

Ethereum Classic è la catena legacy della Blockchain di Ethereum. È stato creato per impedire di contrastare l’hack DAO. ETC è più o meno simile a ETH con un cambiamento chiave, la blockchain di ETC non è solo in grado di registrare il valore della transazione, ma ha anche la capacità di eseguire transazioni autonomamente.

Esegue contratti intelligenti, il che significa che quando le condizioni della transazione sono soddisfatte, la transazione viene immediatamente completata, ma se la transazione non viene completata nel tempo assegnato, viene imposta una penale o una multa / commissione.

Pompe e discariche nei mesi precedenti

Pompa: dal 20 maggio al 25 maggio – Il prezzo sale da $ 19 a $ 25,5

Dump: dal 6 giugno al 16 giugno – Il prezzo scende da $ 23,3 a $ 13,5

Pompa: dal 16 luglio al 20 luglio – Il prezzo sale da $ 14,67 a $ 24,66

Motivi per le pompe e le discariche

Alcune balene avevano rilasciato un enorme blocco delle loro azioni sul mercato che ha portato a prestazioni rialziste.

Il declino vicino al 10 giugno è attribuito all’implementazione di Magneto Upgrade che presumibilmente avrebbe reso la blockchain più sicura e veloce, insieme a una riduzione delle commissioni GAS, tuttavia, si è ritorto contro e ETC ha perso il 65% di valore dall’aggiornamento.

La recente pompa dal 16 luglio ad ora è perché ETC ha annunciato che sposterà la sua EVM (Ethereum Virtual Machine) da Proof of Work a Proof of Stake. (Nota: ETC era il 2Nd il più grande token basato sul concetto Proof-of-Work, il più grande è BTC!)

ETC Price Prediction: Come investire in ETC?

Ecco alcuni dei migliori scambi crittografici che offrono ETC per il commercio:

Binance 2. Kraken 3. Bitflyer

Passi da seguire per investire in ETC

Passo 1: Per investire in ETC prima devi trovare uno scambio che offra ETC Coin for Trade

Passaggio 2: Creazione di un account con Exchange

Passaggio 3: Verifica la tua identità

Passaggio 4: Finanzia il portafoglio

Passaggio 5: Effettua l’acquisto