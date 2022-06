Previsione dei prezzi Solana 2022, 2025 e 2030

in

Insieme ad altre importanti criptovalute, anche il prezzo di Solana è crollato di oltre il 15%. Il mercato complessivo delle criptovalute è in calo di oltre il 16% e la capitalizzazione di mercato cumulativa scivola al di sotto di 1 trilione di dollari.

Solana ha mantenuto il suo rango di capitalizzazione di mercato nonostante i maggiori volumi di scambi, vale a dire la nona posizione. Poiché SOL viene scambiato in rosso, insieme ai peggiori tecnici, le prospettive complessive rimangono negative.

Solana è al livello più basso di quest’anno. Anche Ethereum è al suo livello più basso. Mentre Solana sta lottando per competere sia con Ethereum che con Cardano, Ethereum sta lottando con un calo dei TVL dopo il crollo lunare all’inizio di maggio.

Attualmente, Solana ha pochissimo supporto e potrebbe andare ancora più in basso nelle prossime settimane.

Previsione del prezzo di Solana 2022: ultimi 5 giorni e prestazioni da inizio anno

Ultimi 5 giorni YTD Solana -28,5% -84,7% BTC -19,8% -49,5% ETH -30,7% -67,2% ADA -27,6% -66,2%

Previsione del prezzo di Solana 2022: stima degli analisti

La maggior parte delle proiezioni sono piuttosto conservative e tengono conto delle prestazioni finora quest’anno e del probabile scenario nei prossimi mesi.

Solana ha un ulteriore problema di placare gli investitori che non dovrà più affrontare hack o interruzioni di rete.

Solana Price Prediction 2022: previsione degli esperti

Data Massimo Previsione media del prezzo di Solana 2022 13 giugno 45 dollari Prezzo di Digitalcoin Giugno 39 dollari Cryptopredictions.com Giugno 51 dollari

Previsione del prezzo di Solana 2025

Data Massimo Previsione media del prezzo di Solana 2025 13 giugno 82 dollari Prezzo di Digitalcoin Giugno 67 dollari Cryptopredictions.com Giugno 98 dollari

Previsione del prezzo di Solana 2030

Data Massimo Previsione media del prezzo di Solana 2030 13 giugno 790 dollari Prezzo di Digitalcoin Giugno 138 dollari Technewsleader Giugno 1445 dollari

SOL Prezzo 2021

L’anno 2021 è stato l’anno migliore per gli investitori Solana. La criptovaluta aveva un prezzo appena inferiore a 0,5 dollari il 1° gennaio 2021, ma alla fine dell’anno Solana ha chiuso a oltre 170 dollari. Infatti, Solana è stata la scelta della maggior parte dei siti web come uno dei migliori investimenti in criptovaluta nel 2022.

Quante monete Solana ci sono?

Secondo i dati di CoinmarketCap, non vi è alcuna stima per quanto riguarda l’offerta massima di monete Solana. Tuttavia, attualmente, l’offerta circolante di Solana è di 322.758.945. L’offerta totale di Solana al momento è di 511.616.946.

Previsione del prezzo di Solana 2022: dati storici a sostegno degli investimenti di Solana

Prezzo Data/ Giorni 0,83 dollari 10 aprile 2020 $ 1 94 giorni $ 10 220 giorni 100 dollari 180 giorni 200 dollari 11 giorni ATH, 260,06 dollari 57 giorni

Previsione del prezzo delle criptovalute Solana: alcuni fatti

Solana è il miglior concorrente di Ethereum grazie alla sua velocità fulminea e alle commissioni di transazione più basse.

Solana può elaborare oltre 50.000 transazioni al secondo (TPS), mentre Ethereum può essere elaborato solo entro un intervallo di 15-45 TPS

Solana utilizza un meccanismo di consenso Proof-of-History, un approccio innovativo che consente tempi di consegna rapidi durante le transazioni

Solana è la terza catena più grande in termini di TVL, con un valore totale di 7,9 miliardi di dollari bloccato nell’ecosistema

Come puntare Solana?

I titolari possono guadagnare ricompense puntando i loro gettoni. Più puntate puntate, più ricompense guadagnate. SOL può essere puntato su scambi di criptovalute e portafogli

Gli scambi di criptovalute che supportano lo staking SOL sono

Binance

Kraken

FTX

Crypto.com

I portafogli che supportano lo staking SOL sono