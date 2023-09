Previsione dei prezzi TomiNet 2023- 2030

TomiNet è una piattaforma digitale che fornisce un’infrastruttura Web3 per costruttori, changemaker e combattenti per la libertà. Mira a promuovere i diritti umani digitali fornendo una tecnologia che supporti la privacy, l’anti-censura e la libertà di parola.

TomiNet è una piattaforma che crea una rete alternativa al World Wide Web. Ha caratteristiche uniche, come un organo di governo attraverso una DAO (organizzazione autonoma decentralizzata) e una rete di archiviazione della privacy, che rende impossibile che la rete venga catturata, censurata o controllata da grandi entità. In altre parole, TOMI fornisce una rete decentralizzata e privata che può operare indipendentemente dall’infrastruttura Internet tradizionale.

Caratteristiche principali

TomiNet è un web parallelo in tutto il mondo progettato come alternativa al web controllato e censurato dal governo.

Si rivolge agli utenti in luoghi in cui l’accesso alle informazioni aperte è limitato o le aziende non possono garantire i loro diritti di proprietà basati sul dominio sull’infrastruttura Web2 esistente.

TomiNet combina il meglio delle tecnologie Web2 e Web3 per un Internet autogestito e autogestito che preserva la privacy.

TomiNet sfrutta i protocolli TCP/IP e DNS di base per Internet di base, TOR e Starkware per la privacy e la conoscenza zero, Ethereum e Starkware per la creazione di una criptovaluta nativa e la tecnologia DAO per l’autogoverno dell’intero ecosistema.

Creando un organo di governo completamente indipendente composto da netizen, TomiNet garantisce la redditività a lungo termine dell’infrastruttura e la libertà a lungo termine delle persone che la utilizzano.

TomiNet è progettato per essere anti-fragile, resistente alla censura e una rete di libertà di parola dove chiunque può pubblicare qualsiasi cosa.

La partnership di TOMI con il Data Ownership Protocol (DOP) mira a rivoluzionare la proprietà dei dati blockchain. DOP, basato sulla tecnologia di TOMI, utilizza la crittografia avanzata per bilanciare la visibilità dei dati, offrendo sia privacy che trasparenza. La distribuzione dei token di DOP include il 23% per i titolari di TOMI, l’1% per i titolari di TomiPioneers NFT e il resto per le operazioni. La collaborazione è supportata dai riacquisti di token TOMI finanziati dalle vendite e dalle entrate di DOP. Con la raccolta di fondi DOP, le parti interessate di TOMI potrebbero vedere notevoli benefici finanziari

I token TOMI sono la criptovaluta nativa della piattaforma TomiNet. Di seguito sono riportati i casi d’uso principali dei token TOMI:

Gli utenti possono puntare i loro token TOMI per guadagnare entrate passive.

Essendo un token di governance, i titolari di TOMI possono votare su varie proposte per governare la piattaforma.

Prestazioni finora

Ultimo 1 Mese: +112,0%

Dal Lancio (gennaio 2023): +1502,5%

Nel complesso, TOMI sembra essere un caso moderato per gli investimenti.

Previsioni sui prezzi delle criptovalute di Tominet

Previsione del prezzo di TomiNet: TOMI raggiungerà i 100 dollari?

TomiNet deve crescere di 35 volte per raggiungere un livello di prezzo di 100 dollari. A 100 dollari, la capitalizzazione di mercato di TomiNet sarà di 6,5 miliardi di dollari.

Ci sono pochissimi dati sulle prestazioni disponibili su TomiNet per fare previsioni accurate. Quello che sappiamo per certo è che Tomi ha cancellato la capitalizzazione di mercato di 300 milioni di dollari solo una volta.

Confrontiamo Tominet con HNT (Helium) Helium è una rete di hotspot che forniscono connettività Internet a lungo raggio e bassa potenza. Anche se non è lo stesso di Tominet, ci sono alcune somiglianze. Helium (HNT) e TomiNet sono entrambe reti wireless decentralizzate che utilizzano la tecnologia blockchain per operare.

Il 20 gennaio, la capitalizzazione di mercato di Tominet era quasi zero. L’elio era di circa 400 milioni di dollari. A giugno 2023, HNT è sceso a circa 200 milioni di dollari mentre Tominet era di circa 330 milioni di dollari. A settembre, TomiNet era di circa 180 milioni mentre l’elio (HNT) era a 220 milioni di dollari. La combinazione dei due non ha mai superato i 600 milioni di dollari.

Diamo un’occhiata a quando l’elio ha raggiunto il suo picco. L’elio ha raggiunto il suo picco nel novembre 2021 (picco di liquidità COVID). Aveva una capitalizzazione di mercato di circa 5,4 miliardi di dollari. In altre parole, con dati limitati, la migliore possibilità di TomiNet di raggiungere 6,5 miliardi di dollari è un’altra grande pompa.

Non stiamo nemmeno ottenendo provider Internet tradizionali o anche aziende come Starlink (Musk). Lo spazio è straordinariamente competitivo per giocatori come Tominet per guadagnare una quota significativa.

In sintesi, la mancanza di dati, le prestazioni passate, il confronto con i colleghi e la probabile concorrenza ci portano a concludere che TomiNet non raggiungerà i 100 dollari.

Previsione dei prezzi TomiNet 2023-2030

La previsione del prezzo di Tominet 2023 è di 5,71 dollari

La previsione del prezzo di Tominet 2024 è di 7,60 dollari

La previsione del prezzo di Tominet 2025 è di 10,4 dollari

La previsione del prezzo di Tominet 2026 è di 13,7 dollari

La previsione del prezzo di Tominet 2027 è di 17,0 dollari

La previsione del prezzo di Tominet 2028 è di 22,3 dollari

La previsione del prezzo di Tominet 2029 è di 31,1 dollari

La previsione dei prezzi Tominet 2030 è di 43,1 dollari

Previsione del prezzo TomiNet: dove posso acquistare i token TOMI?

Ecco i passaggi generali per acquistare le criptovalute TomiNet:

Scegli uno scambio di criptovaluta adatto (elencato di seguito).

Registrati per un account sullo scambio scelto e completa le procedure di verifica necessarie, che in genere comportano la fornitura di informazioni personali e documenti di identità.

Finanzi il tuo conto con una criptovaluta o una valuta fiat supportata dall’exchange. Ad esempio, puoi usare Bitcoin, Ethereum o dollari USA per comprare TomiNet.

Cerca la coppia di trading TomiNet sulla piattaforma di scambio. Ad esempio, se hai depositato Ethereum, puoi cercare la coppia di trading TOMI/ETH.

Effettua un ordine di acquisto per TomiNet, specificando la quantità di TOMI che desideri acquistare.

Una volta completato l’ordine, i token TomiNet saranno accreditati sul tuo portafoglio di scambio.

Di seguito sono riportati gli scambi di criptovalute per acquistare token TOMI: