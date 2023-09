Previsione dei prezzi ECOMI 2023-2030

ECOMI è una società tecnologica con sede a Singapore focalizzata sui collezionisti digitali. ECOMI è una piattaforma che fornisce un modo conveniente per acquistare oggetti da collezione digitali e fumetti attraverso la sua app VeVe. Vedono gli oggetti da collezione digitali come una nuova classe di attività che offre ai proprietari di proprietà intellettuale nuovi flussi di entrate nel panorama digitale.

Il token OMI è la risorsa nativa dell’ecosistema ECOMI. Ci saranno solo 750 miliardi di token OMI coniati e potranno essere acquistati durante l’ICO, tramite l’app ECOMI Collect o su uno scambio. I token OMI sono standard GO20, mentre gli oggetti da collezione digitali sono GO721 (NFT).

Quando viene effettuato un acquisto, i token OMI vengono scambiati con l’NFT e i token OMI utilizzati per l’acquisto vengono scartati a un indirizzo bloccato.

Caratteristiche principali di ECOMI

VeVe è la più grande piattaforma NFT al mondo di proprietà di ECOMI.

ECOMI utilizza le tecnologie blockchain e di realtà aumentata per offrire oggetti da collezione con licenza premium di marchi leader come Disney, Marvel, Star Wars, DC Comics, Warner Bros, Aston Martin, Cartoon Network, Lamborghini, ecc.

L’obiettivo di ECOMI è creare la migliore piattaforma al mondo per l’acquisto, la protezione e la raccolta di oggetti da collezione digitali con licenza premium utilizzando la tecnologia Distributed Ledger.

ECOMI ha due elementi, l’ecosistema ECOMI Collect e il portafoglio di archiviazione sicuro ECOMI.

L’app ECOMI Collect consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare oggetti da collezione digitali con licenza premium e beni virtuali correlati di diversi marchi e categorie.

Gli utenti possono mostrare i loro oggetti da collezione digitali in uno showroom personale e creare scene personalizzate con oggetti da collezione digitali e oggetti di scena.

Gli utenti possono condividere i loro oggetti da collezione digitali, showroom e scene con la comunità ECOMI Collect in un feed sociale.

Di seguito sono riportati i casi d’uso principali dei token OMI:

Il token OMI viene utilizzato per le transazioni sulla piattaforma VeVe.

OMI offre ai suoi titolari una gamma di utilità all’interno della piattaforma attraverso il programma di utilità OMI.

Il token OMI viene utilizzato anche come valuta transazionale in una serie di mercati NFT e nei giochi Play and Earn come Tengoku Senso.

ECOMI Collect utilizza il token OMI per facilitare l’acquisto e il commercio di oggetti da collezione digitali.

Prestazioni ECOMI finora

Da inizio anno: +11,3%

Ultimi 12 Mesi: -30,8%

Dal Lancio (2022): -68,9%

Nel complesso, considerando i casi d’uso e le caratteristiche chiave di ECOMI, sembra essere un caso scadente per gli investimenti.

Previsione dei prezzi ECOMI: OMI raggiungerà 1 dollaro?

Per raggiungere $ 1, il token OMI deve crescere di quasi 1000 volte. A 1 dollaro, la capitalizzazione di mercato di ECOMI sarebbe di 264 miliardi di dollari, il 25% in più rispetto alla capitalizzazione di mercato di Ethereum.

Passato: il token ECOMI ha raggiunto il suo prezzo massimo di tutti i tempi di 0,0028 dollari nell’aprile 2022, dove è cresciuto di quasi 1,17 volte in meno di un mese (cioè, dal prezzo più basso di 0,0024 dollari). Quindi, considerando la sua crescita di 1,17 volte in un mese, possiamo dire che il token ECOMI avrà bisogno di un minimo di 1.170 mesi (più di 97 anni) per raggiungere un livello di prezzo di 1 dollaro. Tuttavia, ECOMI non si è comportato bene dal suo lancio nel 2022 o quest’anno.

Confronto con Ethereum: Ethereum ha impiegato 5 anni per salire da una capitalizzazione di mercato di 264 milioni di dollari a una capitalizzazione di mercato di 264 miliardi di dollari. Ethereum ha beneficiato di due boom: il boom della macro liquidità e il boom delle criptovalute. Al momento queste condizioni non esistono.

Crescita ipotetica: diciamo che $OMI dovesse crescere al 50% ogni anno. Ci vorrebbero 18 anni a ECOMI per raggiungere 1 dollaro.

Considerando tutti gli scenari, le probabilità che Ecomi raggiunga $ 1 sono piuttosto basse.

Previsione dei prezzi ECOMI 2023-2030, aggregata

La previsione del prezzo di Ecomi 2023 è di $0.00121

La previsione del prezzo di Ecomi 2024 è di $0.00148

La previsione del prezzo di Ecomi 2025 è di $0.00257

La previsione del prezzo Ecomi 2026 è di $ 0,00347

La previsione del prezzo di Ecomi 2027 è di $0.00397

La previsione del prezzo di Ecomi 2028 è di $0.00 537

La previsione del prezzo di Ecomi 2029 è di $ 0,00783

La previsione dei prezzi di Ecomi 2030 è di 0,0113 dollari

Dove Posso Acquistare OMI Crypto?

I token ECOMI possono essere acquistati da alcuni scambi di criptovalute centralizzati e decentralizzati come OKX, Gate.io, BingX, BitForex, OpenOcean e Uniswap