Previsione dei prezzi Wemix 2023-2030

Wemix è una piattaforma che offre giochi basati su blockchain ed è compatibile con Ethereum Virtual Machine. Si noti che Wemix ha una catena pubblica in cui i protocolli e i giochi di finanza decentralizzati possono facilmente unirsi alla rete.

La rete mantiene l’equilibrio tra decentramento, scalabilità e sicurezza per risolvere questi problemi associati alla blockchain. Implementa la formula della tariffa variabile per il gas basata su EIP-1559 per mantenere questo equilibrio.

La rete è alimentata da un meccanismo di consenso Proof of Authority (SPoA) basato su Stake ed è protetta da 40 nodi di autorità decentralizzati. Wemix è una piattaforma efficiente e robusta per progetti e applicazioni innovative.

Alcuni mesi fa, Wemix ha lanciato Wemix3.0, l’ecosistema di gioco blockchain orientato ai servizi. Mirava ad espandere le funzionalità esistenti della rete Wemix per aiutare i giocatori a fare soldi attraverso i giochi.

Wemix 3.0 ha principalmente aggiunto tre servizi alla piattaforma: Wemix Play, Wemix Defi Service e NILE (NFT è Life Evolution). Con Wemix Play, il gameplay è migliorato drasticamente. Ora, i giocatori possono pagare con quello che guadagnano.

Il servizio Wemix Defi offre swap on-chain altamente garantiti, obbligazioni crittografiche, programmi di staking e aste a catena. Fondamentalmente, Wemix Defi Service è una piattaforma finanziaria che può essere utilizzata sulla mainnet Wemix.

D’altra parte, NILE consente agli utenti di utilizzare i fondi e facilitare l’accesso attraverso il protocollo Neith. È una piattaforma DAO (Organizzazione autonoma decentralizzata) on-chain.

Quali sono le caratteristiche che contraddistingerisce Wemix?

Wemix può ospitare dapps, giochi, NFT, DAO e Defi.

Offre una ricompensa di coniazione permanente (PMR) di 1 WEMIX per blocco.

Il prezzo del gas di WEMIX è molto basso, cioè 0,0000001 WEMIX.

Offre un throughput massimo di 4000 transazioni al secondo.

Previsione dei prezzi Wemix: a cosa sono utilizzati i token Wemix?

Wemix ha un’offerta totale di 1 miliardo e il 74% della sua vendita è solo attraverso l’ecosistema Wemix. Solo il 10% delle monete sarà distribuito tramite vendite private.

Di seguito sono riportati i quattro principali casi d’uso di Wemix:

I token WEMIX sono un mezzo di commercio per tutte le diverse attività sulla piattaforma Wemix.

I token WEMIX vengono utilizzati per scambiare con i token di gioco di vari altri giochi e viceversa.

Gli utenti possono utilizzare WEMIX per acquistare risorse nel gioco.

Le monete WEMIX possono essere utilizzate per finanziare gli sviluppatori che stanno per completare i loro giochi, cioè gli sviluppatori possono vendere i token dei loro giochi per WEMIX e raccogliere fondi per sviluppare il gioco.

Wemix ha annunciato il riacquisto e la masterizzazione per i token WEMIX

Nell’ultimo tweet, pochi giorni fa, Wemix ha annunciato il riacquisto e la masterizzazione per la mainnet WEMIX e i token WEMIX Classic.

Si noti che le quattro principali borse in Corea, tra cui OKX, hanno terminato il supporto alle transazioni per le monete WEMIX. Pertanto, l’ecosistema Wemix sta avendo una crescita compromessa.

Pertanto, il team ha deciso di implementare una campagna Buyback and Burn per proteggere la propria comunità. Viene fatto ai fini della tokenomica deflazionistica, cioè della riduzione del numero di token per aumentarne il valore.

Previsione dei prezzi di Wemix: analisi dei concorrenti

Come abbiamo discusso, Wemix è una piattaforma di gioco blockchain. Oltre a ciò, fornisce anche servizi come il mercato NFT, lo scambio decentralizzato, lo staking Wemix e il portafoglio di criptovaluta.

Uno dei concorrenti degni di nota di Wemix è C2X, che è stato sviluppato con l’obiettivo di stabilire uno standard per l’industria del gioco blockchain. C2X è costruito sulla blockchain Terra per offrire una soluzione end-to-end per il gioco blockchain.

Gli utenti possono gestire senza problemi tutte le loro risorse digitali collegate a C2X. Inoltre, gli utenti sono privilegiati sulla base di una maggiore trasparenza e stabilità. La rete C2X consente ai titolari di CTX (il suo token di governance)

Prestazioni dei prezzi Wemix

Da inizio anno: +82,7%

Ultimo 1 anno: -61,4%

Dal lancio: +84,6%

Nel complesso, si potrebbe dire Wemix una qualità moderata degli investimenti

Previsione dei prezzi WEMIX 2023-2030