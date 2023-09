Jasmy Coin: previsione prezzi 2023-2030

Il valore delle monete Jasmy ha mostrato una tendenza laterale negli ultimi giorni, a differenza di altre criptovalute che hanno registrato variazioni significative. Martedì, la moneta è stata scambiata a $ 0,0035, mantenendosi all’interno del range degli ultimi mesi, leggermente superiore al minimo di questo mese di $ 0,0030.

Jasmy Coin, una criptovaluta di dimensioni modeste ma estremamente popolare, ha origine giapponese ed è stata lanciata da ex dirigenti di Sony. Spesso viene considerata la versione giapponese del Bitcoin.

Tuttavia, a differenza del BTC, Jasmy ha una presenza più profonda nel settore della blockchain. Gli sviluppatori sostengono che la loro piattaforma è ampiamente utilizzata nel settore della privacy dei dati e nell’Internet of Things (IoT). In particolare, Jasmy si impegna a garantire la sicurezza e la protezione dei dati degli utenti, consentendo anche una gestione sicura dei dispositivi. Non da ultimo, la criptovaluta fornisce un importante supporto alle aziende nella protezione dei loro dati sensibili.

Il valore di Jasmy coin tende a seguire quello del Bitcoin. Pertanto, un evento chiave da monitorare attentamente questa settimana sarà la decisione sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve. La maggior parte degli economisti prevede che la Fed manterrà i tassi invariati allo 0,25%, come precedentemente segnalato.

Ci si aspetta che la banca centrale adotti un atteggiamento accomodante a causa dell’inflazione persistente nel paese, che ha raggiunto il 3,7% a settembre, secondo i dati del Bureau of Labor Statistics (BLS). Una posizione maggiormente restrittiva da parte della Fed potrebbe influenzare negativamente Jasmy e altre criptovalute.

Analisi del prezzo di Jasmy Coin: Previsione Ribassista

L’andamento del token Jasmy Coin negli ultimi mesi si è caratterizzato da una tendenza ribassista evidenziata nel grafico giornaliero. Un’incisiva linea di tendenza discendente, colorata in arancione, unisce i picchi massimi registrati a partire da maggio di quest’anno.

Da segnalare il formarsi di un modello a triangolo discendente, il quale, nella valutazione dell’azione dei prezzi, rappresenta uno dei segnali ribassisti più comunemente riconosciuti. In aggiunta a ciò, il prezzo di Jasmy ha anche superato al ribasso le medie mobili a 50 e 25 giorni.

Conseguentemente, ci si aspetta che il prezzo di Jasmy Coin subisca un breakout ribassista, con i venditori che mirano al supporto chiave di $0,0030. Nel caso in cui venisse superato tale supporto, è probabile che si verifichi un ulteriore sell-off, con i venditori che puntano al supporto chiave successivo a $0,0025.

Rimaniamo quindi in attesa di osservare come si svilupperanno gli eventi, con una proiezione che suggerisce un’ascesa del tono ribassista. Tuttavia, come sempre, le previsioni dovrebbero essere trattate con cautela, in quanto il mercato criptovalutario è notoriamente imprevedibile.