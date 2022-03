Previsione del prezzo ARBYS 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (ARBYS) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 15,76 USD. Un prezzo massimo di $ 17,65, prezzo minimo di $ 13,71 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di $ 15,68.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 15,76, variazione per aprile 2022 9%.

Previsioni da maggio 2022 (ARBYS) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 14,18 USD. Un prezzo massimo di $ 14,89, prezzo minimo di $ 11,91 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è di $ 13,40. previsione del prezzo a fine maggio 2022 $ 14,18, variazione per maggio 2022 -10%.

Previsioni da giugno 2022 (ARBYS) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 12,34 USD. Un prezzo massimo di $ 13,57, prezzo minimo di $ 11,35 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è di $ 12,46. previsione del prezzo a fine giugno 2022 $ 12,34, variazione per giugno 2022 -13%.

Previsioni da luglio 2022 (ARBYS) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 11,23 USD.

Un prezzo massimo di $ 12,69, prezzo minimo di $ 10,22 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è di $ 11,45. previsione dei prezzi a fine luglio 2022 11,23 USD, variazione per luglio 2022 -9%.

Previsioni da agosto 2022 (ARBYS) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 12,13 USD. Un prezzo massimo di $ 14,19, prezzo minimo di $ 10,91 per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 12,55. previsione dei prezzi alla fine di agosto 2022 $ 12,13, variazione per agosto 2022 8%.

Previsioni da settembre 2022 (ARBYS) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 13,95 USD. Un prezzo massimo di $ 15,34, prezzo minimo di $ 12,41 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di $ 13,88. previsione del prezzo alla fine di settembre 2022 $ 13,95, variazione per settembre 2022 15%.

Previsioni da ottobre 2022 (ARBYS) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 16,04 USD. Un prezzo massimo di $ 17,16, prezzo minimo di $ 13,63 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 15,40. previsione del prezzo alla fine di ottobre 2022 $ 16,04, variazione per ottobre 2022 15%.

Previsioni da novembre 2022 (ARBYS) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 17,96 USD. Un prezzo massimo di $ 19,40, prezzo minimo di $ 16,88 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 18,14. previsione dei prezzi alla fine di novembre 2022 $ 17,96, variazione per novembre 2022 12%.

Previsioni da dicembre 2022 (ARBYS) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 18,86 USD. Un prezzo massimo di $ 22,26, prezzo minimo di $ 16,97 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è $ 19,61. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 18,86, variazione per dicembre 2022 5%.

Previsioni da gennaio 2023 (ARBYS) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 16,60 USD. Un prezzo massimo di $ 19,42, prezzo minimo di $ 15,44 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è $ 17,43. previsione del prezzo a fine gennaio 2023 $ 16,60, variazione per gennaio 2023 -12%.

Previsioni da febbraio 2023 (ARBYS) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 14,94 USD. Un prezzo massimo di $ 16,28, prezzo minimo di $ 12,10 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è di $ 14,19. previsione del prezzo a fine febbraio 2023 $ 14,94, variazione per febbraio 2023 -10%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 16,60 $15.44 $ 19,42 $ 17,43 -12% Febbraio 2023 $ 14,94 $ 12,10 $ 16,28 $14.19 -10% marzo 2023 $16.13 $13.71 $ 19,36 $16.54 8% aprile 2023 $16.62 $ 15,79 $ 17,95 $ 16,87 3% maggio 2023 $15.12 $ 14,36 $17.54 $ 15,95 -9% giugno 2023 $ 16,94 $ 15,75 $ 18,97 $ 17,36 12% luglio 2023 $ 17,78 $15.11 $ 19,20 $ 17,16 5% agosto 2023 $16.00 $ 14,72 $ 18,88 $ 16,80 -10% settembre 2023 $ 17,60 $16.55 $ 18,84 $ 17,69 10% ottobre 2023 $15.84 $ 14,58 $17.11 $15.84 -10% novembre 2023 $ 17,27 $13.99 $ 19,34 $16.67 9% Dicembre 2023 $15.72 $13.83 $ 16,50 $15,17 -9%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 17,60 $16.72 $ 19,71 $ 18,22 12% Febbraio 2024 $ 19,54 $ 18,56 $21.30 $ 19,93 11% marzo 2024 $21.30 $18.31 $23.00 $ 20,66 9% aprile 2024 $21.51 $ 20.22 $ 23,88 $22.05 1% maggio 2024 $ 19,57 $ 18,20 $22.12 $ 20,16 -9% giugno 2024 $17.42 $16.55 $20.03 $ 18,29 -11% luglio 2024 $ 17,77 $16.88 $ 19,90 $ 18,39 2% agosto 2024 $ 16,35 $13.73 $ 18,80 $ 16,27 -8% settembre 2024 $16.51 $ 14,86 $ 19,48 $ 17,17 1% ottobre 2024 $ 18.66 $ 16,23 $ 19,78 $ 18,00 13% novembre 2024 $17.54 $ 15,96 $ 18,77 $ 17,36 -6% Dicembre 2024 $18.06 $ 15,90 $ 19,15 $17.52 3%

Previsione dei prezzi per il 2025