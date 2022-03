Previsione del prezzo CIOTX 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (CIOTX) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0970 USD. Un prezzo massimo di $ 0,1057, prezzo minimo di $ 0,0902 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è $ 0,0980.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 0,0970, variazione per aprile 2022 14%.

Previsioni da maggio 2022 (CIOTX) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0912 USD. Un prezzo massimo di $ 0,1003, prezzo minimo di $ 0,0839 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è $ 0,0921. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 0,0912, variazione per maggio 2022 -6%.

Previsioni da giugno 2022 (CIOTX) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,1021 USD. Un prezzo massimo di $ 0,1113, prezzo minimo di $ 0,0868 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è $ 0,0991. previsione del prezzo alla fine di giugno 2022 $ 0,1021, variazione per giugno 2022 12%.

Previsioni da luglio 2022 (CIOTX) a USD. All’inizio di luglio 2021 il prezzo sarà di circa $ 0,1144 USD.

Un prezzo massimo di $ 0,1373, prezzo minimo di $ 0,0938 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è $ 0,1155. previsione del prezzo alla fine di luglio 2022 $ 0,1144, variazione per luglio 2022 12%.

Previsioni da agosto 2022 (CIOTX) a USD. All’inizio di agosto 2021 il prezzo sarà di circa $ 0,1178 USD. Un prezzo massimo di $ 0,1296, prezzo minimo di $ 0,196 per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 0,1196. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 0,1178, variazione per agosto 2022 3%.

Previsioni da settembre 2022 (CIOTX) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,1225 USD. Un prezzo massimo di $ 0,1336, prezzo minimo di $ 0,1164 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di $ 0,1250. previsione prezzo fine settembre 2022 $ 0,1225, variazione per settembre 2022 4%.

Previsioni da ottobre 2022 (CIOTX) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,1360 USD. Un prezzo massimo di $ 0,1591, prezzo minimo di $ 0,1170 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 0,1380. previsione del prezzo alla fine di ottobre 2022 $ 0,1360, variazione per ottobre 2022 11%.

Previsioni da novembre 2022 (CIOTX) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,1537 USD. Un prezzo massimo di $ 0,1813, prezzo minimo di $ 0,1383 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 0,1598. previsione del prezzo alla fine di novembre 2022 $ 0,1537, variazione per novembre 2022 13%.

Previsioni da dicembre 2022 (CIOTX) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,1583 USD. Un prezzo massimo di $ 0,1820, prezzo minimo di $ 0,1361 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è $ 0,1591. previsione prezzo fine dicembre 2022 0,1583$, variazione dicembre 2022 3%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 0,1694 $ 0,1575 $ 0,1829 $ 0,1702 7% Febbraio 2023 $ 0,1778 $ 0,1601 $ 0,2116 $ 0,1858 5% marzo 2023 $ 0,1690 $ 0,1571 $ 0,1994 $ 0,1782 -5% aprile 2023 $ 0,1605 $ 0,1525 $ 0,1685 $ 0,1605 -5% maggio 2023 $ 0,1525 $ 0,1250 $ 0,1616 $ 0,1433 -5% giugno 2023 $ 0,1601 $ 0,1505 $ 0,1761 $ 0,1633 5% luglio 2023 $ 0,1697 $ 0,1527 $ 0,1867 $ 0,1697 6% agosto 2023 $ 0,1799 $ 0,1565 $ 0,1943 $ 0,1754 6% settembre 2023 $ 0,1853 $ 0,1575 $ 0,2223 $ 0,1899 3% ottobre 2023 $ 0.257 $ 0,1707 $ 0,2447 0,2077€ 11% novembre 2023 $ 0,2160 $ 0,1814 $ 0,2311 0.2622 5% Dicembre 2023 $ 0,2311 $ 0,1941 $ 0,2634 $ 0,2288 7%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 0.280 $ 0,1934 $ 0,2454 $ 0,2194 -10% Febbraio 2024 $ 0,2267 $ 0,1972 $ 0,2652 $ 0,2312 dollari 9% marzo 2024 $ 0,2448 $ 0,2203 $ 0,2815 $ 0,2509 8% aprile 2024 $ 0,2644 $ 0,2274 $ 0,2988 $ 0,2631 8% maggio 2024 $ 0,2247 $ 0,1820 $ 0,2472 $ 0,2146 -15% giugno 2024 $ 0,2135 $ 0,1879 $ 0,2519 $ 0,2199 -5% luglio 2024 $ 0,2284 $ 0,2147 $ 0,2696 dollari $ 0,2422 7% agosto 2024 $ 0,2513 $ 0,2111 $ 0,2639 dollari $ 0,2375 10% settembre 2024 $ 0,2789 $ 0,2594 $ 0,3180 $ 0,2887 11% ottobre 2024 $ 0,2650 $ 0,2491 $ 0,2835 $ 0,2663 -5% novembre 2024 $0.3047 $ 0,2834 $ 0,3383 $ 0,3108 15% Dicembre 2024 $ 0,2956 $ 0,2690 $ 0,3252 $ 0,2971 -3%

Previsione dei prezzi per il 2025