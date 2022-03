Previsione del prezzo Basic Attention Token (BAT) 2022-2030

Basic Attention Token (BAT) è una criptovaluta molto specifica che ha ramificazioni che vanno oltre il solo mercato delle criptovalute. Nel 2021, BAT ha raggiunto nuovi massimi e ora gli investitori in criptovalute si chiedono “quanto può valere il Basic Attention Token?” Ricapitoliamo perché BAT è una delle migliori scelte di investimento.

Andando dritto al punto, le prospettive di Basic Attention Token sembrano abbastanza buone in questo momento. Ecco una rapida occhiata ad alcune delle pietre miliari che BAT può raggiungere nel periodo che precede il 2030.

BAT — Una moneta per la pubblicità digitale

Basic Attention Token (BAT) è il token di utilità di Brave, una piattaforma pubblicitaria digitale basata su Ethereum (ETH) blockchain e progettato per democratizzare il mondo degli annunci online.

Questa piattaforma è incentrata sul browser Brave, un motore di ricerca che blocca automaticamente gli annunci e mantiene al sicuro i dati sensibili.

C’è un’offerta totale fissa di 1,5 miliardi di BAT, tutti già in circolazione. Il taglio più piccolo di BAT è 0,000000000000000001 BAT (18 cifre decimali).

Alcuni dei rivali di Basic Attention Token includono:

TRON (TRX)

(TRX) Chiliz (CHZ)

(CHZ) The Sandbox (SAND)

(SAND) Theta Network (THETA)

(THETA) Steem (STEEM)

Qual è il punto del Basic Attention Token?

Il team dietro Basic Attention Token ritiene che nel suo stato attuale, la pubblicità digitale stia fallendo non solo gli utenti, ma anche gli editori e gli inserzionisti.

Hanno in programma di migliorare gli annunci digitali aggiungendo un aspetto di monetizzazione che premierà gli utenti per la loro attenzione, i creatori di contenuti per il contenuto (in base alla popolarità) e fornirà agli inserzionisti dati più coerenti.

Alcuni dei vantaggi di Basic Attention Token includono:

Supportato dal browser Brave, una delle alternative in più rapida crescita a Google Chrome e Safari.

Come token ERC-20, beneficia della sicurezza e degli aggiornamenti di Ethereum.

Può essere guadagnato passivamente e utilizzato per dare la mancia alle persone online.

Può potenzialmente rivoluzionare gli annunci digitali migliorando il rapporto tra creator, inserzionisti e spettatori.

Una delle prime monete per affrontare gli annunci digitali con l’obiettivo di decentralizzare il web.

Chi c’è dietro il Basic Attention Token?

Il team senior di Brave ha credenziali eccellenti. Il fondatore Brendan Eich ha contribuito a creare il linguaggio di programmazione JavaScript e il browser web Firefox. Altri membri del team sono ex alunni di alcune delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, tra cui Microsoft e Intel.

A cosa serve il Basic Attention Token?

Invece di essere bombardati da annunci, gli utenti possono scegliere se visualizzarli o meno. Gli annunci disponibili sono memorizzati in un database Brave che può essere scaricato direttamente sul dispositivo di un utente. Se un utente sceglie di guardare un annuncio, verrà ricompensato in BAT. Ciò significa che sono pagati per la loro attenzione online, da cui il nome della cripto.

Gli inserzionisti stessi utilizzano anche token BAT per pagare le loro campagne pubblicitarie. Del pool totale, circa il 70% è distribuito tra gli utenti (persone che visualizzano gli annunci) mentre la restante parte viene restituita agli inserzionisti.

Chi utilizza Basic Attention Token?

Quando il Basic Attention Token è stato lanciato nel marzo 2017, il suo ICO (initial coin offering) da record ha raccolto un totale di $ 35 milioni in meno di un minuto. Un miliardo di token sono stati venduti durante l’ICO, circa la metà dei quali sono stati acquistati da soli cinque acquirenti.

Oggi, BAT ha fino a 16,2 milioni di utenti attivi giornalieri e 49 milioni di utenti mensili attivi.

Analisi tecnica dei movimenti di prezzo del Basic Attention Token (BAT)

Basic Attention Token è stato disponibile per la prima volta tramite il suo ICO che ha avuto luogo il 31 maggio 2017 a $ 0,036 per BAT – un minimo a cui non è tornato. Un mese dopo, a giugno, CoinMarketCap ha iniziato a monitorare il prezzo di BAT dove è stato scambiato a $ 0,1566.

Da allora, il prezzo più basso registrato di Basic Attention Token è $ 0,06621 il 16 luglio 2017 e il suo massimo storico è $ 1,92, che ha raggiunto il 28 novembre 2021.

Nel 2021, Basic Attention Token ha iniziato l’anno a $ 0,2051 e ha chiuso l’anno a $ 1,2089. Il minimo di 52 settimane di BAT è $ 0,4344.

Opinione dell’esperto sulle previsioni di base del prezzo del Basic Attention Token

Gli esperti su Internet hanno fornito previsioni generalmente favorevoli sui prezzi delle BAT.

Gov Capital: “Il prezzo futuro dell’asset è previsto a $ 1,3026009876238 (84,583%) dopo un anno secondo il nostro sistema di previsione.

Ciò significa che se hai investito $ 100 ora, il tuo attuale investimento potrebbe valere $ 184,583 il 14 marzo 2023, martedì “.

DigitalCoinPrice: “Un valore minimo di $ 1,20 è previsto per il prezzo del Basic Attention Token a dicembre 2025. BAT può raggiungere un valore massimo di $ 1,56 nel 2025 con un prezzo medio di negoziazione di $ 1,28 “.

ICOcreed: “Si prevede che il prezzo del Basic Attention Token raggiungerà un valore minimo di $ 2,22 nel 2025. Il prezzo del basic attention token potrebbe raggiungere un valore massimo di $ 2,66 con il prezzo medio di negoziazione di $ 2,30 per tutto il 2025 “.

WalletInvestor: “Sulla base delle nostre previsioni, si prevede un aumento a lungo termine, la prognosi dei prezzi per il 2027-03-06 è di 2.968 dollari USA. Con un investimento di 5 anni, il fatturato dovrebbe essere di circa +327,67%. Il tuo attuale investimento di $ 100 potrebbe arrivare fino a $ 427,67 nel 2027 “.

Coinskid: “Il nostro sistema di previsione prevede che il Basic Attention Token potrebbe aumentare di valore a breve termine del +4% a $ 0,7178 da $ 0,6936. Il sistema prevede un movimento del +9% da $ 0,6936 a $ 0,7537 nel prossimo mese, Basic Attention Token ha una previsione di prezzo di $ 1,43 in oltre un [anno] di tempo “.

Previsione del prezzo: “Si prevede che il prezzo del Basic Attention Token raggiungerà [un] valore minimo di $ 17,88 nel 2030. Il prezzo del Basic Attention Token potrebbe raggiungere un valore massimo di $ 22,61 con il prezzo medio di negoziazione di $ 18,54 per tutto il 2030”.

CryptoGround: “Il prezzo del Basic Attention Token (BAT) dopo 5 anni (da oggi) sarà di circa $ 2,3755”.

Trading Beasts: “secondo le nostre previsioni, il prezzo del Basic Attention Token aumenterà. Ora il prezzo del Basic Attention Token è di $ 0,6935570, ma entro la fine del 2023, il prezzo medio del Basic Attention Token dovrebbe essere di $ 0,8420129 “.

CoinQuora: “Nei prossimi quattro anni, i prezzi delle BAT potrebbero arrivare fino a $ 15. Inoltre, raggiungere questo livello non potrebbe essere così difficile per le BAT in quanto si potrebbero trovare ulteriori obiettivi di prezzo a medio, breve e lungo termine per acquistare o vendere ordini. Ciò indica che BAT ha un’alta possibilità di raggiungere un nuovo ATH presto nei prossimi cinque anni secondo la previsione”.

Basic Attention Token (BAT) Prezzo Previsione: 2022-2030

Secondo le previsioni, si prevede che la criptovaluta Basic Attention Token aumenterà a lungo termine. I dati hanno previsto che il prezzo delle monete BAT dovrebbe salire a $ 0,80 entro la fine del 2022, $ 1,60 nel 2023, $ 2,52 nel 2024 e $ 4,65 nel 2025. Si prevede che la previsione del prezzo del Basic Attention Token per il 2030 supererà i $ 10 per moneta.

Le nostre previsioni sui prezzi dei Basic Attention Token per il periodo 2022-2030 sono informate da diversi fattori chiave.

Il primario fattore chiave che influisce sul prezzo di qualsiasi bene è il rapporto tra domanda e offerta. Se la domanda di un token è maggiore dell’offerta, il prezzo salirà per riflettere la rarità. Se l’offerta è maggiore della domanda, il prezzo diminuirà.

Come accennato in precedenza nell’articolo, c’è una fornitura totale di circa 1,5 miliardi di token BAT. Di questi, un miliardo è stato venduto durante l’ICO e 500 milioni sono stati acquistati da soli cinque diversi acquirenti. Poiché una percentuale così considerevole di BAT è detenuta da pochi individui, ciò potrebbe potenzialmente causare problemi.

Se uno o più dei titolari decidono di vendere una parte enorme delle loro riserve, potrebbe inondare il mercato e far sì che l’offerta di token sia di gran lunga superiore alla domanda. Ciò danneggerebbe il prezzo di BAT.

Inoltre, la recente corsa al rialzo ha ricordato a tutti noi che il prezzo di Bitcoin può creare o distruggere il mercato delle criptovalute nel suo complesso. Sebbene Basic Attention Token non sia un tipico concorrente btc (come token di utilità, ha una serie di casi d’uso unici), l’asset ha comunque guadagnato e perso valore in linea con Bitcoin nel 2021.

Il prezzo di Bitcoin ha iniziato a salire a novembre 2020 e, in pochi mesi, la maggior parte degli altcoin sul mercato stava seguendo l’esempio. Poi, quando Elon Musk ha causato il crollo del prezzo di Bitcoin dopo aver annunciato che Tesla non avrebbe più accettato pagamenti BTC per le sue auto, il prezzo di quasi tutte le altre criptovalute è crollato durante la notte.

Basic Attention Token non ha fatto eccezione. Tra aprile e maggio 2021, ha perso quasi la metà del suo valore a causa del crollo della fiducia degli investitori. Ma poi nel novembre 2021, quando Bitcoin era ancora una volta in aumento, BAT ha raggiunto il massimo storico.

Le nostre previsioni sui prezzi dei Basic Attention Token suggeriscono fortemente che BAT può fare un buon investimento a lungo termine. Ecco le nostre previsioni sui prezzi del Basic Attention Token per il 2022-2030.

Basic Attention Token (BAT) Prezzo Previsione 2022

Nel 2022, BAT diventerà più disponibile su diverse blockchain rendendolo più disponibile per nuovi investitori e utenti. Secondo la nostra previsione del prezzo del Basic Attention Token, il prezzo BAT dovrebbe superare $ 0,80 il traguardo nel 2022. Il massimo previsto è $ 0,87 e il minimo è $ 0,55. Entro la fine del 2022, BAT varrà $ 0,79 per moneta.

Basic Attention Token (BAT) Prezzo Previsione 2023

Il 2023 vedrà il settore DeFi continuare ad espandersi in BAT, trovando nuovi modi per utilizzare la moneta e costruire app DeFi con essa. Entro il 2023, Basic Attention Token ha un obiettivo medio di $ 1,12.

Secondo la nostra previsione del prezzo del Basic Attention Token per il 2023, riteniamo che la moneta BAT migliorerà significativamente negli ultimi sei mesi dell’anno e che aumenterà ulteriormente nel 2023. Pur essendo cauti, prevediamo che il prezzo minimo per la moneta nel 2023 sarà di $ 0,70 mentre il prezzo massimo sarà nella regione di $ 1,66.

Basic Attention Token (BAT) Prezzo Previsione 2024

Come gran parte del mercato delle criptovalute, Basic Attention Token sarà fortemente influenzato dall’halvening di Bitcoin. La previsione del prezzo BAT 2024 stima che il Basic Attention Token inizierà l’anno a $ 1,31 e terminerà l’anno a $ 3,19. In quel periodo, Basic Attention Token raggiungerà un massimo record di $ 3,73 e può affondare a un minimo di $ 0,98.

Basic Attention Token (BAT) Prezzo Previsione 2025

Entro il 2025, il prezzo delle BAT dovrebbe aumentare in modo significativo rispetto al suo valore attuale. Il token potrebbe essere scambiato a un prezzo medio di mercato di $ 5,88 nel 2025. L’espansione di Basic Attention Token nel metaverso e negli NFT inizierà a raccogliere fasce di nuovi utenti entro il 2025. Con un aumento del 771,48%, bat sarà in grado di raggiungere un massimo di $ 6,13 nel 2025, secondo le nostre previsioni sui prezzi BAT. Al minimo, il Basic Attention Token varrà $ 3,21.

Basic Attention Token (BAT) Prezzo Previsione 2026

La crescente popolarità del browser Brave vedrà l’adozione di BAT aumentare significativamente entro il 2026. Entro il 2026, il prezzo del Basic Attention Token toccherà $ 9 per moneta. Il prezzo massimo di Basic Attention Token sarà di $ 9,04 e il minimo sarà di $ 4,75. Il prezzo mediano previsto alla fine del 2026 sarà di $ 7,05.

Basic Attention Token (BAT) Prezzo Previsione 2027

Ti sei mai chiesto quale sarà il prezzo del Basic Attention Token nei prossimi cinque anni? La previsione quinquennale di WalletInvestor per la moneta è di $ 7,5 nel 2027, mentre PricePrediction.net prevede che il Basic Attention Token avrà prezzi minimi e massimi di $ 8,20 e $ 11,50, rispettivamente.

Il 2027 sarà l’anno in cui le grandi istituzioni finanziarie inizieranno ad acquistare enormi quantità di BAT dopo che si rivelerà un investimento solido. La nostra previsione quinquennale del prezzo del Basic Attention Token indica che BAT varrà in media $ 9,20 per gran parte del 2027. Il prezzo di BAT oscillerà da un massimo storico di $ 11,43 a un minimo di $ 6,37 e un prezzo di fine anno di $ 10,12.

Basic Attention Token (BAT) Prezzo Previsione 2028

Abbiamo tutte le ragioni per credere che le BAT avranno un buon anno nel 2028. Un altro dimezzamento di Bitcoin creerà un altro mercato rialzista e il prezzo del Basic Attention Token esploderà.

Se le cose dovessero andare come gli esperti prevedono, in base ai loro dati e metodi analitici, il prezzo minimo delle BAT nel 2028 dovrebbe essere di $ 8,46. Si prevede inoltre che la moneta possa registrare un prezzo stimato elevato di $ 14,93. BAT varrà $ 12,88 entro la fine del 2028, secondo la previsione media del prezzo del Basic Attention Token.

Basic Attention Token (BAT) Prezzo Previsione 2029

Nel 2029, un numero crescente di creatori di contenuti e inserzionisti si unirà all’ecosistema di BAT.

Secondo le nostre previsioni di prezzo del Basic Attention Token (BAT) per il 2029, il prezzo minimo per la moneta dovrebbe essere di circa $ 15,13 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 19,52. Il prezzo medio di BAT, secondo le nostre proiezioni, sarà di $ 16,76 nel 2029.

Basic Attention Token (BAT) Previsione del prezzo 2030

Modi più intelligenti di utilizzare gli annunci pubblicitari e monetizzarli porteranno il Basic Attention Token a livelli più alti nel 2030.

Secondo la nostra previsione e previsione del prezzo del Basic Attention Token per il 2030, si prevede di registrare un prezzo minimo di $ 18,01 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 25,07. Si prevede che il prezzo medio per moneta BAT sia nella regione di $ 23,47.

Conclusione: quanto potrebbe valere il Basic Attention Token?

Prendendo tutto in considerazione, Basic Attention Token è posizionato per fare immensamente bene nei prossimi otto anni circa. Detto questo, non dovresti mai presumere che qualsiasi investimento sia perfetto: ci sono sempre un milione e uno di modi in cui una criptovaluta può cadere a pezzi.

La più grande insidia di Basic Attention Token è che ha faticato a guidare l’adozione. L’adozione delle BAT è la chiave del suo successo e il modo principale in cui crescerà di valore. E così, BAT deve lavorare di più per attirare nuovi utenti. In caso contrario, potrebbe non riuscire a competere con i suoi rivali.

Altrove, la regolamentazione delle criptovalute continuerà a incombere sul mercato nei prossimi anni. Sebbene il Basic Attention Token sia probabilmente meno esposto alle minacce della regolamentazione crittografica, potrebbe comunque avere un impatto negativo se la regolamentazione è troppo severa.

Il basic attention token (BAT) salirà nel 2022?

Sì, il Basic Attention Token salirà nel 2022 e raggiungerà un massimo annuale di $ 0,87. Il prezzo del Basic Attention Token non dovrebbe crollare nel 2022, secondo la nostra previsione del prezzo del Basic Attention Token.

Il basic attention token (BAT) salirà nel 2025?

La nostra previsione del prezzo del Basic Attention Token è molto rialzista per il 2025, calcolando che BAT raggiungerà un nuovo massimo storico di $ 6,13. Un tale massimo sarebbe del 219,27% al di sopra dell’attuale massimo storico di BAT di $ 1,92.

Il basic attention token (BAT) raggiungerà $ 1?

Sì, basic attention token raggiungerà di nuovo $ 1. BAT ha superato per la prima volta $ 1 nel 2021 e la nostra previsione del prezzo del Basic Attention Token stima che ciò accadrà di nuovo entro il 2023 al più presto.

Il Basic Attention Token (BAT) può raggiungere $ 10?

Basic Attention Token raggiungerà $ 10 per la prima volta nei prossimi cinque anni (entro il 2027) dove potrebbe persino raggiungere un prezzo record di $ 11,43. Negli anni successivi, Basic Attention Token si apprezzerà a prezzi molto superiori al traguardo di $ 10.

Quanto varrà il Basic Attention Token nei prossimi cinque anni?

La previsione del prezzo della moneta basic Attention Token di Wallet Investor ha stimato che il prezzo potrebbe spostarsi a $ 0,82 in un anno. Per cinque anni ha stimato un prezzo di $ 2,36. La previsione del prezzo della criptovaluta BAT di DigitalCoin era simile, proiettando che la moneta potrebbe avere una media di $ 0,74 nel 2022 e $ 1,98 nel 2025

Le valute virtuali sono altamente volatili. Il tuo capitale è a rischio.

Stai ancora pensando se acquistare BAT? Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni che riceviamo sull’investimento in Basic Attention Token:

Domande frequenti sul Basic Attention Token

A cosa serve il Basic Attention Token?

Basic Attention Token viene utilizzato per distribuire in modo più uniforme il denaro guadagnato dalle campagne pubblicitarie tra creatori, inserzionisti e spettatori.

Come posso guadagnare il Basic Attention Token?

Puoi guadagnare Basic Attention Token semplicemente utilizzando il browser Brave quando visualizzi annunci o come creatore di contenuti. Non puoi guadagnare un gettone di attenzione di base con lo staking o il mining poiché l’intera scorta è già in circolazione.

BAT è una stablecoin?

No, BAT (Basic Attention Token) non è una stablecoin. È una moneta di utilità che può essere volatile come qualsiasi altra criptovaluta. Il suo prezzo non è supportato o ancorato da valuta fiat.

Il Basic Attention Token è un buon investimento?

Il Basic Attention Token è un ottimo investimento. Dal lancio nel 2017, BAT ha generato un ROI del 314,24%.

Quando decollerà il Basic Attention Token?

Dopo aver raggiunto prezzi superiori a $ 1 nel 2023, Basic Attention Token decollerà nel 2024, raggiungendo un nuovo massimo storico di $ 3,73. Ulteriori massimi sono previsti entro il 2030.

Quale prezzo potrebbe raggiungere il v?

Sulla base della previsione del prezzo del v, è previsto un aumento esponenziale a lungo termine. Il prezzo della BAT può salire a $ 11,43 entro il 2027, il che significherebbe un aumento del 1.524,96% in cinque anni.

Qual è la previsione del prezzo del Basic Attention Token per la prossima corsa al rialzo?

Le ultime corse rialziste della criptovaluta sono state avviate dagli halvening di Bitcoin. Detto questo, la prossima corsa al rialzo avverrà nel 2024 e poi nel 2028. I prezzi più alti previsti per il Basic Attention TokenBasic Attention Token in questi anni sono $ 3,73 e $ 14,93.

Quanto in alto andrà il Basic Attention Token?

Finora Price Prediction ha fornito la stima più alta per il Basic Attention Token. Credono che il Basic Attention Token salirà a $ 31,05 al massimo nel 2031.

Previsione del prezzo del Basic Attention Token 2040

Il nostro modello di previsione del prezzo del Basic Attention Token implica che entro il 2040, se BAT continua la sua traiettoria rialzista, può raggiungere una fascia di prezzo compresa tra $ 40 e $ 50 per moneta.