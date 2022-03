Previsione del prezzo Gold 2022-2030

A caccia di previsioni Gold 2022 e oltre? Sei nel posto giusto. Condivideremo le principali previsioni e previsioni sul prezzo Gold dal 2022 al 2030 e oltre. stiamo dando un’occhiata a questa risorsa per scoprire cosa hanno da dire gli esperti sulle sue prestazioni future e quanto varrà in futuro.

Hai mai pensato di investire in Gold? Il metallo prezioso è uno degli asset più interessanti nel mercato delle materie prime. Le persone investono in Gold per molte ragioni, ma la maggior parte degli investitori esperti lo usa come strumento di copertura. Alcuni comprano e vendono anche Gold mentre il prezzo fluttua, il tutto nel tentativo di realizzare profitti.

Indipendentemente dal motivo per cui si desidera acquistare Gold, è importante sapere quale sarà il prezzo del metallo prezioso in futuro.

Le nostre previsioni e previsioni sul prezzo Gold per il 2022- 2030 ti aiuteranno a farti un’idea di come cambierà il prezzo Gold nei prossimi anni. Speriamo che ti aiuti a prendere una decisione informata su trading di Gold.

Come richiede la nostra tradizione, non vi affretteremo a leggere alcune cifre come previsioni sul prezzo Gold. Piuttosto, discuteremo i fattori chiave che devi considerare con le previsioni del prezzo Gold prima di prendere una decisione per acquistare la merce.

È importante leggere attentamente le sezioni di questo articolo per ottenere informazioni di qualità che ti aiutino a prendere decisioni di investimento di qualità.

Cosa devi sapere Gold come investimento

Gold è trattato come un merce nel settore finanziario. È nella stessa categoria dell’olio e dei cereali, ma è diverso in molti modi. Una delle cose più spettacolari Gold è che non si esaurisce. Olio e cereali, ad esempio, possono essere entrambi consumati o consumati.

Gold, d’altra parte, rimarrà nel mondo una volta estratto. Può essere usato per cose diverse, ma non si esaurisce.

Gold è considerato un bene permanente principalmente a causa della sua composizione chimica. Il metallo prezioso è utilizzato nella realizzazione di gioielli, così come nell’arte. Può anche essere utilizzato in lingotti o conservato in un caveau. Comunque venga utilizzato, la composizione chimica rimane intatta. Gold non può decadere, marcire o corrodersi.

In termini di valore di mercato ed economia, Gold è molto apprezzato a causa della sua natura permanente. La legge della domanda e dell’offerta difficilmente si applica all’Gold perché la sua offerta è sempre in aumento e non diminuirà mai. Anche se la domanda di Gold diminuisce, l’offerta non diminuisce mai. Anche il prezzo Gold non è spesso influenzato dalla legge della domanda e dell’offerta.

Ci sono diversi modi per investire in Gold. Gli uomini più ricchi del passato compravano e immagazzinavano Gold fisico. Alcuni individui e molte istituzioni possiedono ancora lingotti d’Gold. Per un investitore medio moderno, ci sono due modi convenzionali per investire in Gold:

È possibile investire in lingotti d’oro reali attraverso il mercato azionario o ypuoi investire nelle azioni delle società di estrazione Gold.

L’acquisto attraverso il mercato è l’approccio più semplice. È anche l’approccio che è in linea con gli obiettivi di queste previsioni e previsioni sul prezzo Gold.

Quali fattori influenzano il prezzo Gold?

Sebbene Gold non possa essere classificato come un asset volatile, il suo prezzo cambia ancora di volta in volta. La maggior parte delle volte, il prezzo del metallo prezioso è un riflesso di situazioni economiche, ma ci sono fattori chiave che influenzano il suo prezzo. I principali includono:

Riserve della Banca Centrale – Alcuni paesi hanno riserve in Gold. Sebbene gli Stati Uniti abbiano abbandonato il gold standard, la maggior parte delle banche centrali accumula riserve in Gold. L’aumento della domanda di Gold da parte delle banche centrali può comportare un aumento del suo prezzo.

Valore del dollaro USA – Gold è denominato in dollari, il che significa che il valore del dollaro avrà sempre un effetto sul prezzo del metallo prezioso. Un dollaro più forte significa che il prezzo Gold può essere più basso o adeguatamente controllato. Un dollaro più debole, d’altra parte, si tradurrà in un aumento del prezzo Gold.

Gioielleria e domanda industriale – La domanda di Gold da parte dei produttori di gioielli e di altre aziende che utilizzano Gold nei loro prodotti può influenzare il prezzo del metallo. Un aumento significativo della domanda può comportare un aumento del prezzo.

Protezione della ricchezza – Gold è utilizzato principalmente come copertura contro l’inflazione. Durante i periodi di incertezza economica, molte persone benestanti si rivolgono all’Gold per proteggere la loro ricchezza. Maggiore è la domanda di Gold per la protezione della ricchezza, maggiore può diventare il prezzo.

Domanda di investimenti – Fondi negoziati in borsa (ETF) e altri veicoli di investimento acquistano anche Gold per diversi motivi. Maggiore è la domanda da parte di questo settore, maggiore è il prezzo del metallo prezioso.

Produzione di Gold – Sebbene l’offerta di Gold non diminuisca mai, un aumento della produzione può anche influenzare significativamente il prezzo del metallo prezioso. Più Gold viene estratto, meglio sarà per il prezzo rimanere stabile. L’interruzione dell’estrazione Gold può comportare un aumento del prezzo.

Storia del prezzo Gold

Ora che abbiamo informazioni di base decenti Gold e una sezione decente sui fattori che influenzano il suo prezzo, è tempo di discutere la sua storia dei prezzi. Poiché il metallo prezioso non è volatile come le azioni e altri veicoli di investimento, cercheremo di essere il più brevi possibile qui.

Gold esiste da diversi anni, ma i nostri dati storici partono dal 1969, quando Gold ha aperto a $ 41,80 e ha chiuso a $ 35,21. Nel 1973, Gold aprì a $ 64,99, raggiunse un massimo annuale di $ 127,00 e chiuse a $ 112,25.

Nel 1974, Gold aprì a $ 114,75 e chiuse a $ 187,50, dopo aver registrato un guadagno del 67,04%. Nel 1975 e nel 1976, il prezzo Gold è sceso rispettivamente del 25,20% e del 4,06% di dollari. Nel 1977, ha ripreso, guadagnando del 23,08%. Il prossimo grande anno fu nel 1979 quando Gold aprì a $ 227,15 e chiuse a $ 524,00. Il prezzo è migliorato del 12,50% nel 1980 ed è sceso del 14,84% nel 1981. Il prezzo è diminuito anche nel 1983 e nel 1984.

Nel 1985, Gold aprì a $ 306,25 e chiuse a $ 327,00. Nel 1986 è cresciuto del 19,54%. Nel 1987, Gold aprì a $ 402,40, raggiunse un massimo annuale di $ 502,75 e chiuse a $ 486,50.

Gold è andato in una corsa ribassista dal 1988 al 1993. Nel 1993, ha registrato una crescita del 17,35%, aprendo a $ 360,05 e chiudendo a $ 390,65. Anche il prezzo è diminuito nel 1994, ha recuperato un po ‘nel 1995 e ha fatto un’altra corsa ribassista nel 1996, 1997 e 1998. Nel 1999, Gold ha aperto a $ 288,25 e ha chiuso a $ 290,85. L’aumento dell’1,18% nel 1999 è stato seguito da un calo dei prezzi del 6,26% nel 2000.

Gold ha avuto una delle sue più lunghe corse rialziste negli ultimi tempi dal 2001 al 2012. Nel 2001, ha aperto a $ 272,80, ha raggiunto un massimo annuale di $ 292,85 e ha chiuso a $ 276,50, registrando una crescita dell’1,41% nel processo. Nel 2002, Gold ha aperto a $ 278,10, ha raggiunto un massimo di $ 348,50 e ha chiuso a $ 342,75. La massiccia crescita del 23,96% nel 2002 è stata seguita da una crescita del 21,71% nel 2003, una crescita del 4,97% nel 2004 e una crescita del 17,12% nel 2005.

Nel 2006, Gold ha registrato una crescita del prezzo del 23,92%. Nel 2007, 2008 e 2009, il metallo prezioso ha guadagnato rispettivamente del 31,59%, 3,41% e 27,63%. Gold ha anche raggiunto la soglia dei $ 1000 per la prima volta nel 2008. Nel 2010, Gold ha aperto a $ 1113,00, ha raggiunto un massimo annuale di $ 1426,00 e ha chiuso a $ 1410,25. Nel 2012, ha aperto a $ 1590,00, ha raggiunto un massimo annuale di $ 1790,00 e ha chiuso a $ 1664,00.

Il prezzo Gold è sceso consecutivamente nel 2013, 2014 e 2015 rispettivamente del 27%, 0,19% e 11,59%. Nel 2016, ha aperto a $ 1075,20 e ha chiuso a $ 1151,70. Nel 2017, ha aperto a $ 1162,00 e ha chiuso a $ 1296,50 dopo aver raggiunto un massimo annuale di $ 1351,20. Ha registrato un leggero calo nel 2018, aprendo a $ 1312,80 e chiudendo a $ 1281,65.

Nel 2019, GoldGold ha aperto a $ 1.287, ha raggiunto un massimo annuale di $ 1543,60 e ha chiuso a $ 1523,00. Nel 2020, il metallo prezioso ha aperto a $ 1520,55, ha raggiunto un massimo annuale di $ 2058,40 e ha chiuso a $ 1895,10. È sceso un po ‘nel 2021, aprendo a $ 1946,60 e chiudendo a $ 1828,60 dopo aver raggiunto un massimo annuale di $ 1954,40.

Previsioni sul prezzo Gold

Ora che puoi vedere come il prezzo Gold è cambiato dal 1969 ai giorni nostri, è tempo di passare alle previsioni e alle previsioni sui prezzi Gold per i prossimi anni. Dovresti sapere che previsioni di prezzo e Previsioni non sono profezie, piuttosto, sono previsioni fatte dopo l’analisi tecnica dei dati sui prezzi, considerando altri fattori di mercato.

Come investimento a lungo termine, prevede che Gold potrebbe funzionare molto bene. Secondo le sue previsioni, il valore Gold potrebbe salire a $ 2.500 entro la fine del 2022, salendo a $ 2.750 nel 2023 e raggiungendo un prezzo medio di $ 3.000 entro il 2025.

Per scoprire alcune delle migliori previsioni sul prezzo Gold per oncia in USD, sei nel posto giusto. Abbiamo compilato un elenco delle previsioni a breve e lungo termine più convincenti dal 2022 al 2030, aiutandoti a decidere se Gold potrebbe essere una vera miniera d’oro per te.

Previsione del prezzo Gold per il 2022

Abbiamo già dichiarato che Gold ha aperto nel 2022 a $ 1.800,10 l’oncia e che era scambiato per $ 1.966,00 l’oncia al momento della stesura di questo pezzo. Fino a che punto può spingersi il metallo prezioso nel 2022?

Secondo la nostra analisi tecnica, Gold dovrebbe guadagnare di più con il passare dei mesi nel 2022. Anche se dovesse scendere in alcuni punti, ci aspettiamo che il prezzo minimo che raggiungerà quest’anno sarà di $ 1.785 e il massimo che raggiungerà sarà di circa $ 2.536.

Previsioni mensili sul prezzo Gold per il 2022

Hai intenzione di iniziare a investire in Gold quest’anno, 2022? Quindi è necessario avere un’idea di come il prezzo del metallo prezioso può cambiare nei prossimi mesi.

Secondo le nostre previsioni mensili sul prezzo Gold per il 2022, ci aspettiamo che il prezzo migliori di più prima della fine di marzo. Ad aprile, i nostri dati mostrano che Gold probabilmente aprirà a $ 2.091 e chiuderà a $ 2.221. A maggio, le nostre previsioni mostrano che Gold dovrebbe aprire a $ 2.221 e chiudere a $ 2.359.

Nel giugno 2022, Gold dovrebbe aprire a $ 2.359 e chiudere a $ 2.323. A luglio, prevediamo che il metallo prezioso aprirà a $ 2.323 e chiuderà a $ 2.383. Il prezzo probabilmente scenderà un po ‘ad agosto poiché Gold dovrebbe aprire a $ 2.383 e chiudere a 2366. A settembre, prevediamo che Gold aprirà a $ 2.366 e chiuderà a $ 2.415.

Nell’ottobre 2022, il prezzo Gold dovrebbe essere compreso tra $ 2.255 e $ 2.459. Prevediamo che aprirà a $ 2.415 e chiuderà a $ 2.342. A novembre, aprirà a $ 2.342 e chiuderà a $ 2.347. A dicembre 2022, prevediamo che Gold aprirà a $ 2.434, raggiungerà un prezzo elevato di $ 2.511 e chiuderà a $ 2.391.

Previsione del prezzo Gold per il 2023

Nel 2023, c’è la possibilità che il prezzo Gold diminuisca leggermente. Naturalmente, questo può essere in risposta a una crescita significativa nel 2022, ma altri fattori possono contribuire ad esso. C’è anche la possibilità che il prezzo Gold non scenda nel 2023, ma la nostra analisi mostra che questo potrebbe essere il caso.

Secondo le nostre previsioni sul prezzo Gold e le previsioni per il 2023, si prevede che il metallo prezioso avrà un prezzo di circa $ 2.286 entro la fine di giugno. Nella seconda metà dell’anno, prevediamo che Gold registrerà un notevole guadagno per finire l’anno a circa $ 2.355.

Previsione del prezzo Gold per il 2024

Entro il 2024, prevediamo che il prezzo Gold migliorerà fino al 40%, rispetto al prezzo attuale. Naturalmente, questo dipenderà anche dal fatto che i metalli preziosi vengano scambiati all’interno della regione che avevamo previsto per il 2023. Sulla base di altri fattori di mercato, non c’è motivo per cui non dovrebbe raggiungere questa altezza.

Secondo la nostra previsione del prezzo Gold 2024, stimiamo che il metallo prezioso dovrebbe avere un prezzo di circa $ 2475 entro i primi sei mesi dell’anno. Le nostre previsioni mostrano anche che Gold avrà un prezzo di circa $ 2.766 entro la fine del 2024.

Previsione del prezzo Gold per il 2025

Per quanto riguarda il mercato delle materie prime, riteniamo che il 2025 sarà un buon anno. Secondo le nostre previsioni per il 2025, il valore Gold raggiungerà finalmente la soglia dei $ 3.000. Naturalmente, questo non accadrà entro le prime settimane dell’anno.

Secondo la nostra previsione sul prezzo Gold, il metallo prezioso dovrebbe funzionare bene per tutto il 2025. Entro i primi sei mesi, prevediamo che sarà scambiato a circa $ 2.977. Crescerà ulteriormente e alla fine chiuderà l’anno a $ 3.094.

Previsione del prezzo Gold per il 2026

Sulla base di ciò che abbiamo visto finora, non c’è motivo di credere che il prezzo Gold si deprezzerà nel prossimo futuro. Pertanto, ci aspettiamo anche che il prezzo migliori nel 2026. Entro i prossimi 4 anni, è probabile che Gold stabilirà il supporto a $ 3.200.

Entro i primi sei mesi del 2026, prevediamo che il prezzo Gold raggiungerà $ 3.290. Migliorerà quindi significativamente negli ultimi sei mesi, prima di chiudere a $ 3.441. È anche possibile che il prezzo Gold raggiunga $ 3500 nel 2026, ma probabilmente raggiungerà un livello di resistenza poco prima.

Previsione del prezzo Gold per il 2027

Vi siete mai chiesti quale sarà il prezzo Gold nei prossimi cinque anni? La nostra previsione del prezzo Gold mostra che può essere fino a $ 4.000 l’oncia. Sulla base della storia dei prezzi Gold, questa è una possibilità assoluta. Il metallo prezioso dovrebbe stabilire un supporto a circa $ 3.500 entro i primi due o tre mesi del 2027.

Asp secondo le nostre previsioni sul prezzo Gold per il 2027, il prezzo del metallo prezioso dovrebbe essere nella regione di $ 3.723 entro la metà del 2027. Negli ultimi sei mesi dell’anno, il prezzo dovrebbe migliorare in modo significativo e il metallo prezioso raggiungerà probabilmente $ 4.002 entro la fine dell’anno.

Previsione del prezzo Gold per il 2028

Sulla base della nostra analisi tecnica, il prezzo Gold potrebbe non salire troppo bene nel 2028, soprattutto entro i primi sei mesi. Tuttavia, le nostre previsioni non mostrano che il metallo prezioso diminuirà. Prevediamo che anche se il prezzo scenderà, il prezzo minimo durante tutto l’anno sarà di circa $ 4.000.

Sulla base della nostra analisi, il prezzo Gold dovrebbe essere nella regione di $ 4.008 entro la fine di giugno 2028. Negli ultimi sei mesi dell’anno, si prevede che il prezzo migliorerà leggermente e che Gold sarà scambiato a $ 4.266 entro la fine dell’anno.

Previsione del prezzo Gold per il 2029

Entro il 2029, la nostra proiezione mostra che Gold deve aver registrato una crescita dei prezzi del 125% o anche migliore. Se questo sarà il caso, il prezzo minimo del metallo prezioso per l’anno non scenderà sotto $ 4.200.

Secondo la nostra corretta previsione del prezzo Gold per il 2029, si prevede che il metallo prezioso dovrebbe essere scambiato per circa $ 4.306 entro la fine di giugno 2029. Migliorerà quindi in modo significativo negli ultimi sei mesi dell’anno. Il prezzo di fine anno dovrebbe essere di $ 4.467.

Previsione del prezzo Gold per il 2030

Comprendiamo che il 2030 è un anno importante per coloro che potrebbero voler investire ora, e la nostra analisi mostra che il prezzo Gold deve essere migliorato fino al 139% entro la fine del 2030.

Secondo gli esperti, il prezzo Gold dovrebbe essere nella regione di $ 4703 entro la metà del 2030. Da luglio a dicembre 2030, anche il prezzo dovrebbe migliorare. C’è una buona probabilità che Gold raggiunga $ 4.800 nel 2030, ma molto probabilmente avrà un prezzo di $ 4.751 alla fine del 2030.

Dovresti investire in Gold?

Gold è uno dei negozi di valore più affidabili. È considerato da molti come il metallo più prezioso e uno degli elementi naturali più preziosi. Non si rovina e non si esaurisce. Anche il valore Gold è relativamente stabile. Ci sono sempre maggiori possibilità che il valore migliori rispetto alle possibilità che diminuisca.

Non c’è quasi alcun motivo per pensarci due volte prima di investire in Gold a meno che tu non stia cercando un investimento a breve termine. Dalle nostre previsioni, si può dire che il prezzo Gold migliorerà nei prossimi anni. L’acquisto del metallo prezioso sarà un buon modo per costruire e proteggere la ricchezza.

Sulla base di tutto ciò che abbiamo coperto, possiamo concludere che investire in Gold è una buona mossa. Gold è uno dei beni che può servire come un vero e proprio copertura contro l’inflazione. È anche una delle migliori opzioni di investimento per gli investitori pazienti che sono pronti ad aspettare diversi anni prima di incassare.

Domande frequenti su Gold Investing

Sei pronto per iniziare a investire in Gold ma hai qualche altra domanda in mente? Ecco alcune delle domande più comuni che riceviamo sugli investimenti in Gold:

Gold è un investimento redditizio?

Sì, Gold è un investimento redditizio. Considerando la sua storia dei prezzi, puoi vedere che il valore è migliorato per decenni. Sulla base delle nostre previsioni, il valore migliorerà ulteriormente e Gold produrrà profitti significativi per gli investitori.

Gold è un buon investimento per il futuro?

R: Sì, Gold è un buon investimento per il futuro. Non decade o viene corrotto in alcun modo e il valore difficilmente diminuisce.

Il prezzo Gold salirà nel 2022?

Secondo quasi tutte le previsioni che abbiamo incluso in questo articolo, il prezzo Gold non è probabile che scenda nel 2022. Molti analisti ritengono che la sua attuale corsa al rialzo continuerà per tutto l’anno, con potenziali obiettivi di prezzo tra cui $ 2.267 e $ 2.516.

Il prezzo Gold scende mai?

Sì, il prezzo Gold può scendere di tanto in tanto. Tuttavia, le cadute di prezzo sono sempre minime e le possibilità di guadagno sono sempre superiori alle possibilità di perdite.

Il prezzo Gold aumenta rapidamente?

Il prezzo Gold aumenta abbastanza velocemente ma non così velocemente come alcuni altri veicoli di investimento. In termini di rendimenti, gli investimenti in Gold crescono a un ritmo competitivo.

Il prezzo Gold può crollare?

No, le possibilità che il prezzo Gold crolli sono quasi inesistenti. Sulla base dei dati storici e delle nostre previsioni, questo non accadrà mai.

Quanto varrà Gold nei prossimi cinque anni?

Per la nostra previsione del prezzo Gold a lungo termine, stiamo tornando a WalletInvestor. Dopo aver previsto un prezzo massimo di $ 2.351 per il 2022, cosa crede possa accadere al suo valore tra il 2023 e il 2027? La piattaforma ha fornito i seguenti prezzi minimi e massimi per le attività in Gold per i prossimi cinque anni:

Anno Alto Basso 2022 US$ 2.351 US$ 2.097 2023 US$ 2.612 US$ 2.357 2024 US$ 2.879 US$ 2.617 2025 US$ 3.143 US$ 2.883 2026 US$ 3.756 US$ 3.014 2027 US$ 4.127 US$ 3.256

Quale sarà il prezzo Gold tra 10 anni?

Secondo le nostre previsioni, Gold dovrebbe valere tra $ 5.000 e $ 5.300 tra dieci anni. Si tratta di un aumento del prezzo di circa il 167% entro un decennio.

Gold raggiungerà i 10.000 dollari in futuro?

Gold può raggiungere i $ 10.000 in futuro. Tuttavia, ci aspettiamo che ci vorranno diversi anni perché ciò accada – decenni, molto probabilmente.

Gold è un investimento rischioso?

Gold non può essere categoricamente classificato come un investimento rischioso. Sebbene il prezzo possa salire e scendere di tanto in tanto, GoldGold non è davvero un bene volatile. È considerato un investimento sicuro e una delle migliori coperture contro l’inflazione e le recessioni economiche.

Qual è il modo più semplice per investire in Gold?

Esistono diversi modi per investire in Gold, ma il modo più sicuro per gli investitori regolari è il mercato azionario. C’è una manciata di piattaforme online che consentono agli utenti di scambiare Gold ed eToro è uno dei migliori.