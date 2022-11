Previsione del prezzo Bitcoin in aumento?

in

È piuttosto ironico che FTX si sia verificato esattamente nello stesso momento in cui la macroeconomia stava migliorando.

L’inflazione USA è inferiore all’8%

I prezzi del petrolio greggio sono rimasti al di sotto dei 100 dollari

La Russia ha affrontato un’altra battuta d’arresto in Ucraina ed è probabile che tutti i partecipanti useranno l’inverno per trovare un compromesso.

Tuttavia, FTX non è ancora completamente fatto ed è molto consigliabile essere estremamente cauti al momento.

Prima di entrare nelle previsioni dei prezzi di Bitcoin in modo più dettagliato, valutiamo Bitcoin come opportunità di investimento.

Bitcoin ha raggiunto il suo minimo dell’anno il 18 giugno, poi è salito sulla scia del miglioramento dei fondamentali economici a quasi $ 25k prima che notizie economiche più negative portassero BTC sotto $ 20k.

La previsione del prezzo BTC 2022 è $ 24,094.

C’è un più alto grado di incertezza sul prezzo del Bitcoin. La situazione economica globale è peggiorata ed è improbabile che migliori fino alla fine del conflitto Russia-Ucraina. Non ci sono prove che il conflitto finirà presto.

Bitcoin Price Prediction 2023 è $37,216. Questo è 1,8 volte il prezzo attuale

La previsione del prezzo BTC 2024 è $ 51,256. Questo è 2,6 volte il prezzo attuale.

Bitcoin Prezzo Previsione 2025

L’offerta di Bitcoin estratti diminuirà della metà nel 2025, tra soli 2 anni e mezzo.

Con un’offerta ridotta, è probabile che la volatilità diminuisca. È probabile che lo slancio di Bitcoin si mantenga nel 2025 con la ripresa delle economie. Tuttavia, è probabile che anche le normative aumentino. La previsione del prezzo Bitcoin 2025 è $ 68.994. Questo è 3,5 volte superiore al prezzo di Bitcoin oggi.

La previsione del prezzo BTC 2026 è $ 85,698. Questo è 4,5 volte il prezzo attuale

La previsione Bitcoin Price 2027 è $ 116.885.

Questo è 5,8 volte il prezzo corrente

La previsione del prezzo BTC 2028 è $ 155,843. Questo è 7,9 volte il prezzo attuale

Bitcoin Price Prediction 2029 è $ 212,898. Questo è 10,5 volte il prezzo attuale

Bitcoin Prezzo Previsione 2030

Tuttavia, ci aspettiamo un aumento sostanziale tra il 2025 e il 2030, quando molti paesi a medio reddito probabilmente investiranno pool sostanziali nell’economia Bitcoin. La previsione Bitcoin nel 2030 è di $ 312.641. Questo è 14,3 volte superiore a oggi.

Bitcoin Price Prediction 2040 utilizzando il metodo del ROI del 15% e del 25%

Se il prezzo di BTC aumenta del 15% all’anno – $ 237.138

– $ 237.138 Se il prezzo di BTC aumenta del 25% all’anno – $ 1,063,705

Previsione Bitcoin Price: analisi tecnica

Guardando i grafici giornalieri di BTC, possiamo vedere che in questo momento a causa di alcune recenti influenze delle notizie, ha iniziato a entrare in un modello testa e spalle su base giornaliera con la scollatura a $ 18450. Qualsiasi candela chiusa sotto di essa potrebbe dare origine a un altro calo di BTC nei prossimi giorni, il che rende quella zona di domanda importante. Ha una buona zona di offerta intorno a $ 22.000, il che significa che qualsiasi aumento al di sopra di quel livello e il breakout attraverso la linea di tendenza al ribasso può solo innescare qualsiasi tipo di rialzo nella moneta. Oltre a questo, i venditori possono sempre interessarsi dopo la rottura dei livelli di $ 18450 e rintracciarlo a $ 16.000. Al di sotto di questo, l’unica zona di domanda esistente è da $ 12.000 a $ 14000. Qualsiasi candela chiusa su base giornaliera può innescare un calo molto brusco della criptovaluta portandola vicino ai minimi di ottobre 2020.

La pubblicazione dei dati sull’inflazione e il forte calo del DXY hanno dato un po ‘di sollievo agli investitori di BTC poiché temevano che scendesse sotto i $ 16.000. L’analisi al di sotto del livello è stata fornita sopra. Oltre a questo, ci vorrà molto più di una buona notizia per BTC per andare nella direzione rialzista per i prossimi giorni.

Bitcoin Prediction oggi: quanti titolari di BTC sono in profitto?

Titolari in profitto: 55% (+8%)

Titolari in perdita: 44%

Come investire in Bitcoin?

Ottenere Bitcoin è stato reso più facile di giorno in giorno. Ci sono più scambi che offrono Bitcoin e altre criptovalute.