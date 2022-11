Previsione prezzo Axie Infinity

Si noti che il numero di giocatori attivi di Axie era di 2,78 milioni all’inizio del 2022 e il numero è sceso a 701.447 a ottobre 2022. Una delle cause del suo declino di popolarità è stato l’hack del ponte Ronin nel marzo 2022.

Poiché la rete Ronin ha visto una violazione della rete, il numero di giocatori attivi sta diminuendo. Pertanto, è uno dei motivi alla base del calo dei prezzi di AXS.

Sblocco dei token AXS

Secondo i rapporti, Axie Infinity ha rilasciato 10 milioni di token limitati a investitori e addetti ai lavori alla fine di ottobre. Era il suo primo lotto, che faceva parte del suo evento di sblocco da $ 200 milioni.

Dopo la scadenza del periodo di vesting (il momento in cui gli investitori non possono vendere i loro investimenti per un certo periodo) nell’ottobre 2022, gli investitori erano liberi di vendere i loro token AXS. Questa è quindi un’altra probabile ragione dietro il calo dei prezzi del token.

Previsione dei tassi della Fed

I tassi dei fondi federali sono un importante fattore che contribuisce alla crescita di un’economia.

Pertanto, possono anche influenzare i prezzi della criptovaluta in un certo modo.

Secondo l’ultimo comunicato stampa, ci può essere un altro aumento delle tariffe. Anche se la decisione finale sarà presa il 14 dicembreesimo, ci sono molti dati che favoriscono l’aumento dei tassi dei fondi federali. Esploriamo.

Parliamo prima dei dati sull’inflazione di novembre negli Stati Uniti. Secondo le previsioni, l’inflazione continuerà a salire, il che può comportare un rialzo di 75 punti base del tasso della Fed.

Un altro fattore è il mercato del lavoro, cioè la situazione occupazionale nel paese.

Rapporti recenti affermano che nell’ottobre 2022 i datori di lavoro statunitensi hanno assunto più dipendenti del necessario e il mercato del lavoro è più forte del previsto nel 2022. Secondo il comunicato stampa di BLS, l’occupazione totale non agricola è aumentata di 261k nel mese di ottobre. Si noti che allo scopo di spremere la liquidità, la Fed degli Stati Uniti mira a mantenere un tasso di disoccupazione del 7,5%, e attualmente è del 3,7%. Significa che ci sono le più alte possibilità di un rialzo dei tassi della Fed.

In che modo l’aumento dei tassi dei fondi federali influenzerà Axie Infinity?

L’aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve può certamente comportare un taglio della spesa da parte degli investitori.

L’alta inflazione e, quindi, gli alti tassi di alimentazione possono avere un impatto sulle persone per non rischiare i loro soldi nei giochi e quindi in Axie Infinity. Un aumento del tasso della Fed può portare gli investitori a scegliere altri investimenti, come banche, società di intermediazione e società ricche di liquidità, invece di investimenti speculativi (come le criptovalute), come AXS.

Nel caso in cui più persone riducano e vendano i loro token AXS in questo scenario, i prezzi della criptovaluta continueranno a rimanere bassi.

Previsione Axie Infinity Prezzo 2022

Previsione Media Axie Infinity Prezzo 2022 $ 17

Axie Infinity Coin Price Prediction And Forecast: Come acquistare AXS Coin?

Axie Infinity è uno dei token metaverse più performanti. AXS è il token nativo di Axie Infinity Network. È costruito dalla società vietnamita Sky Mavis per le risorse commerciali guadagnate nel videogioco Axie Infinity.

Come il resto dei token, AXS può essere acquistato seguendo i seguenti passaggi:

Scegli un Crypto Exchange che offre token Axie Infinity Crea il tuo account con Crypto Exchange Finanzia il tuo portafoglio Acquista AXS Memorizza AXS in Crypto Wallet

Alcuni degli scambi che offrono token AXS per il commercio sono 1. Binance 2. Sostenere 3. Gate.io 4. Coinbase