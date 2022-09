Previsione del prezzo CRO 2022-2025-2023

Previsione del prezzo CRO 2022: la raccomandazione tecnica generale è di vendere per le prossime 24 ore.

Il CRO raggiungerà $ 100? Sì, lo farà, ma dovrà guadagnare il 50% all’anno da ora per raggiungere $ 100 al più presto che è in 17 anni.

CRO Price Prediction 2025, la moneta Cronos può raggiungere un massimo di $ 1,10.

CRO Prezzo Previsione 2030 è $ 6,62.

Nel 2021 Cronos è stata una delle criptovalute più performanti. Solo nel 2021 CRO ha guadagnato oltre l’850% del suo valore. Tuttavia, nel 2022 ha già perso tutti i guadagni che aveva fatto.

Mentre le criptovalute di scambio, nel complesso, hanno sovraperformato il mercato, CRO Cronos ha sottoperformato in modo significativo altre criptovalute di scambio.

CRONOS Crypto Grafico delle prestazioni di previsione dei prezzi

Ultimi 5 giorni Ytd Cro -13.8% -80.9% Binance BNB -3.04% -49.7% FTX · -6.46% -19.7%

Cronos il token nativo della casa di Crypto.com ha avuto un anno difficile finora. Il CRO è sceso di oltre il 79% quest’anno e negli ultimi 5 giorni ha guadagnato il 5%.

Previsione del prezzo CRO: CRO Coin è un buon investimento?

La moneta CRO o Cronos è un token nativo di Crypto.com. La moneta CRO ha guadagnato oltre il 1000% nel 2021, ma quest’anno sta soffrendo insieme a tutte le criptovalute. Attualmente, la moneta CRO è del 2.000% in più rispetto a quando la moneta è stata lanciata. Cronos è un buon investimento per i seguenti motivi:

Sostenuto da Crypto.com, un marchio ben noto.

Ampia gamma di utilizzo, dall’uso sul Crypto.com scambio, pagamenti, NFT, DeFi e Staking

Concorrenza limitata con solo 4 principali concorrenti di scambio. Con un mercato captive nativo, CRO può funzionare costantemente bene nel lungo periodo

Cronos Prezzo Previsione: DeFi TVL

CRO DeFi TVL è in aumento dal fondo del 18 giugno 2022. Il prezzo CRO è aumentato del 44% dal 18 giugno, Bottom

Crypto.com CRO Prezzo Previsione 2022

Prezzo massimo CRO Prezzo Previsione 2022 US$ 0,32

Crypto.com CRONOS Price Prediction 2022: alcune previsioni realistiche basate sul calcolo

CRO Prezzo Previsione 2022 Se CRONOS aumenta del 10% al mese da ora, previsione dei prezzi 2022 US$ 0,185 Se CRONOS aumenta del 20% al mese da ora, previsione dei prezzi 2022 US$ 0,263

CRO Prezzo Previsione 2025

Prezzo massimo CRO Prezzo Previsione 2025 US$ 1,10

Crypto.com CRO Price Prediction 2025: una previsione realistica basata sul calcolo

CRO Prezzo Previsione 2025 Se CRONOS aumenta del 20% all’anno da ora, previsione dei prezzi 2025 US$ 0,219 Se CRONOS aumenta del 30% all’anno da ora, previsione dei prezzi 2025 US$ 0,279

CRO Prezzo Previsione 2030

Prezzo massimo CRO Prezzo Previsione 2030 US$ 6,62

Crypto.com CRO Price Prediction 2030: una previsione realistica basata sul calcolo

CRO Prezzo Previsione 2030 Se CRONOS aumenta del 20% all’anno da ora, previsione dei prezzi 2030 US$ 0,546 Se CRONOS aumenta del 30% all’anno da ora, previsione dei prezzi 2030 US$ 1,03

Crypto.com CRO Price Prediction: capitalizzazione di mercato e dati di volume

Valori Classifica della capitalizzazione di mercato 27a Capitalizzazione di mercato totale $2.94 Mld Volume totale US$ 82,4 milioni

Il CRO raggiungerà $ 100?

Il massimo storico di CRONOS era appena sotto $ 1, ma ora il prezzo di CRONOS è poco più di $ 0,10. Tuttavia, non sarà saggio considerare il prezzo corrente e dichiarare che CRONOS non raggiungerà $ 100. La criptovaluta non riguarda più solo i token, ma l’ecosistema e il supporto che potrebbero aiutare ad aumentare la fiducia degli investitori nei confronti di una particolare criptovaluta. A questo proposito, CRONOS è davanti alla maggior parte delle criptovalute.

Alcuni esempi sono:

CRONOS è supportato da Crypto.com che è uno dei noti scambi crittografici. Per far sentire la sua presenza in tutto il mondo, Crypto.com acquisito il diritto di denominazione dello Staples Center, il campo da basket di casa sia dei Lakers che dei Clippers.

Crypto.com è stato anche lo sponsor ufficiale del Super Bowl NFL della scorsa stagione. Ciò indica che crypto.com, il sostenitore di CRONOS è ben finanziato. Crypto.com è anche sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA di quest’anno

La blockchain CRO si concentra sulla fornitura di utilità agli utenti delle soluzioni di pagamento, trading e servizi finanziari di Crypto.com. CRO consente agli utenti di pagare di più ai commercianti online e talvolta funge anche da valuta intermedia che consente agli utenti di convertire la criptovaluta.

Tutti i fattori di cui sopra indicano che CRONOS è sicuro e ha maggiori possibilità di aumentare in futuro. Tuttavia, per determinare quando e come cro raggiungerà $ 100, facciamo alcuni calcoli:

Pertanto, la risposta a Will CRO Reach $ 100 è Sì. Dovrà guadagnare il 50% all’anno da ora per raggiungere $ 100 al più presto che è in 17 anni.

Oltre a questo, al prezzo attuale, se cro aumenta di 1000 volte, sarà superiore a $ 100.

Previsione dei prezzi CRO: qual è l’uso di CRONOS?

Cronos, la moneta nativa di Crypto.com è stata vista come il token che facilita il commercio sulla piattaforma Crypto.com. Tuttavia, può essere visto come un mezzo per fornire servizi finanziari agli utenti. CRONOS non può essere utilizzato solo per facilitare il commercio sulla piattaforma crypto.com, può anche essere utilizzato per pagare le commissioni di transazione e può anche essere utilizzato per lo staking e altri servizi finanziari.

Tuttavia, a differenza di altre criptovalute, CRO non può essere coniato. Gli sviluppatori di CRONOS hanno la missione di spingere la transizione del mondo alla criptovaluta e aiutare le persone fornendo mezzi alternativi di servizi finanziari.

Prospettive generali Parzialmente positivo 1. La saggezza del mercato Positivo 1a. Dati di mercato Superiore 1b. Raccomandazione per l’analisi tecnica Comprare 2. La saggezza della folla Positivo 2a. Buzz della folla Superiore 2b. Sentiment sui social media Superiore

Cos’è CRONOS?

Esistono due tipi di monete CRO. CRO è una valuta nativa della blockchain Crypto.org e può essere utilizzata per transazioni Crytpo.org. CRO è anche un token ERC-20 utilizzato per le transazioni sulla blockchain di Ethereum e ha bisogno di Ether come commissioni sul gas per le transazioni

L’ecosistema crypto.com è costruito su Ethermint che consente alle app e ai contratti intelligenti di passare all’interno di blockchain. Cronos come molte altre criptovalute sono interoperabili e possono comunicare tra la loro blockchain e quelle che supportano il protocollo di comunicazione Inter Blockchain.

Previsione del prezzo CRO: dove possono essere utilizzate le monete CRO?

CRO Staking

Pagamenti con carta visa Crypto.com

Crypto.com Portafoglio Fiat

scambio Crypto.com

Crypto.com Portafoglio DeFi

Performance nel 2022

Come tutte le altre criptovalute, anche CRO sta lottando nel 2022. A partire da ora, CRO ha perso circa l’80% del suo valore da gennaio 2022. CRONOS era scambiato ben oltre $ 0,50 nella prima settimana di gennaio 2022 e ora che sono 7 mesi da allora, il prezzo CRO è marginalmente superiore a $ 0,10. Ecco come si è comportato CRONOS nel 2022:

Gennaio 2022: L’anno è iniziato con una nota positiva per CRONOS. Il prezzo della moneta CRO era ben oltre $ 0,50 e lo slancio è stato positivo per violare $ 0,60. La capitalizzazione di mercato complessiva di CRONOS nella prima settimana di gennaio 2022 era di oltre $ 14 miliardi. CRONOS ha perso slancio e il prezzo è sceso sotto $ 0,50 entro il 7 gennaio. CRO ha perso quasi $ 2 miliardi di capitalizzazione di mercato in soli 7 giorni. Il calo è continuato e il 21 gennaio il prezzo del CRO era inferiore a $ 0,40. C’è stato un certo miglioramento del prezzo di CRONOS entro la fine del mese. Da essere inferiore a $ 0,40, il prezzo di Cronos era superiore a $ 0,40 entro la fine di gennaio 2022. La capitalizzazione di mercato complessiva di CRONOS era di quasi $ 11 miliardi entro la fine di gennaio 2022.

L’anno è iniziato con una nota positiva per CRONOS. Il prezzo della moneta CRO era ben oltre $ 0,50 e lo slancio è stato positivo per violare $ 0,60. La capitalizzazione di mercato complessiva di CRONOS nella prima settimana di gennaio 2022 era di oltre $ 14 miliardi. CRONOS ha perso slancio e il prezzo è sceso sotto $ 0,50 entro il 7 gennaio. CRO ha perso quasi $ 2 miliardi di capitalizzazione di mercato in soli 7 giorni. Il calo è continuato e il 21 gennaio il prezzo del CRO era inferiore a $ 0,40. C’è stato un certo miglioramento del prezzo di CRONOS entro la fine del mese. Da essere inferiore a $ 0,40, il prezzo di Cronos era superiore a $ 0,40 entro la fine di gennaio 2022. La capitalizzazione di mercato complessiva di CRONOS era di quasi $ 11 miliardi entro la fine di gennaio 2022. Febbraio 2022 : La prima metà di febbraio 2022 è stata fruttuosa per gli investitori di CRONOS. C’è stata un’impennata del prezzo di CRONOS nonostante il resto delle criptovalute scambiate più in basso. Il prezzo di CRONOS ha superato $ 0,50 entro il 10 febbraio e la capitalizzazione di mercato complessiva era di quasi $ 13 miliardi. Il prezzo di CRONOS è rimasto oltre $ 0,50 fino al 15 febbraio, ma il ritiro è iniziato dopo. Nell’ultima settimana di febbraio 2022, il prezzo CRO oscillava tra $ 0,35 e $ 0,40.

: La prima metà di febbraio 2022 è stata fruttuosa per gli investitori di CRONOS. C’è stata un’impennata del prezzo di CRONOS nonostante il resto delle criptovalute scambiate più in basso. Il prezzo di CRONOS ha superato $ 0,50 entro il 10 febbraio e la capitalizzazione di mercato complessiva era di quasi $ 13 miliardi. Il prezzo di CRONOS è rimasto oltre $ 0,50 fino al 15 febbraio, ma il ritiro è iniziato dopo. Nell’ultima settimana di febbraio 2022, il prezzo CRO oscillava tra $ 0,35 e $ 0,40. Marzo 2022 : Il mese di marzo è stato un mix di rialzi e cadute per CRONOS. Ad un certo punto il prezzo è salito ancora una volta a oltre $ 0,50 e nel punto successivo, il prezzo è sceso sotto $ 0,40. Nell’ultima settimana di marzo, c’è stato un tentativo di recupero. Il prezzo CRO è rimasto oltre $ 0,40 nell’ultima settimana di marzo. Il mese si è concluso con il prezzo CRO superiore a $ 0,45. La capitalizzazione di mercato complessiva alla fine di marzo 2022 era di $ 11,6 miliardi.

: Il mese di marzo è stato un mix di rialzi e cadute per CRONOS. Ad un certo punto il prezzo è salito ancora una volta a oltre $ 0,50 e nel punto successivo, il prezzo è sceso sotto $ 0,40. Nell’ultima settimana di marzo, c’è stato un tentativo di recupero. Il prezzo CRO è rimasto oltre $ 0,40 nell’ultima settimana di marzo. Il mese si è concluso con il prezzo CRO superiore a $ 0,45. La capitalizzazione di mercato complessiva alla fine di marzo 2022 era di $ 11,6 miliardi. Aprile 2022 : per la maggior parte del mese di aprile, il prezzo di CRONOS è rimasto superiore a $ 0,40. Tuttavia, non è riuscito a violare la resistenza a $ 0,45. Nell’ultima settimana di aprile, il prezzo di CRONOS è sceso sotto $ 0,40 ed è rimasto sotto $ 0,40 per il resto del mese. L’ultimo giorno di aprile 2022, il prezzo di CRO era leggermente superiore a $ 0,35 e la capitalizzazione di mercato complessiva di CRONOS era di $ 8,85 miliardi, che era di circa $ 4 miliardi in meno rispetto alla sua capitalizzazione di mercato nella prima settimana di gennaio 2022.

: per la maggior parte del mese di aprile, il prezzo di CRONOS è rimasto superiore a $ 0,40. Tuttavia, non è riuscito a violare la resistenza a $ 0,45. Nell’ultima settimana di aprile, il prezzo di CRONOS è sceso sotto $ 0,40 ed è rimasto sotto $ 0,40 per il resto del mese. L’ultimo giorno di aprile 2022, il prezzo di CRO era leggermente superiore a $ 0,35 e la capitalizzazione di mercato complessiva di CRONOS era di $ 8,85 miliardi, che era di circa $ 4 miliardi in meno rispetto alla sua capitalizzazione di mercato nella prima settimana di gennaio 2022. Maggio 2022 : Maggio 2022 si è rivelato il mese peggiore per CRONOS 2022. Il prezzo per la prima volta è crollato sotto $ 0,30 nella prima settimana di maggio 2022 e entrando nella seconda settimana, il prezzo di CRONOS è crollato sotto $ 0,20. Il prezzo di CRONOS è rimasto al di sotto di $ 0,20 per il resto di maggio 2022. L’ultimo giorno di maggio 2022, CRONOS era scambiato leggermente a oltre $ 0,18 e la capitalizzazione di mercato complessiva era inferiore a $ 5 miliardi.

: Maggio 2022 si è rivelato il mese peggiore per CRONOS 2022. Il prezzo per la prima volta è crollato sotto $ 0,30 nella prima settimana di maggio 2022 e entrando nella seconda settimana, il prezzo di CRONOS è crollato sotto $ 0,20. Il prezzo di CRONOS è rimasto al di sotto di $ 0,20 per il resto di maggio 2022. L’ultimo giorno di maggio 2022, CRONOS era scambiato leggermente a oltre $ 0,18 e la capitalizzazione di mercato complessiva era inferiore a $ 5 miliardi. Giugno 2022 : A giugno non c’è stato alcun segno di ripresa del prezzo di CRONOS. Il prezzo è rimasto al di sotto di $ 0,20 e leggermente sopra $ 0,10 a giugno. Alla fine di giugno 2022, il prezzo del CRO era leggermente superiore a $ 0,10.

: A giugno non c’è stato alcun segno di ripresa del prezzo di CRONOS. Il prezzo è rimasto al di sotto di $ 0,20 e leggermente sopra $ 0,10 a giugno. Alla fine di giugno 2022, il prezzo del CRO era leggermente superiore a $ 0,10. Luglio 2022 : a luglio, il prezzo di CRONOS è stato superiore a $ 0,10 ma non è riuscito a violare la sua resistenza a $ 0,15. La capitalizzazione di mercato complessiva di CRONOS è di $ 3,3 miliardi, che è $ 11 miliardi in meno rispetto alla capitalizzazione di mercato che CRO aveva nella prima settimana di gennaio 2022.

: a luglio, il prezzo di CRONOS è stato superiore a $ 0,10 ma non è riuscito a violare la sua resistenza a $ 0,15. La capitalizzazione di mercato complessiva di CRONOS è di $ 3,3 miliardi, che è $ 11 miliardi in meno rispetto alla capitalizzazione di mercato che CRO aveva nella prima settimana di gennaio 2022. Agosto 2022: Il mese di agosto è stato nella media per tutte le criptovalute incluso CRONOS Il prezzo non è aumentato ma allo stesso tempo non c’è stato un grande crollo al momento. Cro è rimasto al di sotto di $ 0,20, ma non è crollato sotto $ 0,10 a partire da ora in agosto.

Riepilogo token CRO

L’offerta totale di token CRO è 30.263.013.692, che è anche l’offerta massima. Le monete CRO sono utilizzate per diversi scopi:

Il 30% viene utilizzato per la distribuzione secondaria e gli incentivi al lancio che sono stati rilasciati in lotti su base giornaliera per cinque anni dal 14 novembre 2018. Il 20% viene utilizzato come riserva di capitale che è stata congelata fino al 7 novembre 2022. Il 20% viene utilizzato per gli incentivi a lungo termine della rete che sono stati congelati fino al 7 novembre 2022 Il 20% è destinato alle sovvenzioni ecosystem che sono state congelate fino al lancio di Crypto.com Chain Mainnet Il 10% della moneta CRO deve essere utilizzato per lo sviluppo comunitario.

Previsione del prezzo CRO: come acquistare monete CRO o CRONOS?

L’acquisto della criptovaluta CRONOS è simile all’acquisto di altre criptovalute. I passaggi per l’acquisto della criptovaluta CRONOS sono:

Passo 1: Per investire in CRO prima è necessario trovare uno scambio che offre CRO Coin for Trade: CRONOS è il token nativo di Crypto.com, pertanto, alcuni degli scambi con i propri token nativi potrebbero non aver elencato CRO per lo scambio. Pertanto, trovare un buon scambio con commissioni più basse per il trading di CRONOS può essere leggermente difficile.

Passo 2: Creazione di un account con lo scambio: Una volta selezionato lo scambio, il passo successivo sarà quello di creare un account e aggiungere una modalità di pagamento allo scambio. Potrebbe esserti richiesto di fornire la tua prova d’identità per aprire un conto con gli scambi.

Passo 3: Verifica la tua identità: Dopo aver creato il tuo account, ti verrà richiesto di verificare la tua identità in modo che lo scambio possa attivare il tuo account. Dopo la verifica, dipende dal periodo di tempo di scambio per attivare il tuo account.

Passaggio 4: finanzia il conto: Il prossimo passo è finanziare il tuo account. Puoi farlo tramite un conto corrente o qualsiasi altra modalità di pagamento.

Passo 5: Effettua l’acquisto: Il prossimo è effettuare l’acquisto. Puoi acquistare la quantità di CRONOS a seconda del valore del tuo portafoglio.

Una volta effettuato il pagamento e acquistato la moneta CRO, l’ultimo passo è conservare le monete acquistate. La maggior parte degli scambi offre un portafoglio proprio in cui è possibile memorizzare le monete CRO. Tuttavia, per una maggiore sicurezza, è possibile conservare le monete CRO acquistate in portafogli esterni. Alcuni dei portafogli esterni sono Ledger Wallet, Metamask Wallet, Atomic Wallet, Binance Wallet, ecc.