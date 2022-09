Previsione prezzo SLP Smooth Love 2022-2025

La previsione del prezzo medio dei token SLP per il 2022 è di $ 0,004.

La previsione massima del prezzo SLP 2022 è di $ 0,0082 se SLP guadagna il 20% al mese da ora.

SLP Smooth Love Potion Price Prediction 2025: gli analisti prevedono che i token SLP toccheranno $ 0,013 (più in alto).

Se SLP guadagna, il 30% all’anno da ora, la smooth love potion Price Prediction 2025 è $ 0,00875.

SLP Prezzo Previsione la prossima settimana: Tra 0.0035- $ 0.0044

Il prezzo corrente del token SLP è:

SLP la prossima settimana è $ 0,0035- $ 0,0044, il che significa che il prezzo di SLP dovrebbe rimanere tra $ 0,0035 e $ 0,0044 la prossima settimana.

SLP Smooth Love Potion Prezzo Previsione 2025

SLP Smooth Love Potion Prezzo Previsione 2030

SLP Smooth Love Potion Prezzo Previsione 2022: Performance nel 2022

Smooth Love Potion è stata una delle criptovalute con le peggiori prestazioni quest’anno. Smooth Love Potion ha perso oltre l’86,1% del suo valore da gennaio 2022. Ma non è solo SLP che quest’anno viene scambiato in ribasso. Quasi tutte le criptovalute sono state scambiate più in basso. Bitcoin, la più grande criptovaluta in termini di capitalizzazione di mercato ha perso circa il 57,7% del suo valore di mercato quest’anno, Ethereum invece è in calo del 60,1% da gennaio 2022.

Parlando degli ultimi 5 giorni, la performance di Smooth Love Potion è scesa del 7,9% e BTC è in calo di quasi il 5,7%. L’ETH è in calo del 7,4%.

Cos’è Smooth Love Potion?

Smooth Love Potion è la valuta che si paga quando si guadagnano ricompense nel gioco Axie Infinity (quando si vince una competizione). SLP viene utilizzato per allevare animali domestici virtuali noti come assi (che possono essere allevati fino a 7 volte e i loro costi partono da 100 SLP per il 1 ° allevato fino a 2100 SLP per il 7 ° allevato).

Il trading di SLP al di fuori del gioco è difficile se non impossibile, ma elencarlo sugli scambi di criptovaluta, consente ai giocatori di acquistare il token e anticipare gli altri nel gioco diventando consapevoli del vero valore della moneta.

Alcuni fatti interessanti di Smooth Love Token sono:

Smooth Love Potion (SLP) è un token ERC-20 utilizzato nell’universo di gioco di Axie Infinity.

I token Smooth Love Potion si guadagnano giocando ai giochi Axie Infinity poiché il progetto è stato fondato da Trung Nguyen, che ha lasciato il suo ruolo di sviluppatore di software negli Stati Uniti per concentrarsi sul progetto.

Uno dei fatti interessanti sul token SLP è che il token Smooth Love viene bruciato ogni volta che vengono allevati nuovi assi.

Tuttavia, nonostante sia uno dei progetti più innovativi, la sicurezza della rete Smooth Love Potion dipende completamente dalla rete Ethereum poiché SLP è un token ERC-20 e funziona sulla blockchain di Ethereum.

SLP Smooth Love Potion Prezzo Previsione 2022: alcuni fatti

Smooth Love Potion o SLP è una blockchain che si trova nei giochi basati su Ethereum. È un token di gioco ERC-20 nel popolare gioco NFT Axie Infinity. Poiché si tratta di un token basato su ERC-20, può essere scambiato, cioè un utente può acquistare, vendere e detenere il token SLP.

I gettoni Smooth Love Potion possono essere guadagnati giocando al gioco Axie Infinity.

La moneta ha un’offerta limitata. Attualmente, ci sono circa 4.372.441.637 monete SLP in circolazione.

È importante tenere presente che il prezzo di Smooth Love Potion dipende completamente dall’ecosistema Axie Infinity. Man mano che più giocatori si uniscono alla comunità e iniziano a giocare, il prezzo diminuisce a causa dell’aumento del conio del token.

Il gioco Axie Infinity Play-To-Earn ‘Smooth Love Potion’ ha cambiato la vita e sollevato le persone dalla povertà

Dove acquistare SLP Coin?

Scambi molto limitati offrono token SLP per il trading. Uno dei migliori scambi per acquistare il token pozione d’amore Smooth è Binance.

Gemini, FTX e Crypto.com sono altre piattaforme che supportano i token SLP.

SLP Smooth Love Potion Prezzo Previsione 2022: domande frequenti

Il futuro di SLP dipende completamente dal suo ecosistema di SLP. Un ecosistema forte potrebbe spingere il prezzo dei token SLP oltre $ 0,10 entro la fine del 2022 o lo stesso ecosistema potrebbe far crollare completamente il prezzo a seguito di un sell-off di massa.

Le prospettive per il 2022 del mercato delle criptovalute nel suo complesso sono state brillanti fin d’ora. Tuttavia, negli ultimi giorni, c’è stata una certa ripresa nel mercato delle criptovalute. Se il mercato sostiene questa ripresa, SLP come altre criptovalute potrebbe avere un futuro migliore davanti.