Previsione del prezzo Decentraland (MANA) 2022

Secondo l’attuale analisi di mercato, il Mana è scambiato positivamente per oggi. Il prezzo di Mana è aumentato e anche il volume è diventato verde. Negli ultimi 7 giorni, Mana è stato scambiato negativamente, ma oggi, come mostrato nel grafico, il suo prezzo è in aumento.

Periodo di tempo BTC Mana Ethereum Cardano Ultimi 5 giorni -23,4% +5,23% -24,1% -9,11% YTD -54,4% -74,4% -69,6% -63,3%

Previsione dei prezzi MANA 2022: volume e capitalizzazione di mercato

Volume Capitalizzazione di mercato 15 giugno 444 milioni di dollari $1.70B 1 maggio 315 milioni di dollari 2,82 miliardi di dollari 1 aprile $523M $4.87B 1 marzo $1.01B $5.19B 1 febbraio 944 milioni di dollari $4.90B 1 gennaio 295 milioni di dollari $6.10B

Previsione del prezzo MANA 2022: previsione degli esperti

Data Massimo Previsione media del prezzo MANA 2022 16 giugno 2022 1,21 dollari Previsione del prezzo delle monete Giugno 2022 1,03 dollari TechNewsLeader Giugno 2022 1,52 dollari Previsione del prezzo netta Giugno 2022 1,09 dollari

Previsione dei prezzi MANA 2023: previsione degli esperti

Data Massimo Previsione media del prezzo MANA 2023 16 giugno 2022 1,68 dollari Previsione del prezzo delle monete Giugno 2022 1,02 dollari TechNewsLeader Giugno 2022 2,34 dollari Previsione del prezzo netta Giugno 2022 1,68 dollari

Previsione del prezzo MANA 2025

Data Massimo Previsione media del prezzo MANA 2025 16 giugno 2025 3,43 dollari Previsione del prezzo delle monete Giugno 2025 1,74 dollari TechNewsLeader Giugno 2025 5,00 dollari Previsione del prezzo netta Giugno 2025 3,55 dollari

Previsione del prezzo Decentraland: il Mana è un buon investimento?

Decentraland Mana è stato un buon investimento nel 2022. Tuttavia, il token metaverso si è schiantato da quando ha raggiunto il massimo storico a novembre.

Recentemente la notizia di Samsung che si è legata a Decentral e per il loro prossimo progetto Metaverse ha portato Mana a guadagnare valore commerciale. Ma il guadagno era limitato e non si traduceva in un guadagno più alto.

Per quanto riguarda l’investimento in Mana, il token ha guadagnato nel recente crollo degli ultimi 6 mesi. Con le principali società tecnologiche che si avventurano nel campo di Metaverse, è probabile che la popolarità di Mana aumenti di più tra gli investitori in quanto è uno dei migliori token Metaverse. Pertanto l’investimento in Decentraland Mana è altamente redditizio, ma è consigliabile fare una valutazione del mercato prima di fare qualsiasi mossa finanziaria.

Previsione del prezzo Decentraland 2022: Alcuni Fatti

Decentraland è stato creato dagli argentini Ari Meilich ed Esteban Ordino ed è in fase di sviluppo dal 2015.

Una criptovaluta che facilita gli acquisti di LAND, nonché di beni e servizi virtuali utilizzati in Decentraland.

Utilizzando Decentraland, gli utenti possono creare scene, grafica e sfide, nonché scambiare risorse digitali tra cui LAND, proprietà e abbigliamento avatar.

Previsione del prezzo MANA 2022: la previsione del prezzo in Mana 2022 è di 1,21 dollari (rivisto più in alto).

La previsione del prezzo MANA 2025 è di 3,43 dollari (rivisto in basso)