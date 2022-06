Token VERSE di Bitcoin.com: cos’è, come funziona e dove comprarlo

A giugno, Bitcoin.com lancerà il suo token, VERSE. VERSE sarà il token di utilità su Bitcoin.com, un sito Web che offre servizi di scambio crittografico, notizie e un portafoglio non custodito. Il token ha lo scopo di migliorare la crescita dell’azienda premiando gli utenti per l’utilizzo dei servizi di Bitcoin.com.

Cos’è Verse?

Verse è un token di ricompensa e utilità per Bitcoin.com. In altre parole, puoi acquistare il token o puoi guadagnarlo contribuendo e partecipando all’ecosistema Bitcoin.com. Bitcoin.com fornirà una serie di modi per guadagnare VERSE sul loro sito.

Puoi guadagnare VERSE per vendere, scambiare, acquistare, picchettare o conoscere le criptovalute.

Verse è un token cross-chain sulla blockchain di Ethereum. Ha una fornitura fissa di 210 miliardi di token e sarà distribuito in sette anni.

Cosa fare con Verse?

VERSE è il token di utilità di Bitcoin.com. Ciò significa che averlo ti darà ricompense speciali in quell’ecosistema. Serve anche ad aggiungere liquidità all’azienda.

Puoi fornire liquidità al dex VERSE e guadagnare premi, acquistare Bitcoin.com merce, pagare i comunicati stampa con uno sconto, guadagnare cashback quando usi la tua carta Bitcoin.com, puntare il tuo VERSE e altri usi.

In altre parole, avere VERSE aumenterà le tue possibilità di guadagnare reddito passivo su Bitcoin.com.

Come acquistare Verse?

La prima vendita privata di VERSE è già avvenuta. In questa vendita, è stato distribuito il 10% della fornitura totale di token. La prossima vendita sarà a giugno 2022.

Per partecipare a questa vendita, visita https://www.getverse.com/ e aggiungi la tua email per ricevere una notifica quando si apre la whitelist. Se sei nella whitelist, dovrai anche avere un indirizzo Ethereum e quindi acquistarlo utilizzando ETH, BTC o USDC / USDT.

Un potenziale Airdrop

Un airdrop è un metodo comune per la distribuzione di token. In questo metodo, chiunque soddisfi i requisiti stabiliti dalle persone dietro il token riceverà automaticamente i token. Airdrops può creare istantaneamente una comunità e premia i primi adattatori.

È probabile che se si verificasse un airdrop di VERSE, ricompenserebbe le persone che stanno già utilizzando Bitcoin.com. Più sono coinvolti nell’ecosistema, più VERSE otterrebbero, con ogni probabilità.

Chi dovrebbe comprare VERSE?

Questo token è adatto a chiunque abbia o sia interessato ad avere un account Bitcoin.com. Ti darà benefici in quell’ecosistema e renderà la tua esperienza di trading e investimento più fluida e, probabilmente, più redditizia. Se non lo sei e non hai intenzione di entrare a far parte di quell’ecosistema, potrebbe comunque essere una buona idea prendere un po ‘di VERSE! Naturalmente, questo comporta gli stessi rischi del trading di altre criptovalute, ma come nuovo token, ci sono probabilmente opportunità di profitto abbastanza grandi per i trader esperti.