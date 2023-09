Previsione del prezzo della moneta Wall Street Meme 2023-2025

WSM coin ha recentemente annunciato sul sito web che $WSM verrà lanciato su diversi scambi di livello 1 entro 7 giorni. (La data di lancio del token è il 27 settembre). Wall Street Memes Coin non ha ancora annunciato il nome dello scambio su cui sarà quotato. Questo sarebbe fondamentale in quanto una quotazione nelle vendite di secondo livello non fornirà volumi di trading sufficienti per una pompa.

Sentimento netto dei social media (Wall Street Memes Coin)

Ieri : +55,2%

: +55,2% Oggi: +68,6%

I dati del sondaggio di Crowdwisdom- Net buy Rating rimane moderatamente rialzista.

Wall Street Memes WSM Coin

Rating di acquisto netto = Buy%-Sell%

25 agosto : +35,3%

: +35,3% 1° settembre : +41,9%

: +41,9% 19 settembre : +37,0%

: +37,0% 20 settembre: +38,0%

Social Media Sentiments e Net Buy Poll stanno mostrando un miglioramento dei sentimenti per Wall Street Memes Coin nelle ultime 72 ore. Tuttavia, non vi è ancora alcun miglioramento nei volumi di ricerca di Google per Wall Street Memes Coin. Questo è un buon predittore di volume e prezzo di scambi più elevati.

Totale spata: 352.454.839 [+5,5 milioni di WSM in 24 ore, in aumento]

Rendimento stimato: APY 57% [Declino]

Ricompense attuali: 75 per blocco

Fornitura totale: 1.616.666.667

WSM offre ai partecipanti la possibilità di vincere una delle cinque porzioni da 10.000 dollari di token $WSM. Per entrare, i partecipanti devono seguire una serie di passaggi tra cui seguire @wallstmemes su Twitter, visitare il loro sito web e Instagram, unirsi al loro gruppo Telegram e al server Discord e acquistare e fornire la prova d’acquisto per i token $WSM. L’airdrop è ora in diretta con 72 giorni rimasti per l’ingresso. Un totale di 108.438 (+1.0k in 24 ore) sono entrati nell’evento

Rivendicazione di token $WSM

Per rivendicare le monete WSM, gli utenti devono visitare il sito web di Wall Street Memes e accedere ai loro token utilizzando lo stesso portafoglio con cui hanno inizialmente contribuito.

Previsione del prezzo delle monete WSM: i meme di Wall Street sono un buon investimento?

Wall Street Memes (WSM) è emerso dopo l’iconica saga di GameStop, dove un gruppo di coraggiosi investitori individuali ha sfidato i potenti giganti di Wall Street. La sua missione è rivoluzionare la finanza usando uno strumento potente, cioè i meme.

La missione di WSM- Semplificato

Potenzia i singoli investitori interrompendo il sistema finanziario convenzionale. Utilizza il potenziale influente dei meme e sostieni il decentramento. Mirare a restituire il controllo finanziario alla popolazione.

Wall Street Memes ha costruito una significativa presenza online nel corso degli anni con oltre 539.000 follwer su Instagram e 277.500 su Twitter.

Qual è la fornitura totale di token WSM?

Wall Street Memes Coin è un token ERC-20 con un’attuale offerta totale di 1,6 miliardi di token. Tuttavia, ha una fornitura massima di 2.000.000.000 (2 miliardi) di token.

Tokenomics WSM

50% di marketing: WSM stanzia fondi significativi per le campagne di marketing, espandendo i suoi canali social e arruolando i migliori ambasciatori.

30% Community Rewards: attraverso il suo generoso programma di premi della comunità, celebra il sostegno e la lealtà della comunità.

10% di liquidità CEX: l’allocazione del 10% dei token alla liquidità dello scambio centralizzato (CEX) garantisce un flusso regolare dei token.

10% di liquidità DEX: WSM dedica il 10% dei token alla liquidità dello scambio decentralizzato (DEX), garantendo un facile accesso a $WSM per la comunità amante dei meme.

L’utilità della moneta WSM e l’agenda effettiva dei meme di Wall Street non sono attualmente chiare. A causa di questa mancanza di chiarezza, non è consigliabile considerare Wall Street Memes Coin come un investimento. Invece, offre un’opportunità di trading che può essere considerata ad alto rischio in cui si potrebbe perdere tutto il proprio investimento.

Previsione del prezzo dei meme di Wall Street: il token dei meme di Wall Street è legittimo?

Riepilogo: non sono stati trovati problemi critici, alti, medi o bassi. È stato trovato un problema informativo relativo alla documentazione NatSpec mancante.

Attacchi SWC: il contratto ha superato tutti i controlli per vari tipi di attacchi SWC (Smart Contract Weakness Classification).

Privilegi di proprietà: non esiste una funzionalità di proprietà nel contratto.

Commenti di audit: i revisori raccomandano di utilizzare NatSpec Format per una ricca documentazione di funzioni, variabili di ritorno, ecc.

KYC: il rapporto di audit non menziona alcun audit KYC per il progetto.

Riepilogo della discussione di Wall Street Memes Coin Reddit

In alcune discussioni su Reddit, le persone condividono i loro pensieri sulla moneta WSM e spesso sollevano le loro preoccupazioni sulla sua autenticità. Le preoccupazioni evidenziate nella discussione sono le seguenti:

I partecipanti esprimono preoccupazione per la trasparenza di un progetto che coinvolge la moneta WSM. Stanno cercando chiarezza sulle identità degli sviluppatori, dei consulenti e sulla struttura generale del progetto a causa di potenziali membri falsi del team o credenziali fuorvianti. Inoltre, l’utilità e l’applicazione nel mondo reale della moneta WSM sono sotto esame, con le parti interessate che richiedono informazioni più dettagliate sul suo caso d’uso previsto e sulla proposta di valore. Le discussioni passate hanno anche evidenziato le preoccupazioni sui progetti di generatori di meme, come “aidoge” e “meme di Wall Street”, a causa dei loro audit ambigui e dettagli di origine.

La più ampia comunità crittografica è preoccupata per l’ascesa delle monete meme. Molti credono che la loro natura volatile possa oscurare i veri progetti crittografici con un’utilità tangibile. Mentre alcuni vedono queste monete come un fenomeno temporaneo, ci sono preoccupazioni che potrebbero danneggiare la reputazione dell’intero settore delle criptovalute e fuorviare i nuovi arrivati.

Previsioni sui prezzi dei meme di Wall Street

Previsioni del prezzo delle monete WSM

Crypto Pulse prevede un rendimento di 10x su questo token ad alto rischio/alto rendimento

Le società di editoria di criptovalute hanno specificato un obiettivo di prezzo fino a 0,885 dollari quest’anno.

Esploriamo alcune possibilità

Un investimento di 100 dollari ti porterà circa 3000 token WSM. Quando Pepe è stato lanciato, 100 dollari potrebbero ottenere 1656 milioni di token. Se WSM Token dovesse raggiungere lo stesso picco di Market Cap di Pepe, ciò significherebbe un prezzo di quasi 1 dollaro

Neon ICO ha avuto un prezzo di 0,1 dollari, ha raggiunto un picco di 0,24 dollari prima di crollare a 0,06 dollari. Neon ha affermato di raccogliere 45 milioni di dollari prima della quotazione.

Worldcoin quotato a circa 1,6 dollari, ha raggiunto un massimo di 3,6 dollari prima di crollare a 1,4 dollari

Altre inserzioni recenti hanno prodotto rendimenti significativi nelle prime ore prima di cadere nell’oblio

Per essere onesti, il prezzo di quotazione e le prestazioni sono quasi impossibili da prevedere data la limitata utilità di token come questi. Dato il passato track record di tali token, gli investitori tentano di vendere i token al momento della quotazione, il che a sua volta spinge il prezzo più in basso e a sua volta riduce i livelli di interesse nel token. I token ad alto prezzo tendono ad avere un rischio più elevato perché ci sono anche meno token. Molte società di criptovalute hanno tentato di superare questo con un programma di staking attivo prima della quotazione. Questi hanno teso a mitigare il problema solo in una certa misura.

Ma ci sono alcune cose a cui prestare attenzione: numero di scambi, social media buzz, approvazioni e così via. Questo ci darà maggiore chiarezza al momento della quotazione.

Quanto in alto può andare la moneta Meme di Wall Street: WSM può raggiungere $ 1?

Supponendo che WSM sia quotato a un prezzo minimo di 0,0337 dollari e una capitalizzazione di mercato di 30 milioni di dollari, dovrà aumentare di 30 volte o una capitalizzazione di mercato di 900 milioni di dollari. Pepe l’ha realizzato di recente. Se la moneta dei meme di Wall Street può raggiungere 1 dollaro dipenderà da numerosi fattori

Numero di scambi in cui è elencato (più, maggiore è la possibilità che raggiunga $ 1)

Nel complesso Buzz nei social media e altrove. Più alto è il Buzz, maggiore è la possibilità di 1 dollaro.

Capacità di detenzione di coloro che hanno partecipato all’ICO. Pepe per esempio non si trattava solo di profitti, era anche un movimento. Quindi, quando è stato elencato, molti si sono trattenuti piuttosto che scaricare i token per realizzare un profitto immediato.

Come viene gestito tecnicamente l’elenco, meno glitch sono, migliore è la possibilità di una pompa

Situazione macroeconomica e di liquidità al momento della quotazione. Più liquidità, meglio il lancio

I meme di Wall Street possono pompare monete come Pepe?

Ci sono alcune condizioni di base che Wall Street Memes Coin deve soddisfare per pompare come Pepe Coin

Quotazione in un gran numero di scambi. Queste informazioni per WSM Coin sono in attesa

Pepe Frog ha avuto un enorme riconoscimento del nome anche prima che Pepe Coin fosse elencato. Questo non è il caso dei meme di Wall Street.

Guarda i volumi di trading per il mercato delle criptovalute nel suo complesso in aprile-maggio 2023 vs settembre 2023 Si è variato tra i 23 e i 72 miliardi di dollari nell’aprile-maggio 2023. Ora varia tra 15 miliardi di dollari e 55 miliardi di dollari. Questo non esclude una pompa, ma le probabilità sono inferiori a quelle di quelle per Pepe Coin.



Nel complesso le probabilità di una pompa sono basse al momento. Questo potrebbe cambiare una volta che le informazioni sull’inserzione sono disponibili.

Token dei meme di Wall Street: tabella di marcia

Il team di Wall Street Memes ha elaborato una chiara tabella di marcia composta da tre fasi per garantire il successo a lungo termine del nostro movimento.

Fase 1: Fondazione – Durante questa fase, il team si concentrerà sullo sviluppo di uno smart contract sicuro, sulla costruzione di una comunità forte e sul lancio di una campagna completa di branding e marketing. Il loro obiettivo è stabilire la trasparenza, impegnarsi con la loro comunità attraverso varie piattaforme e spargere la voce sui meme di Wall Street utilizzando strategie di marketing professionali.

Fase 2: Lancio – Questa fase segna il lancio ufficiale del token $WSM. Il team stabilirà partnership strategiche, elencherà i token su scambi decentralizzati e centralizzati e condurrà campagne di sensibilizzazione per portare Wall Street Memes nel mainstream. Collaborare con creatori di meme, influencer e piattaforme di contenuti sarà un aspetto chiave di questa fase.

Fase 3: Community Empowerment – In questa fase finale, il team sbloccherà vantaggi esclusivi per i suoi membri della comunità all’interno della comunità gated WSM. Mira a ottenere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari e a garantire le quotazioni su borse centralizzate di alto livello.

Dove comprare la moneta meme di Wall Street?

Gli utenti possono acquistare la moneta meme di Wall Street sul suo sito ufficiale durante la prevendita. Dopo la prevendita, sarà disponibile per l’acquisto su CEX (i dettagli dello scambio saranno annunciati in seguito).

Previsione del prezzo della moneta Wall Street Meme: come compro la moneta WSM?

Di seguito sono riportate le tre opzioni per acquistare monete WSM durante la sua prevendita attraverso il loro sito web ufficiale:

Trasferisci ETH o BNB sul tuo portafoglio e partecipa alla prevendita scambiandoli con WSM. Se hai USDT (ERC-20 o BEP-20), puoi anche acquisire token WSM. Basta scegliere l’opzione USDT e scambiare l’importo desiderato. Puoi anche effettuare un acquisto utilizzando le carte bancarie. Assicurati di avere pronto il tuo indirizzo di portafoglio crittografico e di acquistare token WSM utilizzando la tua carta di credito.

Una volta effettuato un acquisto, l’importo dell’acquisto viene visualizzato sul sito di prevendita quando colleghi il tuo portafoglio.

Negozio di merchandising di meme di Wall Street

Caps: i caps offerti da Wall Street Memes incapsulano un tema di “meme e finanza”. Questi sono ideali per gli individui desiderosi di segnalare il loro allineamento con il movimento finanziario meme contemporaneo.

Tazze: queste sono aptiche sia per i rinfreschi mattutini che per le deliberazioni finanziarie a tarda notte.

T-shirt: Le t-shirt, adornate con slogan e disegni riflessivi, sono destinate a coinvolgere l’attenzione e facilitare il dialogo. Incitano lo spirito del movimento finanziario meme.

Felpe: come da sito web, le felpe di Wall Street Memes sono lodevoli per coloro che cercano sia comfort che stile. Si rivolgono agli appassionati desiderosi di mostrare la loro fedeltà a questo moderno paradigma finanziario.

Come da sito web, la merce non è solo un cenno alle attuali tendenze della moda, ma simboleggia una fase innovativa nel mondo della finanza.