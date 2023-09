Luna Classic raggiungerà 1 dollaro, 1 centesimo, 10 dollari, 100 dollari?

Nel maggio 2022, quando la stablecoin UST della Terra Foundation ha perso il suo peg, Terra Luna si è schiantato da quasi 100 dollari a meno di 1 dollaro. Da allora Terra Luna è stata rinominata come Luna Classic e LUNC Community la sta gestendo. La comunità Lunc ha lavorato insieme per spingere il prezzo sopra $ 1, ma la prima sfida per la comunità LUNC sarà spingere il prezzo di Luna Classic a 1 centesimo.

Luna Classic Ultime notizie e analisi di mercato

Analisi di mercato

Luna Classic è attualmente scambiato sotto $0,000060. Nelle ultime 24 ore, il sentimento dei social media è stato negativo e il sentimento di acquisto netto è sceso al di sotto del 40%.

I dati dei derivati Terra Classic LUNC suggeriscono un leggero pregiudizio ribassista nel mercato, come evidenziato dalla diminuzione dell’interesse aperto e dal rapporto lungo/breve di 0,6289. Tuttavia, l’aumento del volume degli scambi long-short suggerisce che c’è ancora un certo interesse per i derivati LUNC.

Il volume degli scambi di LUNC è crollato negli ultimi 2 mesi ed è al suo minimo in un anno. Luna Classic: aprile: 55 milioni di dollari, maggio: 34 milioni di dollari, giugno: 68 milioni di dollari, luglio: 36 milioni di dollari, agosto: 19,45 milioni di dollari, settembre: 17,7 milioni di dollari Luna 2.0: aprile: 64 milioni di dollari, maggio: 26 milioni di dollari, giugno: 50 milioni di dollari, luglio 43 milioni di dollari, agosto: 21,1 milioni di dollari, settembre: 42,8 milioni di dollari Shiba Inu: aprile: 206 milioni di dollari, maggio: 106 milioni di dollari, giugno: 129 milioni di dollari, luglio: 126 milioni di dollari, agosto: 271 milioni di dollari, settembre: 86,41 milioni di dollari



Ultime notizie su Luna Classic

Proposta per incoraggiare Binance a estendere il sistema di commissione : la proposta #11785 si concentra principalmente sull’incoraggiare Binance ad estendere il suo attuale sistema di combustione delle commissioni per includere le coppie di trading USTC. Attualmente, Binance brucia già il 50% delle sue commissioni di trading dalle coppie Terra Classic (LUNC).

: la proposta #11785 si concentra principalmente sull’incoraggiare Binance ad estendere il suo attuale sistema di combustione delle commissioni per includere le coppie di trading USTC. Attualmente, Binance brucia già il 50% delle sue commissioni di trading dalle coppie Terra Classic (LUNC). Proposta di limitare la coniazione dell’USTC: la proposta #11786 mira a imporre restrizioni sulla coniazione dell’USTC con l’obiettivo di affrontare le vulnerabilità che consentono l’aumento ingiustificato dell’offerta dell’USTC. In questa iniziativa, la comunità sostiene una voce in qualsiasi potenziale attività di coniazione per prevenire la generazione arbitraria della stablecoin.

la proposta #11786 mira a imporre restrizioni sulla coniazione dell’USTC con l’obiettivo di affrontare le vulnerabilità che consentono l’aumento ingiustificato dell’offerta dell’USTC. In questa iniziativa, la comunità sostiene una voce in qualsiasi potenziale attività di coniazione per prevenire la generazione arbitraria della stablecoin. Il team di sviluppatori principali di Terra Luna Classic, noto come Joint L1 Task Force (L1TF), ha svelato il piano di sviluppo e manutenzione del quarto trimestre per la blockchain. Tuttavia, ci sono critiche da parte della comunità per quanto riguarda l’approccio di L1TF nel quarto trimestre, in particolare per quanto riguarda gli aggiornamenti che hanno avuto effetti negativi su Dapps e progetti durante il terzo trimestre a causa di problemi tecnici.

Aggiornamento della masterizzazione

Terra Classic (LUNC) Burn Data rivela che un totale di 68.316.447.123 LUNC, pari a circa l’1,51% della fornitura totale, è stato bruciato. Tra questi, 44.789.110.301 LUNC sono stati inviati all’indirizzo di combustione, mentre 23.527.336.822 LUNC sono stati bruciati con le tasse. Questi dati indicano anche un tasso di combustione giornaliero di 181.614.899 LUNC al giorno.

Luna Classic, Compra o Vendi, Sondaggio della Folla

Rating di acquisto netto = Buy% – Sell%

1 luglio : +35,0%

: +35,0% 1 agosto : +44,8%

: +44,8% 1 settembre : +37,8%

: +37,8% 19 settembre : +38,4%

: +38,4% 20 settembre: +42,5%

The Terra Classic $1 Dream: l’enorme comunità Luna Classic, così come i potenziali investitori, sono desiderosi di sapere quanto può andare il prezzo di Luna Classic e in particolare se Luna Classic potrebbe mai violare $1. Dati i sentimenti dietro l’incidente di Luna a maggio, anche questo ha un certo valore emotivo.

Quindi Luna Classic raggiungerà 1 dollaro? Analizziamo

Per raggiungere $ 1, Luna Classic deve aumentare di 11500 volte. A 1 dollaro, la capitalizzazione di mercato di Luna Classic sarebbe di 5900 miliardi di dollari, che è più del doppio della capitalizzazione di mercato di Apple. Se il prezzo di LUNC dovesse crescere al tasso del 25% ogni anno, ci vorrebbero 39 anni per Luna Classic per raggiungere $ 1 dollaro Dato che Luna Classic è un caso debole per gli investimenti, analizziamoli in dettaglio.

È possibile salire 11500 volte?

Bitcoin è salito 1400 volte in alto in 10 anni Ethereum è salito 166 volte più in alto in 6 anni.

Sia BTC che ETH sono aumentati in condizioni molto diverse mentre Luna Classic si trova in un ambiente in cui ci sono più di 50 token con una capitalizzazione di mercato di un miliardo. Pertanto, si può dire con un alto grado di fiducia che Luna Classic non aumenterà di 11500 volte.

È possibile che Luna Classic raggiunga il doppio della capitalizzazione di mercato di Apple?

Con le informazioni che abbiamo, Luna Classic non è un innovatore dello stampo Apple né i loro servizi sono consumati da miliardi di persone in tutto il mondo. Possiamo dire con un alto grado di fiducia che Luna Classic non raggiungerà una capitalizzazione di mercato di 5,9 trilioni di dollari.

Possiamo prevedere con precisione per 39 anni che un token crescerà al tasso del 50% ogni anno?

No, nessuno può prevedere il prezzo di un token tra 39 anni. Inoltre, nessun token o titolo può crescere al ritmo del 25% ogni anno per 40 anni.

Considerando i fattori di crescita, capitalizzazione di mercato e tempo, possiamo dire con sicurezza che Luna Classic non raggiungerà 1 dollaro. Ora, consideriamo uno scenario in cui il 90% delle monete viene bruciato. Se il 90% dei token è stato bruciato, per raggiungere $ 1, Luna Classic deve aumentare di 800 volte. A 1 dollaro, la capitalizzazione di mercato di Luna Classic sarebbe di 590 miliardi di dollari. Se il prezzo di LUNC dovesse crescere al ritmo del 25% ogni anno, ci vorrebbero 30 anni per Luna Classic per raggiungere 1 dollaro.

Quindi, anche in uno scenario di burn al 90%, Luna Classic troverà impossibile raggiungere $ 1 dollaro. L’unica speranza per un sano ritorno su Luna Classic Investment sono casi d’uso unici e differenziati.

Luna Classic raggiungerà 1 dollaro nel 2023

Dato il prezzo attuale, la capitalizzazione di mercato a 1 dollaro (5.9 trilioni di dollari) e il tempo rimasto per la fine dell’anno, non c’è alcuna possibilità che Luna Classic raggiunga 1 dollaro.

Luna Classic raggiungerà 1 dollaro, 1 centesimo: trigger

Terra Luna Classic (LUNC) è una criptovaluta governata dalla comunità Luna Classic, guidata da Ed Kim, Zaradar, LUNC Dao e altri influencer. Il mercato delle criptovalute, incluso il LUNC, è stato influenzato da fattori macroeconomici come la guerra Ucraina-Russia e le variazioni dei tassi di interesse della Fed statunitense. Il successo di LUNC dipende dall’esecuzione dei suoi piani di sviluppo, che includono aggiornamenti infrastrutturali e tecnologici, e dalla domanda di LUNC. Per aumentare il prezzo di LUNC, la sua offerta deve essere ridotta attraverso il meccanismo di masterizzazione implementato da Binance. La comunità LUNC ha lavorato per mantenere il prezzo di Luna Classic e portare nuovi sviluppi per sostenere la sua crescita.

Luna Classic raggiungerà 1 centesimo? La matematica

Cominciamo subito con il 90% di bruciatura. Per raggiungere 1 centesimo, Luna Classic deve salire 8 volte. A 1 centesimo, la capitalizzazione di mercato di Luna Classic sarebbe di 5,9 miliardi di dollari. Se il prezzo di LUNC dovesse crescere al tasso del 50% ogni anno, ci vorrebbero 6 anni per Luna Classic per raggiungere 1 centesimo.

Al 90% Burn, Luna Classic dovrebbe raggiungere 1 centesimo nei prossimi 10 anni. Qualsiasi cosa di meno lo renderà molto difficile

Luna Classic raggiungerà i 10 centesimi?

Supponiamo che il prezzo del LUNC aumenti del 25% all’anno. Questa crescita è sotto il presupposto che il 50% delle monete venga bruciato durante questo periodo, il numero di anni per raggiungere i 10 centesimi – 28 anni

Luna Classic può raggiungere i 50 centesimi?

Sì, Luna Classic può raggiungere i 50 centesimi se più del 75% dei token sono bruciati e la comunità Luna e il team possono fornire sia lo sviluppo che un numero significativo di Dapps nell’ecosistema Terra Classic entro la fine dell’anno.

Luna Classic raggiungerà i 10 dollari?

Dato il tempo che ci vorrebbe per raggiungere anche 1 dollaro. Qualsiasi previsione per 10 dollari sarebbe altamente speculativa. Tuttavia, prevediamo che è improbabile che Luna Classic raggiunga i 10 dollari

Luna Classic raggiungerà i 100 dollari?

Data la capitalizzazione di mercato stimata di Luna Classic quando sale a 100 dollari, Luna Classic può raggiungere i 100 dollari solo se il 99% dei token viene bruciato. Questo è altamente impraticabile e irragionevole. Quindi Luna Classic non può raggiungere i 100 dollari.

Luna Classic può raggiungere i 1 dollari? Piani di combustione

La proposta 11658 mira a reindirizzare i fondi intrappolati nel protocollo sull’ozono al pool comunitario. La proposta 11660 mira a bruciare questi fondi interamente per la facilitazione del re-pegging. Nonostante abbia bypassato la solita discussione di 7 giorni a causa dell’urgenza, l’82,54% degli elettori (che rappresentano 528.390.531.235,782 LUNC) ha sostenuto la combustione dei fondi

Luna Classic può raggiungere i 1 dollari? Preoccupazioni LUNC

