Previsione del prezzo di Cardano (ADA) 2025: la predizione è $2

ETH, ADA e SOL sono protocolli Blockchain Layer-1, in cui ETH era un attore dominante prima. Tuttavia, ADA ha sovraperformato ETH negli ultimi giorni, dati i miglioramenti del suo protocollo. Inoltre, il prezzo di Cardano è aumentato prima dell’hard fork Vasil che dovrebbe portare prestazioni enormi.

D’altra parte, SOL che ha avuto il vantaggio di un ecosistema molto più diversificato, compresi gli NFT, ha vacillato più volte a causa di violazioni della sicurezza e altri problemi tecnici. Questo ha aperto la porta a Cardano per prendere l’iniziativa. Fino a quando ETH non inizierà a recuperare il suo TVL, Cardano potrebbe avere un vantaggio, almeno per quanto riguarda il movimento dei prezzi.

ADA BTC ETH 5 giorni -7,6% -22,3% -22,4% YTD -62,5% -53,7% -68,3%

Previsione del prezzo di Cardano 2025: analisi di mercato

Data Prezzo Previsione media del prezzo di Cardano 2025 16 giugno 2,0 dollari Technewsleader Giugno $ 2,5 Prezzo di Digitalcoin Giugno 1,5 dollari

Quanto varrà Cardano nel 2025?

Secondo la maggior parte dei siti web di previsione dei prezzi, Cardano potrebbe valere tra 1,5 e 3,0 dollari nel 2025. Tuttavia, questa fascia di prezzo di ADA potrebbe essere inferiore o superiore, a seconda di diversi fattori di mercato.

Cardano ha un futuro?

Attualmente, Cardano è la sesta criptovaluta più grande di Marketcap e si prevede che l’introduzione di smarts e i prossimi aggiornamenti del protocollo probabilmente aumenteranno l’adattamento Crypto, aumentando così il futuro di Cardano.

16 giugno 2022, Cardano Price Prediction 2025 è di 2 dollari