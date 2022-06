Il mercato delle criptovalute è stato ribassista per mesi, principalmente a causa dei timori inflazionistici a livello globale. Fattori interni di criptovaluta come il crollo di Terra e UST e ora la pausa di Celsius su tutti i prelievi non hanno migliorato le cose.

Mentre può sembrare che il cielo stia cadendo, gli investitori esperti sanno che questa è un’opportunità per cercare le migliori criptovalute da acquistare durante la ripresa.

Se sei un investitore che cerca di capitalizzare su questi prezzi bassi e investire, sei nel posto giusto.

Avalanche (AVAX) – una rete di contratti intelligenti scalabile e stabile

In cima alla lista delle migliori criptovalute da acquistare per la ripresa c’è Avalanche. Valanga è una piattaforma di contratti intelligenti nota per la sua scalabilità e stabilità della rete.

Avalanche può facilmente gestire oltre 4500 transazioni al secondo a un costo quasi trascurabile. Questo lo ha visto crescere nell’adozione, specialmente in DeFi.

Avalanche sta anche costantemente innovando per dare agli sviluppatori Dapps il meglio. Ad esempio, Avalanche ha recentemente introdotto Subnet, che gli conferiscono una scalabilità quasi infinita, perfetta per lo spazio Web 3.0 in rapida crescita.

Con l’aumento dell’adozione, aumentano anche le probabilità dei prezzi AVAX nel tempo.

Pertanto, gli investitori che scelgono di acquista AVAX ora potrebbe vedere guadagni significativi, una volta che i mercati si saranno stabilizzati.

Avalanche è attualmente scambiato a $ 15,03 ed è in calo di oltre il 40% nel mese.

Chainlink (LINK) – Top Decentralized Data Oracle Network

Il prossimo sulle migliori criptovalute da acquistare per la ripresa è Chainlink. Chainlink ha stabilito una posizione dominante sul mercato nel consentire ai contratti intelligenti di accedere ai dati esterni necessari per un funzionamento ottimale.

Collegamento a catena sta guadagnando popolarità perché garantisce che non vi sia un singolo punto di errore nei dati.

Chainlink ha anche lavorato sul ridimensionamento introducendo contratti intelligenti ibridi. Ciò significa combinare dati on-chain e off-chain, assicurando che Chainlink non sia mai in ritardo, indipendentemente da quanto pesantemente viene utilizzato.

Grazie al suo dominio e alla sua scalabilità, Chainlink ha visto una massiccia adozione sul mercato. Uno degli ultimi protocolli ad adottare Chainlink è Crust Network, che ha Chainlink integrato nella sua piattaforma Web 3.0.

Quando ha scritto questo articolo, Chainlink era scambiato a $ 7,15, in calo del 25% nella settimana e di oltre il 40% nel mese.

Ethereum (ETH) – Il re dei contratti intelligenti

Il vantaggio della prima mossa è importante in tutto, e Ethereum lo ha nello spazio dei contratti intelligenti. È stata la prima blockchain programmabile e oggi rappresenta oltre il 50% di tutti i contratti intelligenti.

A causa della sua popolarità, Ethereum ha affrontato molti problemi di ridimensionamento, ma è attualmente in procinto di affrontarli. Questo viene fatto da un passaggio da un algoritmo Proof-of-Work a Proof-of-Stake.

Mentre l’unione che vedrà Ethereum run as a Proof-of-Stake network ha fatto molta strada, gli sviluppatori di Ethereum si aspettano che accada già ad agosto 2022. Di seguito è riportato un tweet dello sviluppatore di Ethereum Tim Beiko che conferma lo stesso.

Grazie al vantaggio di Ethereum come una delle reti più decentralizzate, l’aggiunta di scalabilità all’immagine rende ETH una criptovaluta top da acquistare per la ripresa. Come rete Proof-of-Stake, gli investitori saranno anche in grado di guadagnare reddito passivo su Ethereum, aggiungendo ulteriormente all’appeal di ETH come miglior investimento in criptovaluta.

Quando ho scritto questo articolo, Ethereum era scambiato a $ 1.122,49.

Solana (SOL) – Una delle blockchain più scalabili

Solana è una delle criptovalute più recenti, ma si è già fatta un nome per le sue capacità di ridimensionamento.

Solana può gestire fino a 50k transazioni al secondo. Tutto questo grazie al suo algoritmo ibrido che combina Proof-of-Stake (PoS) e un nuovo meccanismo di consenso chiamato Proof-of-History (PoH). Solana è anche noto per le sue basse commissioni, a partire da $ 0,01 per transazione.

Queste metriche hanno visto un’infrastruttura di supporto come gli oracoli di dati che scelgono Solana. Ad esempio, Chainlink, il principale oracolo di dati decentralizzato, è recentemente andato in diretta sulla blockchain solana.

Ciò significa che gli sviluppatori di Dapps su Solana possono ora utilizzare i dati di Chainlink per i prezzi per eseguire i loro contratti intelligenti.

Nonostante questa crescente accettazione di Solana come piattaforma di contratti intelligenti, il prezzo continua a scendere. Solo negli ultimi 30 giorni, SOL è diminuito di oltre il 50%.

SOL è attualmente scambiato a $ 26,81, una pallida ombra dei suoi massimi storici di $ 260. Tuttavia, questo crollo e i solidi fondamentali di Solana rendono SOL una delle migliori criptovalute da acquistare per la ripresa.

Un nuovo test dei suoi massimi storici sarebbe una grande vittoria per gli investitori e spiega perché gli investitori esperti stanno cercando di acquista Solana ora.

Celo (CELO) – Un protocollo blockchain ottimizzato per smartphone

Celo · arriva facilmente alla lista delle migliori criptovalute da acquistare per la ripresa, e per una buona ragione.

Secondo il white paper, Celo vuole rendere le criptovalute facilmente accessibili tramite smartphone.

L’idea alla base di Celo è semplice; piuttosto che avere lunghi indirizzi crittografici difficili da ricordare, utilizza numeri di cellulare. Ciò significa che un utente può inviare o ricevere criptovalute utilizzando il numero di cellulare del destinatario come indirizzo.

Tuttavia, Celo è un po ‘più che cercare di rendere gli indirizzi leggibili dall’uomo. Grazie alla sua integrazione con la Macchina Virtuale Ethereum, gli utenti Celo hanno accesso a molte opportunità blockchain, anche in DeFi.

L’appeal di Celo sta crescendo, come è evidente nel numero di piattaforme che ora supportano il token CELO e la sua stablecoin supportata da riserve chiamata cUSD. Tra gli ultimi a supportare cUSD c’è Huobi Global, uno dei più grandi scambi a livello globale.

Tutti questi fattori stanno spingendo le persone a investire di più in Celo e, una volta che le cose si raffredderanno, questa crescente domanda potrebbe giocare nella sua direzione dei prezzi.

Conclusione

Questo articolo ha esaminato alcune delle migliori criptovalute in cui investire per la crescita. Mentre tutti hanno un sacco di potenziale di crescita, Avalanche è la nostra prima scelta per le migliori criptovalute da acquistare per la ripresa.