Previsione del prezzo di ChainLink 2022

Chainlink è scambiato in ribasso per un mese e non ha mostrato segni di ripresa. Il volume di Link è stato fluttuante negli ultimi mesi. Il link è stato scambiato in rosso nell’ultimo mese.

Collegamento BTC · ETH Ultimi 5 giorni +3.30% +4.71% +7.70% YTD -69.8% -57.4% -69.7%

Volume dei link e capitalizzazione di mercato

Volume Capitalizzazione di mercato 10 luglio 253 milioni di dollari $ 2,89 miliardi 1 luglio 400 milioni di dollari $ 2,83 miliardi 1 giugno 439 milioni di dollari $ 3,23 miliardi 1 maggio 458 milioni di dollari 5,28 miliardi di dollari 1 aprile 716 milioni di dollari 8,08 miliardi di dollari 1 marzo 879 milioni di dollari 7,16 miliardi di dollari 1 febbraio 867 milioni di dollari $ 7,95 miliardi 1 gennaio 673 milioni di dollari $ 9,65 miliardi

Previsione del prezzo di ChainLink: capitalizzazione di mercato e volume

Metriche Valori Tendenze Classifica della capitalizzazione di mercato 23a Abbassare Mercato $2.91 Mld Abbassare Volume 275 milioni di dollari Superiore

Chainlink Prezzo Previsione 2022

Media Chainlink Prezzo Previsione 2022 US$ 9,60 CryptoPolitan US$ 9,60

Chainlink Prezzo Previsione 2025

Media Chainlink Prezzo Previsione 2025 US$ 32,01 CryptoPolitan US$ 32,01

Previsione del prezzo di Chainlink: come acquistare Chainlink Coin?

Chainlink sta guadagnando ogni giorno che passa. Come la maggior parte degli Altcoin, Chainlink ha passaggi simili per l’acquisto.

Ecco i passaggi per “Come acquistare Chainlink”:

Trovare uno scambio crittografico con monete Chainlink elencate Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto Conservazione di monete Chainlink

Dove acquistare LINK Coin?

Ci sono diverse piattaforme in cui è possibile acquistare Chainlink. Pochi scambi famosi che offrono Shiba Inu sono Coinbase, Crypto.com, Gemini e Kraken.

Previsione e previsione chainlink: alcuni fatti