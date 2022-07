in

Ethereum ha perso quasi il 40% negli ultimi 30 giorni. È probabile che il prezzo aumenti man mano che il tasso di inflazione e i prezzi del greggio diminuiranno nei prossimi 2 mesi. Anche Ethereum Merge avrà un enorme impatto sul prezzo di Eth

L’obiettivo di prezzo di Ethereum per il 2025 è di 1.923 dollari, il che è piuttosto pessimista e quindi probabilmente sarà invertito più in alto nei prossimi mesi.

Quest’anno Raccomandazione Compra Previsione 1512 dollari L’anno 2025 Raccomandazione Compra Previsione $2011

Previsione del prezzo di Ethereum 2022

Massimo Previsione media del prezzo dei PF 2022 1512 dollari Prezzo di Digitalcoin 550 dollari Cryptopredictions.com 1473 dollari

Previsione del prezzo di Ethereum 2023

Massimo Previsione media del prezzo di Ethereum 2023 1708 dollari Prezzo di Digitalcoin 1895 dollari Cryptopredictions.com 1521 dollari

Previsione del prezzo di Ethereum 2025

È probabile che il prezzo dell’etere aumenti nel 2025 a seguito della continua adozione di contratti intelligenti. Aumenterà anche poiché è probabile che i metaversi esplodano sul retro di occhiali VR migliori che probabilmente saranno introdotti nella seconda metà del 2023. È anche probabile che Meta di Facebook guidi l’aumento degli abbonamenti Metaverse nei prossimi 3 anni.

Massimo Previsione media del prezzo di Ethereum 2025 $2011 Prezzo di Digitalcoin 2502 dollari Cryptopredictions.com 1519 dollari

Previsione dei prezzi di Ethereum 2030

Massimo Previsione media Ethereum 2030 $32.681 Prezzo di Digitalcoin $5235 Technewsleader 60.127 dollari

Analisi dei prezzi di Ethereum, 2022 e ultimi 7 anni

Ethereum ha avuto due anni di perdita dal suo lancio (dopo un hard fork con ETC) nel 2016. Le perdite sono arrivate nel 2018 e nel 2019, gli anni in cui la Federal Reserve ha ridotto le dimensioni del suo bilancio. Anche le perdite nel 2022 hanno seguito lo stesso schema.

Il prezzo di Ethereum 31 dicembre 2021 3683 dollari 31 dicembre 2020 738 dollari 31 dicembre 2019 130 dollari 31 dicembre 2018 133 dollari 31 dicembre 2017 757 dollari 31 dicembre 2016 8 dollari

Tendenze di Ethereum: da 100 a 4800 dollari

Prezzo Numero di giorni 100 dollari 18 maggio 2017 200 dollari 11 giorni 400 dollari 178 giorni 800 dollari 26 giorni 1600 dollari 1143 giorni $ 3200 58 giorni All Time HIGH, 4859 dollari 192 giorni

Lo slancio negativo degli ultimi due mesi del 2021 si è esteso anche al 2022. Ad oggi, Ethereum ha quasi perso oltre il 70% del suo valore. Motivi principali

L’aumento dell’inflazione da novembre 2021 ha portato la Federal Reserve ad aumentare i tassi che a sua volta hanno ridotto la liquidità sul mercato

Il crollo di LUNA a maggio ha portato a un calo significativo del trading di Alt, molti dei quali utilizzano il token ERC-20. Questo ha fatto crollare la domanda di ETH. Il crollo di Celsius e i problemi con 3AC hanno anche danneggiato i sentimenti e influenzato il prezzo di Ethereum

Infine, il ritardo nella Fusione che avrebbe migliorato la competitività di Ethereum è stato anche un fattore che ha danneggiato il prezzo di Ethereum

Le prestazioni di Ethereum Ultimi 5 giorni -12,3% Ultimi 30 giorni -45,7% Da inizio anno -72,0%

Cos’è Ethereum e perché è prezioso?

Ethereum è una Blockchain basata sulla prova del lavoro. Si espande sulla Blockchain Bitcoin costruendo funzionalità di smart contract che sono ingombranti da eseguire su Bitcoin

ERC-20 è uno standard utilizzato sulla Blockchain di Ethereum per emettere contratti intelligenti sotto forma di token fungibili. Questo standard può essere utilizzato in una varietà di prodotti e servizi. Le criptovalute come Shiba Inu vengono emesse tramite token ERC-20.

ERC-721 è uno standard per emettere token non fungibili

Come fa Ethereum a diventare prezioso?

La maggior parte degli Altcoin non ha blockchain proprie. Invece, emettono token ERC-20 dalla blockchain di Ethereum. Ethereum addebita una commissione sul gas sotto forma di criptovaluta Ether (Eth) per l’utilizzo della Blockchain di Ethereum

non ha blockchain proprie. Invece, emettono token ERC-20 dalla blockchain di Ethereum. Ethereum addebita una commissione sul gas sotto forma di criptovaluta Ether (Eth) per l’utilizzo della Blockchain di Ethereum Metaverso : quasi tutte le piattaforme Metaverse sono costruite sulla Blockchain di Ethereum. Quindi mentre l’etere stesso non viene utilizzato su

: quasi tutte le piattaforme Metaverse sono costruite sulla Blockchain di Ethereum. Quindi mentre l’etere stesso non viene utilizzato su Token DeFi : Ethereum è un giocatore dominante in questo spazio con la maggior parte dei token e delle app costruiti su Ethereum

: Ethereum è un giocatore dominante in questo spazio con la maggior parte dei token e delle app costruiti su Ethereum App decentralizzate (DApp) come Uniswap, Polymarket ecc.

Per molti versi, l’industria delle criptovalute dipende dalla Blockchain di Ethereum e dai suoi token per gestire la propria attività. Man mano che l’industria matura, i token Ethereum ed ETH continueranno ad aumentare la domanda e quindi il valore.

Previsione Ethereum: punti di forza e di debolezza dell’ETH

Punti di forza

Ecosistema fenomenale di sviluppatori e app

La maggior parte degli Altcoin emette token ERC-20 basati sulla blockchain di Ethereum

Debolezze

Velocità di transazione

Costo delle transazioni

Riepilogo rapido della posizione di Ethereum sul mercato

Capitalizzazione di mercato: 125 miliardi di dollari [inferiore]

Classificati tra tutte le criptovalute: 2°

Concorrenti di ETH: Solana, Cardano e Polkadot

Prestazioni attuali: Underperformer [rispetto a Cardano]

% di titolari che sono attualmente redditizi: 49%

Principali fonti di valore Ethereum: transazioni token ERC-20, transazioni NFT

Previsione del prezzo di Ethereum: performance 2022

Ethereum come quasi tutte le criptovalute sta lottando quest’anno. La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è inferiore a 1 T e ETH ha perso quasi il 70% della sua capitalizzazione di mercato quest’anno. Ecco come Ethereum si è comportato quest’anno:

Ethereum è entrato nel nuovo anno con un valore di 3.683,05 dollari e il prezzo è rimasto superiore a 3000 dollari fino al 20 gennaio. Il 21 gennaio, il prezzo di 1 ETH è sceso sotto i 3000 dollari e alla fine di gennaio 2022 il prezzo ha toccato un minimo sotto i 2500 dollari.

Il primo giorno di febbraio, l’ETH si è ripreso marginalmente e il prezzo è andato oltre i 2800 dollari. Entro il 5 del mese, ETH era ancora una volta superiore a 3000 dollari. Tuttavia, l’11 febbraio, il prezzo di ETH è scesi ancora una volta sotto i 3000 dollari ed è rimasto al di sotto dei 3000 dollari per il resto del mese.

Il mese di marzo non è arrivato con buone notizie per l’ETH. Per la maggior parte del mese, il prezzo di ETH è rimasto inferiore a 3000 dollari, ma nell’ultima settimana di marzo ETH è stato nuovamente scambiato a oltre 3000 dollari. Il mese si è concluso con ETH a oltre 3200 dollari.

La prima metà di aprile è stata leggermente migliore rispetto a marzo. Il prezzo di ETH è stato stabile a oltre 3000 dollari. Ma nella seconda metà, il prezzo di ETH è sceso sotto i 3000 dollari e per il resto del mese, il prezzo si è aggirato tra i 2700 e i 3100 dollari. L’ETH era poco più di 2700 dollari l’ultimo giorno di aprile.

La fase peggiore per l’ETH e il mercato generale delle criptovalute è iniziata a maggio 2022. Il prezzo dell’ETH è crollato e il prezzo è sceso al di sotto dei 2000 dollari creando un grave panico tra gli investitori. Il prezzo dei PF è rimasto al di sotto dei 2000 dollari entro la fine di maggio.

Il ritiro dei prezzi è continuato anche a giugno. L’ETH è sceso al di sotto dei 1000 dollari innescando la paura del futuro delle criptovalute. ETH ha chiuso il mese poco più di 1000 dollari.

Attualmente, il prezzo dei PF rimane superiore a 1000 dollari.

Ethereum si riprenderà?

La previsione del prezzo di Ethereum è chiara, Ethereum si riprenderà.

Ethereum ha un grafico di tendenza al ribasso molto volatile. Mentre è troppo presto per dire se Ethereum ha iniziato a riprendersi, ci sono buone ragioni per credere che il recupero di Ethereum sia effettivamente iniziato. Ethereum aveva già perso il 72% del suo valore dopo che l’inflazione è salita oltre il 6% nell’ottobre 2021. Dopo due rialzi dei tassi di interesse e un calo dei prezzi del greggio, era logico che Ethereum iniziasse a salire subito dopo. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che l’ETH recupererà tutte le sue perdite quest’anno.

Previsione Ethereum: dovresti comprare Ethereum ora?

Mentre Ethereum è stato martellato nel breve periodo, Ethereum offre grandi opportunità nel lungo periodo

Leader indiscusso nello spazio degli smart contract. È necessario ETH per effettuare transazioni utilizzando Ethereum Layer-1 Blockchain

Ethereum è presente sulla maggior parte dei Metaverse, che sarà chiaramente una delle maggiori aree di crescita nei prossimi anni

La maggior parte degli Altcoin utilizza il framework ERC Token, quindi man mano che molti Alt falliscono, i pochi rimasti continueranno ad alimentare Ethereum sia nel breve che nel lungo periodo

Quanto in alto andrà Ethereum?

Le previsioni sui prezzi di Ethereum per vari intervalli di tempo dovrebbero un futuro luminoso per Ethereum.

Abbiamo compilato dati da più meteorologi e una delle stime è di 1.923 dollari entro il 2025, che è meno del doppio del prezzo attuale.

Il sondaggio degli esperti di Finder afferma che Ethereum toccherà i 29.000 dollari entro il 2030.

Molte di queste previsioni saranno probabilmente inaffidabili, ma con il probabile aumento di Metaverse, DeFi e Smart Contracts nelle aziende tradizionali, è probabile che la domanda di Ethereum aumenti nei prossimi 5 anni.

Previsione del prezzo di Ethereum: prospettive attuali

Indicatore Tendenza Prospettive generali Marginalmente negativo 1. La saggezza del mercato Marginalmente negativo 1b. Dati di mercato Neutro Capitalizzazione di mercato Inferiore Volume degli scambi Inferiore 1b. Raccomandazione tecnica Vendi 2. La saggezza della folla Marginalmente negativo 2a. Il Ronzio Della Folla Marginalmente inferiore Volumi di ricerca di Google Inferiore Buzz sui social media Inferiore 2b. Sentimento sui social media Più alto

Previsione dei prezzi di Ethereum: capitalizzazione di mercato e dati sul volume

Metrico Valore Tendenza Cap. Di Mercato Attuale 125 miliardi di dollari Inferiore Volume scambiato in termini di $ Valore $13,5 B Inferiore

Ethereum raggiungerà il prezzo di Bitcoin?

Al momento non vediamo previsioni che suggeriscano che Ethereum raggiungerà presto il prezzo di Bitcoin. Dipenderebbe completamente da come si evolveranno gli ecosistemi nei prossimi anni e al momento c’è una visibilità limitata su questo.

Quanto vale Ethereum nel 2025?

Il 30 giugno 2022, si prevede che Ethereum ETH varrà 1.923 dollari nel 2025. Questo è quasi l’85% in più rispetto al prezzo corrente. Dato il probabile rallentamento economico e la riduzione della liquidità, i dati passati ci mostrano che Ethereum aumenterà gradualmente nei prossimi 2 anni prima di pompare più in alto nel 2025. I fattori che guideranno la crescita nei prossimi 3 anni includono una maggiore liquidità e una più ampia adozione di Metaversi a causa di occhiali VR di alta qualità.

Quanto varrà Ethereum nel 2030?

Il 30 giugno 2022, si prevede che Ethereum ETH varrà 29.181 dollari nel 2030. Questo è quasi 29 volte il prezzo attuale di Ether. Un investimento di 40.000 dollari oggi dovrebbe valere un milione di dollari nel 2030. Si prevede che la capitalizzazione di mercato di Ethereum nel 2030 sarà di 3,8 trilioni.

È probabile che Ethereum raggiunga quel livello attraverso una maggiore adozione della Blockchain di Ethereum in tutti gli aspetti dei consumatori e delle imprese. Contratti, giochi, finanza, ecc. Ci sono numerosi rischi: regolamentazione governativa, disordine economico e simili. C’è un alto potenziale di rischio in tali investimenti e in particolare Ethereum che ha un record irregolare nel fornire rendimenti.

Quanto sarà Ethereum tra 5 anni?

Nell’anno 2027, si prevede che Ethereum raggiungerà i 12.078 dollari, che è quasi 10 volte il prezzo attuale. Con il rallentamento economico e l’aumento dell’adozione della tecnologia blockchain, l’ETH sarà ben posizionata per pompare tra il 2025 e il 2030.

Perché Ethereum si sta riprendendo?

La blockchain di Ethereum offre valore agli utenti e alle aziende e con il lancio della Fusione ad agosto, questo valore aumenterà solo.

Alcuni dei token (Example Metaverse Tokens) che supporta sono di per sé molto preziosi per i consumatori. Anche le monete Meme come Shib stanno facendo del loro meglio per aggiungere valore ai consumatori.

Quindi, mentre è possibile che il “Crypto Winter” devasterà molte criptovalute proprio come il “Dot Com Bust”, Ethereum insieme ad alcuni si distinguerà.

Ma è importante rendersi conto che questa ripresa di cui stiamo parlando proviene dal basso, che potrebbe essere compresa tra 500 e 1000 dollari.

La Fusione di Ethereum ad agosto aiuterà anche ETH a guadagnare quote di mercato dai suoi principali rivali tra cui Cardano e Solana

Le attuali previsioni pubblicamente disponibili non suggeriscono che Ethereum tornerà presto ai livelli del 2021. Ciò è dovuto principalmente ai seguenti motivi