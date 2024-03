Previsione del Prezzo di Harambe: è un buon investimento?

in

La pre-vendita di Harambe AI è in corso. Ecco gli aggiornamenti:

Totale Raccolto: $6.4M

Prezzo di Partenza: $0.05 per token

Prezzo Attuale: $0.210 per token

Prezzo di quotazione: $1 (Secondo Telegram)

Ogni 2 settimane, il prezzo aumenterà del 20%. [Prossimo il 30 Marzo]

Il 30% dell’offerta totale di token sarà venduto durante la pre-vendita.

Il periodo della pre-vendita durerà circa 2 mesi.

Il lancio iniziale avverrà su Uniswap dove verranno aggiunti token aggiuntivi ed Ethereum al pool di liquidità.

Indirizzo di Contatto: 0x5484581038cBf8EF33B7F6daEc7A2f01f71DB3C2

Sentimento sui Social Media della Pre-vendita di Harambe AI Crypto

#harambe, il buzz sui social media è alto e in crescita.

Ultimi 7 Giorni: +7.5%

Ieri: +5.2%

Oggi: +2.6%

Pre-vendita di Harambe AI Crypto: Comprare o non Comprare

Valutazione Netta degli Acquisti = Percentuale di Acquisto – Percentuale di Vendita

Feb 14th: +25.0%

Feb 19th: +36.4%

Feb 26th: +42.3%

Mar 13th: +41.9%

Mar 28th: +44.1%

Ultime Notizie su Harambe AI

Harambe AI annuncia che i token saranno bloccati per 1 settimana dopo la quotazione su DEX, indipendentemente dal periodo di vesting.

Tokenomica di Harambe AI

Totale Token di Harambe AI: 690M

Distribuzione:

Marketing & coinvolgimento della community: 34.5 M

Liste su CEX: 69 M

Bruciati alla creazione: 103.5 M

Pre-vendita: 207 M

Quotazione su DEX: 276 M

Previsione del Prezzo di Harambe: È Legittimo Harambe AI Crypto?

Informazioni sul Proprietario/Core Team: Valeri Shurik, Fondatore, Precedentemente Community Manager presso Pancakeswap; Josh Buck, CMO (Nessun profilo LinkedIn verificato)

Verifica KYC: È Harambe AI KYC Verificato? Nessuna informazione KYC è stata trovata sul sito web di Harambe AI.

Sommario dell’Audit di Certik [Nuovo, Dettagli in attesa]

Harambe Token è nella fase di pre-lancio, classificato al 131° posto con un punteggio di sicurezza del 67.31, categorizzato sotto la valutazione “BB”, indicando la sua posizione nella top 50% della classifica di sicurezza di CertiK.

Il rapporto di audit evidenzia un problema principale legato alla centralizzazione, un problema medio riguardante il controllo degli accessi, e un problema informativo riguardante un problema logico nel codice, tutti riconosciuti ma non risolti.

Le fondamenta del token hanno ricevuto un punteggio basso del 41.91, posizionandolo nella top 60%, mentre le sue operazioni hanno ottenuto un punteggio del 79.73, posizionandolo nella top 45%. Il coinvolgimento della community ha ottenuto un punteggio del 70.69, collocandolo nella top 60%.

L’audit ha coperto il 31.30% del codice, con risultati sia dall’analisi statica che dalla revisione manuale. Nessuna proprietà è stata verificata attraverso il processo di Verifica Formale di CertiK.

Il progetto manca sia di verifiche KYC di CertiK che di terze parti e non ha un programma di bug bounty di CertiK o di terze parti, indicando aree di miglioramento nella sicurezza e nella fiducia della community.

Audit del Contratto: Coinsult ha effettuato un audit del contratto di Harambe AI. L’audit non ha riscontrato alcun livello di vulnerabilità nel contratto.

Indirizzo del Contratto: 0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2

Metodo di Audit: Analisi Statica, Revisione Manuale

Data dell’Audit: 10 Ottobre 2023

Previsione del Prezzo di Harambe: È Harambe AI un Buon Investimento?

Cos’è Harambe AI?

Harambe è un sistema di hedge fund interamente guidato dall’intelligenza artificiale. Il progetto afferma di battere il mercato e ridistribuire i profitti ai detentori di token attraverso un meccanismo di buy-back e burn.

Quali sono le Affermazioni della Piattaforma?

Harambe è stato addestrato su anni di scambi storici e potenti strategie dei principali hedge fund e trader esperti. Utilizzando queste competenze e formazioni, Harambe AI afferma di offrire un reddito passivo ai detentori di token di Harambe AI. Come detentore di Harambe, l’AI fa tutto il lavoro pesante per te — dall’esecuzione di scambi strategici e sfruttamento delle opportunità di mercato alla generazione costante di guadagni e altro ancora.

Non sarà necessario fare trading attivo. Il trader deve solo detenere il token Harambe AI. Hedge Fund Decentralizzato che opera autonomamente e condivide i profitti direttamente con la community dei detentori di token.

Come verrà fatto ciò?

Il Bot AI di Auto-trading assumerà l’onere di eseguire uno scambio e fornire reddito passivo al detentore del token Harambe AI.

Harambe AI riacquista i suoi token, riducendo costantemente l’offerta e aumentandone il valore. Durante la pre-vendita, i trader potranno ottenere token a partire da $0.05 ciascuno, aumentando del 20% ogni 14 giorni. Saranno quotati pubblicamente su Uniswap per $1 per token. Il bot AI eseguirà scambi accurati 24 ore su 24 sulle migliori criptovalute.

Previsione del Prezzo di Harambe AI: Roadmap

Fase 1

Lancio della pre-vendita del Token Harambe

Completamento della pre-vendita del 30% al pubblico

Elenco di Harambe su Uniswap

Fase 2

Onboard degli influencer

Lancio di una campagna di marketing da $1M

Elenco di Harambe su Gate e Kucoin

Deploy di Harambe AI

Fase 3

Lancio di una campagna di marketing da $5M

Integrazione di Azioni in Harambe AI

Fase 4

Integrazione di Harambe nei migliori bot crypto

Elenco di Harambe su Binance e Coinbase

Aggiunta di utilità di token aggiuntive

Previsione del Prezzo di Harambe AI 2024: Come Acquistare?

Passaggio 1: Visita il sito web ufficiale di Harambe AI. Il token Harambe AI è attualmente disponibile per l’acquisto solo tramite pre-vendita. Sul sito web ufficiale, inserisci il valore in USD per l’acquisto del token Harambe AI. Il minimo USD richiesto è di $50.

Passaggio 2: Clicca sulla scheda Checkout Now. L’utente verrà indirizzato alla pagina sicura di Coinbase commerce. Il pagamento può essere effettuato accedendo allo scambio Coinbase o utilizzando una qualsiasi delle criptovalute elencate per il pagamento.

Passaggio 3: Un utente che desidera pagare utilizzando una criptovaluta elencata dovrà essere fornito del codice QR o dell’indirizzo del portafoglio.

Passaggio 4: Una volta effettuato il pagamento, l’utente dovrà verificare il pagamento e quindi il token acquistato verrà visualizzato nel cruscotto. Tuttavia, i token di Harambe AI possono essere richiesti solo al termine di una pre-vendita.