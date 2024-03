Previsione del Prezzo di WAX 2024-2030: è un buon investimento?

Attualmente, WAXP sta ritracciando i recenti guadagni, attribuiti principalmente a un aumento iniziato sullo scambio coreano Upbit. Gli operatori coreani hanno guidato oltre il 70% delle negoziazioni totali 24 ore fa, noti per le loro strategie di pump-and-dump. Il ritiro del prezzo di WAXP è legato al calo dei volumi di trading su Upbit, con gli operatori coreani che ora rappresentano meno del 60% delle negoziazioni totali. Tuttavia, questa diminuzione della dominanza di Upbit è prevista essere vantaggiosa per WAXP. Si prevede che una maggiore partecipazione degli acquirenti su più scambi contribuirà a una traiettoria rialzista più stabile del prezzo di WAXP.

Obiettivi di Prezzo degli Influencer

Honeyxgpt: $0.13+

UTC: Marzo 28, 2024 – 12:16 PM

Previsione del Prezzo di WAXP

Previsione del Prezzo di WAXP nelle prossime 24 ore: tra $0.0960 e $0.1000

Previsione del Prezzo di WAXP questa settimana: tra $0.0828 e $0.118

Previsione del Prezzo di WAX 2024-2030

Previsione del Prezzo di WAXP 2024: $0.207

Previsione del Prezzo di WAXP 2025: $0.252

Previsione del Prezzo di WAXP 2026: $0.323

Previsione del Prezzo di WAXP 2027: $0.412

Previsione del Prezzo di WAXP 2028: $0.502

Previsione del Prezzo di WAXP 2029: $0.690

Previsione del Prezzo di WAXP 2030: $0.967 Le previsioni a lungo termine tendono ad essere non affidabili.

WAX Price Prediction: È WAX un Buon Investimento?

WAX è una piattaforma blockchain costruita per l’e-commerce, gli NFT, i giochi, i mondi virtuali e le collezioni. È ecologica e consente ai creatori di creare e distribuire facilmente NFT globalmente. WAX utilizza un sistema chiamato Delegated Proof of Stake (DPoS), dove i detentori di token votano per i validatori dei nuovi blocchi. Puoi anche delegare i tuoi token ad altri, conferendo loro il potere di convalidare le transazioni. Questo rende il processo più democratico, con il potere di voto basato sul numero di token che possiedi. DPoS garantisce una rapida convalida delle transazioni, con il consenso raggiunto in pochi secondi. Ciò consente ai partecipanti di guadagnare ricompense in gioco. WAX è attento all’ambiente, utilizzando una frazione dell’energia rispetto a piattaforme come Ethereum e Bitcoin. È anche carbon-neutro.

Gli NFT vIRL di WAX, che sono versioni virtuali di oggetti reali, possono essere acquistati, venduti o scambiati e vengono riscattati solo per oggetti fisici una volta. La Piattaforma WAX aiuta le imprese e gli imprenditori a trarre profitto dal fiorente mercato mondiale dei beni digitali. Questo mercato sta crescendo rapidamente poiché sempre più persone trascorrono il loro tempo e si concentrano sull’intrattenimento online come videogiochi, social media, film, musica e libri digitali.

Il modello di token WAX è progettato per favorire la crescita dell’ecosistema WAX attraverso lo staking, le ricompense e le attività di voto. Le Ricompense dello Staking di WAX servono come componente cruciale, incoraggiando la partecipazione della community nella selezione delle gilde e nei miglioramenti della blockchain. I detentori di token possono mettere in gioco i loro token WAX, garantendo il loro coinvolgimento attivo nell’ecosistema. Collegando un portafoglio compatibile, i detentori di Token Protocollo WAX Genesis in un account Blockchain WAX possono esprimere il loro voto per un massimo di 30 Gilda WAX. La forza del loro voto è determinata dal numero di token WAX che hanno messo in gioco. Inoltre, coloro che mettono in gioco i loro token e partecipano al processo di voto sono idonei a ricevere ulteriori token WAX, chiamati Ricompense dello Staking di WAX, direttamente dalla blockchain WAX.