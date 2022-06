Previsione del prezzo di Synthetix (SNX)

Ci sono state operazioni di abbassamento dei massimi e dei minimi nel mercato SNX / USD per molto tempo. Il prezzo SNX è in un modello di trading laterale, mostrando il tasso della percentuale del mercato a 6,10 positivi.

Synthetix (SNX) Statistiche sui prezzi:

Prezzo SNX ora – $ 2.55

Capitalizzazione di mercato SNX – $ 348,8 milioni

Fornitura circolante SNX – 19,1 trilioni 114.841.533

Fornitura totale SNX – 18,9 trilioni 215.258.834 SNX

Classifica Coinmarketcap – #106

Mercato SNX/USD

Livelli chiave:

Livelli di resistenza: $ 4, $ 5, $ 6

Livelli di supporto: $ 2,50, $ 2, $ 1,50

Il grafico giornaliero mostra che l’operazione di mercato SNX è in un modello di trading laterale rispetto alla valutazione del dollaro USA.

L’indicatore SMA a 14 giorni è superiore all’indicatore SMA a 50 giorni. La linea di tendenza del canale ribassista superiore si è avvicinata alla SMA più piccola. La linea di tendenza SMA a 50 giorni è al di sopra della linea di tendenza SMA a 14 giorni. Gli oscillatori stocastici si sono spostati verso nord contro le linee di gamma per ora muoversi in uno stile di consolidamento intorno all’intervallo di 80, coprendo alcuni spazi nella regione di ipercomprato vicino ad esso.

Il commercio SNX / USD si muoverà saldamente per guadagnare più punti?

Non è evidente che gli acquirenti del mercato SNX / USD intensificheranno presto gli sforzi per ottenere profitti dalla linea di tendenza SMA più piccola. Nel frattempo, ci possono essere movimenti a bassa attività al rialzo. E questo potrebbe portare a trovare resistenza intorno alla SMA a 14 giorni per significare la fine di ottenere più aumenti di qualsiasi lunghezza.

I long-position taker dovevano aspettare che emergesse una correzione con l’aiuto della lettura degli oscillatori stocastici che tende a suggerire una situazione di tendenza al ribasso prima di considerare il riacquisto nell’economia crittografica.

Al ribasso dell’analisi tecnica, le prospettive di trading SNX / USD sembrano presto imbattersi in una condizione di trading resistente intorno alle SMA. Un picco improvviso contro l’indicatore SMA a 14 giorni deve incontrare resistenza intorno all’indicatore SMA superiore a 50 giorni per consentire ai ribassisti la priorità di predominanza di riprendere il loro movimento di tendenza ribassista del commercio di criptovalute.

Un pull-up deve emergere in un punto più alto per essere respinto immediatamente per consentire agli orsi l’opportunità di rilevare un ordine di vendita decente.

Analisi dei prezzi SNX/BTC

Confrontando il potere di tendenza di Synthetix con quello di Bitcoin, il grafico di analisi dei prezzi rivela che lo strumento di trading di base si è svalutato rispetto allo strumento di trading contatore. Il prezzo della coppia di criptovalute è in un modello di trading laterale al di sotto della linea di tendenza della SMA più piccola. L’indicatore SMA a 50 giorni è superiore all’indicatore SMA a 14 giorni. Gli oscillatori stocastici hanno zigzagato verso nord contro le linee di gamma delle varianti per denotare che lo sforzo della criptovaluta di base per spingere per il recupero non è stato fruttuoso poiché le candele più piccole si formano quasi in fila verso est. Ciò dimostra che la forza discendente dalla fine del contatore crittografico potrebbe non fermarsi presto.