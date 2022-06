Nelle ultime 24 ore, il mercato delle criptovalute si è ripreso in una certa misura. Anche Fitfi è aumentato e il prezzo della crittografia step app è ora superiore a $ 0,14. L’attuale corsa di FITFI è altamente rialzista.

FITFI è stata in grado di sfidare ancora una volta la tendenza del mercato.

Il volume degli scambi di FITFI è aumentato ancora una volta e anche il volume di ricerca di Google è elevato.

Gli aspetti positivi per Step App attualmente sono il sentiment netto positivo e il miglioramento del rango complessivo della capitalizzazione di mercato.

L’ultimo prezzo dell’app FITFI Step è:

Step App

FITFI

$0.1255

-10.42%

Rank

2813

MARKETCAP

N/A

USD

VOLUME

$55.8 M

USD

Previsione prezzi Step App (FITFI): Google Search Trends

Interest levels on Google for Step App are higher compared to 24 hours ago.

Previsione prezzi Step App (FITFI): capitalizzazione di mercato e volumi

Metrico Valore Tendenza Classifica della capitalizzazione di mercato 2812 Superiore Capitalizzazione di mercato attuale $ 58,4 milioni Volume scambiato in termini di valore in $ $ 64,06 M Superiore

Previsione prezzi Step App (FITFI): ultimi Tweet di Fitfi

Step App Prediction: FITFI Prediction: Social Media Sentiment

Ultimi 7 giorni Ultime 24 ore Tendenza Sentiment netto($fitfi) +15.5% +32% Superiore

Step App: dove acquistare?

Step App Coin è elencato in scambi crittografici molto limitati. Tuttavia, prima di elencare gli scambi in cui è elencata la crittografia Fitfi, ecco i passaggi da seguire per acquistare monete Step App:

Trovare uno scambio crittografico che vende monete per app Fitfi Step Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto

Alcuni degli importanti scambi che offrono Fitfi sono: