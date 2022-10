Previsione del prezzo di Tamadoge (TAMA) 2022-2030-2040

Tamadoge Prezzo Previsione: TAMA Price Prediction 2022 è di $ 0,102 a condizione che Tama guadagni il 50% al mese da ora.

L’attuale slancio di Tamadoge è rialzista.

Il Crypto appena lanciato, Tamadoge ha un caso d’uso unico e quindi sta funzionando abbastanza bene.

È sostenibile, continua a leggere

Tamdoge Previsione: Prestazioni

TAMA Guadagno/Perdita Ultimi 5 giorni +215% Mese scorso +132% Shiba Inu Ultimi 5 giorni -0.4% Mese scorso -67.5% Dogecoin · Ultimi 5 giorni -2.6% Mese scorso -65.8%

Cos’è Tamadoge?

Tamadoge è uno degli ultimi giochi a tema cane per guadagnare meme crypto sviluppati sulla blockchain di Ethereum. Tamadoge è un token nativo di Tamaverse. In altre parole, Tamadoge è fondamentalmente un gioco Metaverse basato su NFT.

Secondo il sito ufficiale, Tamadoge (TAMA) è il token gateway del Tamaverse, il che significa che le monete Tamadoge verranno utilizzate per eseguire qualsiasi azione in Tamaverse. Tamdoge aiuterà gli utenti a mentare, allevare e combattere i propri animali domestici Tamadoge nel metaverso.

Tamadoge è stato precedentemente sottoposto a verifica KYC da parte di CoinSniper e a un audit da parte di Solid evidence, che offre agli investitori trasparenza.

Come funziona Tamadoge e qual è l’uso di TAMA?

La piattaforma Tamadog consente agli utenti di sviluppare, allevare e scambiare cani virtuali noti come animali domestici Tamadoge sulla loro piattaforma metaversa, Tamaverse.

Questi cani possono essere utilizzati per sfidare altri giocatori sulla piattaforma. Un animale domestico Tamadoge verrà coniato come NFT tramite funzionalità di contratto intelligente.

Per ottenere un rango nella classifica, un giocatore fornisce cibo, giocattoli e cosmetici per ogni animale animato in 3D che aiuta l’utente NFT a crescere costantemente.

Uso di TAMA

TAMA viene utilizzato per acquistare risorse 3D come cibo, giocattoli, cosmetici, ecc. Dalla piattaforma Tamadoge. Questi oggetti distinguono ogni animale domestico Tamadoge dall’altro.

Le entrate di Tamadoge sono generate dalle commissioni pagate sulle transazioni nel Tamadoge NFT Petstore. Gli utenti e i giocatori acquistano cibo, vestiti e altre necessità e oggetti discrezionali per i loro animali domestici nel negozio. Tu

Un utente può possedere tutti gli animali domestici che vuole sulla piattaforma e ogni animale domestico avrà tratti unici costituiti come NFT.

Chi sono i concorrenti di TAMA?

Il mondo delle monete Meme si è espanso con nuovi giocatori che emergono di tanto in tanto. Il movimento delle monete meme è stato avviato da Dogecoin che è stato seguito da Shiba Inu e molte altre monete meme. Tuttavia, a partire da una moneta meme, gli sviluppatori di questi token hanno lavorato per eliminare il tag della moneta meme.

Per Tamadog il suo più grande concorrente sarà Shiba Inu che è iniziato come una moneta meme ma si è avventurato in molti campi diversi del business blockchian. Come Tamaverse di Tamadoge, Shiba Inu ha il suo Metaverso noto come Shibaverse.

Mercato del Metaverso

Secondo un rapporto, la dimensione del mercato globale del metaverso è stata stimata a 38,85 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che si espanderà al ritmo di quasi il 40% dal 2022 al 2030.

Tamaverse è unico in quanto è un gioco metaverso basato su NFT. Con l’espansione del mercato del metaverso, Tamadoge dovrebbe svolgere un ruolo importante.

Tamadoge Coin Previsione del prezzo a breve termine

10% 20% 30% 50% Ott-22 US$ 0,075 US$ 0,082 US$ 0,088 US$ 0,102 nov-22 US$ 0,082 US$ 0,098 US$ 0,115 US$ 0,153 Dic-22 US$ 0,091 US$ 0,118 US$ 0,149 US$ 0,230

Tamadoge Prezzo Previsione 2023

Entro la fine del 2023, si prevede che Tamadoge sarà valutato a oltre 10 centesimi se riuscirà a guadagnare il 50% all’anno da ora. Tuttavia, se TAMA guadagna solo il 10% all’anno, entro la fine del 2023 la previsione dei prezzi di TAMA è di $ 0,075.

TAMA Prezzo Previsione 2025

Se Tama guadagna il 20% all’anno da ora, entro il 2025 Tama dovrebbe raggiungere $ 0,118 e se Tama guadagna il 30% all’anno da ora Tama prezzo per il 2025 è $ 0,149.

Tama Prezzo Previsione 2030

Si prevede che lo slancio di Tama per il 2023 sarà rialzista. Se c’è un aumento del 50% all’anno nel prezzo di Tama, potremmo vedere Tamadoge a oltre $ 1 entro la fine del 2030.

Previsione Tamadoge: capitalizzazione di mercato e dati di volume

Valore Rango 2659 Capitalizzazione di mercato US$ 69,7 milioni Volume di trading (24H) $ 27,6 milioni

Come acquistare Tamadoge?

Ecco una breve guida su come acquistare token TAMA: