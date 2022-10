Previsione prezzi Cardano 2022-2040

in

Cos’è Cardano Ada Token?

Cardano è una blockchain Layer-1 fondata nel 2015 dal co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson ed è stata lanciata come “Ethereum killer”.

Cardano utilizza il Proof of Stake Consensus Model che è un metodo più veloce rispetto ai modelli proof of work come quello di Ethereum

ADA è il token nativo della blockchain cardano e può essere utilizzato per una varietà di scopi: Smart Contracts, DeFi, NFT, Governance o anche per Lo staking per vincere premi

La domanda di ADA proviene dall’ecosistema Cardano che ha bisogno di ADA per consentire le transazioni sulla Blockchain cardano

In teoria, Cardano ha il potenziale per avere un impatto significativo sulle aziende nei prossimi 10 giorni.

Monete in circolazione : 33.7 B

: 33.7 B Monete simili a Cardano – Ethereum, Solana, Polkadot, Bitgert, AVAX, Polygon

Previsione del prezzo di Cardano: Cardano è un buon investimento?

Negli ultimi 4 anni, il prezzo di Cardano ha avuto 2 anni buoni e 2 anni poveri. Gli anni buoni sono arrivati dopo che la Federal Reserve ha pompato trilioni di dollari nell’economia degli Stati Uniti. Nel complesso, Cardano è un esecutore incoerente ed è meglio tenere per lunghi periodi al fine di ottenere un ritorno sano.

dicembre 2021 US$ 1,309 dicembre 2020 US$ 0,181 dicembre 2019 US$ 0,033 dicembre 2018 US$ 0,041 dicembre 2017 US$ 0,710

Previsione prezzo Cardano

Ad eccezione del secondo trimestre, Cardano ha sottoperformato rispetto a Ethereum. ADA ha avuto un ottimo secondo trimestre sull’anticipazione del lancio dell’hard fork Vasil a luglio. Questo è ora in ritardo. Ethereum ha avuto un secondo trimestre difficile a causa del Luna Crash e un tremendo terzo trimestre a causa della prevista fusione.

Cardano · Ethereum Da gennaio a marzo -15.4% -9.7% Da aprile a giugno -61.3% -69.3% Da luglio a settembre -4.0% +21.9%

Sezione 2: Quali sono le previsioni cardano per i prossimi 8 anni?

Il potenziale per Cardano è enorme date le applicazioni ad ampio raggio e la crescita della domanda di queste applicazioni.

ADA Cardano Prezzo Previsione 2022, 2025, 2030

La nostra previsione stima che il prezzo di Cardano salirà a un massimo di $ 0,54 quest’anno.

Nel 2025, il prezzo massimo previsto per l’ADA con questo metodo è di $ 1,96. Nel 2030, il nostro metodo prevede che il prezzo massimo del prezzo ADA raggiunga $ 9,19

Si prevede che Cardano fornirà un rendimento quasi 19 volte superiore nei prossimi 8 anni. Le azioni Tesla, ad esempio, lo hanno consegnato in 5 anni.

Cardano Prezzo Previsione 2022

Il resto dell’anno è molto più certo a causa di dati economici incerti e del probabile impatto della fusione di Ethereum sul prezzo di Cardano.

Il 15 luglio, quando è stata annunciata la data di fusione, Ethereum DeFi TVL era $ 30 miliardi, era salito a $ 35,2 miliardi il 12 settembre. Cardano DeFi TVL era $ 110 milioni il 14 luglio, questo era sceso a $ 92 il 12 settembre. Il prezzo di Ethereum è aumentato del 63% dal 14 luglio, il prezzo di Cardano è aumentato del 23%

Una fusione Ethereum fallita potrebbe spingere i prezzi di Cardano significativamente più in alto. Un Merge di successo potrebbe significare la rovina per Cardano anche se il Vasil Hard Fork fosse un successo.

Mentre l’attuale Ada Price Prediction 2022 è un massimo di $ 0,54 per l’anno. Potrebbe essere molto peggio se la fusione risultasse molto bene.

Cardano Prezzo Previsione 2023

È probabile che Cardano aumenti marginalmente più in alto di $ 1. Se le condizioni di mercato miglioreranno, possiamo aspettarci un aumento massimo a $ 1,0 entro il 2023.

Cardano Prezzo Previsione 2025

È probabile che Cardano tragga vantaggio da una ripresa globale non a causa dell’aumento della liquidità, ma a causa della maggiore adozione della blockchain di Cardano. Prevediamo che Cardano salirà a $ 1,96 entro il 2025.

Cardano Prezzo Previsione 2030

Il periodo tra il 2025 e il 2030 sarà probabilmente un boom per tutte le principali blockchain e ci aspettiamo che anche Cardano tragga vantaggio dal boom. Il prezzo previsto è di $ 9,19.

Cardano Prezzo Previsione 2040

Cardano Prezzo Previsione 2040 Supponendo che ADA aumenti ad un tasso del 15% annuo $ 6,38 Supponendo che l’ADA aumenti ad un tasso del 25% annuo $ 28,62

Cardano raggiungerà i 100 dollari?

Data la massiccia ascesa di Ethereum e Solana negli ultimi 3 anni, molti prevedono che un Cardano “superiore” offrirà anche rendimenti fantastici. Ethereum è salito da $ 22 a $ 1000 (45x) in meno di 2 anni mentre Solana è salito da $ 2 a $ 200 (100x) anche in meno di 2 anni. Quindi, quanto velocemente Cardano può salire di 200 volte per raggiungere una cifra di $ 100

Facciamo i conti

Capitalizzazione di mercato a $ 100 $3419 miliardi Supponendo che ADA aumenti ad un tasso del 25% all’anno, quanto tempo ci vorrà per raggiungere $ 100? 24 Anni

Cardano può raggiungere $ 1000?

In teoria, Cardano può raggiungere $ 1000 in 30 anni se aumenta al tasso del 30% all’anno. Inoltre, se Cardano introduce una bruciatura del 2-3% all’anno, questo potrebbe accelerare fino a 15 anni. Ethereum la chiama deflazione. Una deflazione di Cardano può anche spremere il tempo necessario per raggiungere questo livello.