Previsione del Prezzo di Tradecurve 2024-2030

Tradecurve è una piattaforma di trading innovativa che mira a rivoluzionare l’industria affrontando le limitazioni dei tradizionali exchange.

Essa risolve il problema di servire la popolazione non bancarizzata, permettendo agli utenti di negoziare direttamente dai loro portafogli crypto attraverso migliaia di mercati, grazie all’uso della tecnologia blockchain.

Molti trader al dettaglio affrontano restrizioni di accesso alle piattaforme crypto e di derivati a causa di alti depositi minimi, regolamenti e requisiti KYC. Tradecurve fornisce inclusione finanziaria a milioni di persone offrendo liquidità distribuita e storage non custodiale, garantendo maggiore sicurezza e costi di trading più bassi per gli utenti. La piattaforma è costruita on-chain, garantendo i più alti livelli di sicurezza e accessibilità.

Che cos’è Tradecurve?

Tradecurve è una piattaforma di trading ibrida che combina funzionalità di exchange centralizzati e decentralizzati.

Gli utenti possono negoziare criptovalute, azioni, forex, indici e materie prime da un unico account.

La piattaforma garantisce la privacy attraverso le sue capacità DeFi.

I trader hanno accesso a una vasta gamma di strumenti di trading e risorse educative.

La piattaforma offre esecuzione a bassa latenza e integra sistemi di trading algoritmico con intelligenza artificiale.

Il social trading è disponibile sulla piattaforma.

L’apertura di un account richiede solo un indirizzo email.

Gli utenti possono depositare crypto dai loro portafogli e utilizzarle come garanzia per il margin trading.

La piattaforma supporta il trading di futures, opzioni e prodotti derivati OTC.

Ecosistema di Tradecurve

L’ecosistema di Tradecurve offre ai suoi utenti accesso a:

Trading Automatizzato e AI: Accesso a numerosi sistemi di trading algoritmico e di intelligenza artificiale per migliorare le performance del portafoglio. Accademia di Trading nel Metaverso: Gli utenti possono unirsi all’università dei trader nel metaverso per aumentare le loro conoscenze di trading con professionisti. Competizioni di Trading: Gli utenti possono partecipare a competizioni di trading per avere la possibilità di vincere premi in denaro, ricompense e l’opportunità di essere supportati dal tesoro di Tradecurve. Social Trading: Gli utenti possono costruire la propria comunità di trading e permettere ai membri di copiare automaticamente i loro trade, consentendo sia ai trader che ai sottoscrittori di trarre profitto.

Caratteristiche Uniche di Tradecurve

Piattaforma di Trading Ibrida

La piattaforma permette ai trader di accedere e negoziare una vasta gamma di asset, tra cui criptovalute, azioni, FX, opzioni, ETF e materie prime, tutto in un unico luogo.

I trader possono diversificare i loro portafogli e sfruttare le opportunità di trading attraverso diversi mercati in modo rapido e conveniente.

Implementazione Blockchain

Utilizza la tecnologia blockchain per garantire trasparenza nei suoi sistemi e processi.

Gli utenti possono depositare criptovalute come garanzia per il trading con leva mantenendo il controllo sulle loro chiavi di crittografia.

Prezzi Trasparenti

Offre prezzi competitivi e standardizzati per tutte le classi di asset, garantendo trasparenza.

I trader possono controllare le commissioni di trading sulla blockchain e ottenere prezzi favorevoli per i loro scambi.

Il modello di prezzo equo e trasparente della piattaforma evita commissioni opache o irragionevoli, permettendo ai trader di massimizzare i loro rendimenti.

Utilità del Token TCRV

Reddito Passivo : Gli utenti possono guadagnare reddito passivo scegliendo di bloccare i loro token TCRV nel vault di Tradecurve.

: Gli utenti possono guadagnare reddito passivo scegliendo di bloccare i loro token TCRV nel vault di Tradecurve. Ricompense Esclusive : I possessori di TCRV diventano idonei per una gamma di ricompense esclusive, come leve di trading più alte, bonus di livello rapido e rimborsi mensili di trading.

: I possessori di TCRV diventano idonei per una gamma di ricompense esclusive, come leve di trading più alte, bonus di livello rapido e rimborsi mensili di trading. Sconti sulle Commissioni di Trading: Gli sconti sulle commissioni di trading, che vanno dal 20% all’80%, sono disponibili per i possessori di token TCRV.

Previsione del Prezzo di Tradecurve 2024-2030 (Aggregata)

Previsione del Prezzo 2024 : Range $0.06 – $0.07

: Range $0.06 – $0.07 Previsione del Prezzo 2025 : Range $0.14 – $0.4

: Range $0.14 – $0.4 Previsione del Prezzo 2030: Range $0.4 – $1.2

Ultime Notizie su Tradecurve

Tradecurve ha svelato un importante aggiornamento, permettendo ai possessori di token di posticipare la richiesta di token per 4 mesi per semplificare le commissioni di gas, offrendo la possibilità di richiedere il 25% in anticipo e mettere in staking il restante 75%, o richiedere tutti i token immediatamente. Inoltre, Tradecurve offre un APY del 50% significativo sullo staking, promettendo rendimenti sostanziali per gli investitori.

Tradecurve è Legittimo?

Audit del Contratto

Ad aprile 2023, Cyberscope ha effettuato l’audit del token Tradecurve sulla rete ETH. Il token, simboleggiato come TCRV, ha un’offerta totale di 1.800.000.000. L’audit iniziale è avvenuto il 7 aprile 2023 con una fase correttiva il 29 aprile 2023. Non sono stati identificati problemi critici o medi, ma ci sono stati tre problemi minori/informativi, tutti non risolti. Questi problemi hanno evidenziato aree per l’ottimizzazione del codice e la rimozione di codice ridondante o non eseguito. Nel complesso, il contratto ha superato vari test e non ha mostrato problemi critici.

Fasi di Tradecurve

Fase 1 Lancio del sito web di Tradecurve

Stabilire comunità sociali

Effettuare l’audit del token Tradecurve

KYC dei fondatori

Campagna di marketing fase 1

Lancio della prevendita pubblica Fase 2 Lancio su Uniswap

Listing su Coin Market Cap

Listing su Coingecko

Lancio della piattaforma Tradecurve

Campagna di marketing fase 2

Sviluppo beta dell’app di trading

Sviluppo delle versioni IOS e Android Fase 3 Listing su exchange centralizzati (CEX)

Lancio della piattaforma Tradecurve MT4 per tutti i possessori di token

I membri VIP possono iniziare a testare la piattaforma e fare trading

Campagna di marketing fase 3 per la piattaforma Fase 4 Lancio dell’accademia di trading

Incontro e saluto con i possessori di token e il team

Seminario di trading per possessori VIP

Listing su exchange di livello 1 (CEX)

Onboarding di un ambasciatore del brand

Conclusione: Tradecurve è un Buon Investimento?

Tradecurve è un progetto nuovo nello spazio della finanza decentralizzata (DeFi). È costruito su una solida base tecnologica e ha un team forte con esperienza nelle industrie blockchain e delle criptovalute. Tuttavia, il progetto è ancora nelle fasi iniziali e non vi è alcuna garanzia di successo. Alcuni dei rischi associati all’investimento in Tradecurve includono il fatto che il progetto è ancora in fase iniziale, l’ambiente normativo per la DeFi è in continua evoluzione e il mercato DeFi sta diventando sempre più competitivo. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente questi rischi prima di prendere una decisione.

In generale, Tradecurve rappresenta un investimento ad alto rischio e alto rendimento. Gli investitori dovrebbero valutare attentamente i rischi e le ricompense prima di prendere una decisione.