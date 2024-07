Previsione del Prezzo di Sponge V2 2024-2030

Sponge V2 rappresenta la seconda generazione del popolare meme coin Sponge ($SPONGE), lanciato per la prima volta a maggio 2023.

Questo nuovo token sostituirà il vecchio $SPONGE, introducendo nuove funzionalità e opportunità per i detentori.

Storia di Sponge V1

Subito dopo il lancio, $SPONGE ha visto una rapida ascesa, passando da una capitalizzazione di mercato iniziale di 1 milione di dollari a quasi 100 milioni di dollari. Nel giro di pochi giorni, $SPONGE è stato listato su 10 exchange di criptovalute centralizzati, tra cui LBank, MEXC, Poloniex e Bitget. Il progetto ha accumulato oltre 13.000 detentori di token e più di 30.000 follower su piattaforme social come X e Telegram.

Nonostante un picco iniziale di $0.001061 il 9 maggio, $SPONGE ha subito un forte calo. Tuttavia, a differenza di altri meme coin, $SPONGE ha mantenuto una certa popolarità, scambiando intorno a $0.0001 durante l’estate e l’autunno, con oltre 11.000 detentori di token.

Utilità del Token Sponge V2

I token Sponge V2 offrono diverse utilità:

Stake-to-Bridge: I detentori possono mettere in stake i loro token per guadagnare ulteriori V2 e trasferirli su altre blockchain utilizzando il sistema di bridging proprietario di Sponge. Questo fornisce accesso a diversi ecosistemi DeFi e potenzialmente maggiori rendimenti. Gioco Play-to-Earn: È in fase di sviluppo un gioco play-to-earn che permette ai giocatori di competere e guadagnare token V2 in base alle loro prestazioni. Questo gamifica il possesso di Sponge V2 e attira nuovi utenti nell’ecosistema. Coinvolgimento della Comunità: Sponge V2 coinvolge attivamente la sua comunità attraverso canali social e eventi, favorendo un senso di appartenenza e attirando nuovi investitori. Utilità Futura: Il team prevede di aggiungere ulteriori funzionalità in futuro, come la governance DAO, l’integrazione di NFT e casi d’uso nel mondo reale.

Performance del Prezzo

Massimo Storico : $0.004217 (9 marzo 2024)

: $0.004217 (9 marzo 2024) Minimo Storico: $0.00007346 (30 maggio 2024)

Tokenomics di Sponge V2

Offerta Totale : 150.000.000.000

: 150.000.000.000 Token Bridge : 26,93%

: 26,93% Ricompense Staking : 43,09%

: 43,09% Liquidità CEX : 10%

: 10% Marketing : 7,5%

: 7,5% Ricompense P2E : 8%

: 8% Sviluppo del Gioco: 4,47%

Sponge V2 è Legittimo?

Informazioni sulla Proprietà

Non ci sono informazioni disponibili sul sito web riguardo ai proprietari o al team dietro Sponge V2. È disponibile solo un indirizzo email di supporto.

Verifica KYC

Non è stata trovata alcuna informazione sulla verifica KYC del contratto Sponge V2. Il contratto non è KYC verificato.

Audit del Contratto

Solid Proof ha effettuato un audit del contratto Sponge V2 sull’indirizzo 0x25722Cd432d02895d9BE45f5dEB60fc479c8781E.

Risultati dell’Audit (Positivi)

Il contratto fornisce informazioni sull’offerta totale di token.

Fornisce il saldo del conto del proprietario.

Il contratto può eseguire trasferimenti di un numero specificato di token a un indirizzo specificato.

Permette a un spender di prelevare un numero impostato di token da un account specificato.

Il proprietario non può mintare nuovi token.

Risultati dell’Audit (Negativi/Sconosciuti)

Il proprietario non può bloccare i token.

Il proprietario non può bruciare i token.

Il proprietario non può mettere in pausa i contratti.

Il proprietario non può impostare commissioni superiori al 25%.

Il proprietario non può blacklistare o prevenire snipe.

Queste sono parti importanti del contratto che non sono state testate nell’audit di SolidProof.

Roadmap di Sponge V2

Fase 1

Annuncio di Sponge V2.

Lancio del staking per $SPONGEV2.

Sviluppo del gioco Sponge Game.

Fase 2

Staking e listing dei token $SPONGEV2 su exchange più grandi e migliori.

Sviluppo del gioco Sponge Game e raggiungimento di 10.000 detentori.

Fase 3

Listing su exchange di livello 1 (CEX).

Lancio del gioco Sponge Game.

Raggiungimento di una capitalizzazione di mercato di 100 milioni di dollari.

Dominio sui social media.

Sponge V2 rappresenta un’evoluzione interessante nel mondo dei meme coin, offrendo nuove funzionalità e opportunità per i detentori di token. Tuttavia, come per tutte le criptovalute in fase di presale, è essenziale condurre un’analisi approfondita prima di investire. Le informazioni sulle criptovalute in presale sono spesso limitate e incerte, quindi è consigliabile fare ricerche approfondite e consultare un consulente finanziario registrato per guidare le proprie decisioni finanziarie.