Previsione del prezzo FTMO 2022, 2023, 2024, 2025

Previsioni da aprile 2022 (FTMO) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,4072 USD. Un prezzo massimo di $ 0,4602, prezzo minimo di $ 0,3502 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è $ 0,4052.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 0,4072, variazione per aprile 2022 8%.

Previsioni da maggio 2022 (FTMO) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,3584 USD. Un prezzo massimo di $ 0,4014, prezzo minimo di $ 0,3225 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è $ 0,3619. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 0,3584, variazione per maggio 2022 -12%.

Previsioni da giugno 2022 (FTMO) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,3906 USD. Un prezzo massimo di $ 0,4179, prezzo minimo di $ 0,3281 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è $ 0,3730. previsione del prezzo alla fine di giugno 2022 $ 0,3906, variazione per giugno 2022 9%.

Previsioni da luglio 2022 (FTMO) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,4140 USD.

Un prezzo massimo di $ 0,4968, prezzo minimo di $ 0,3437 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è $ 0,4203. previsione del prezzo alla fine di luglio 2022 $ 0,4140, variazione per luglio 2022 6%.

Previsioni da agosto 2022 (FTMO) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,4761 USD. Un prezzo massimo di $ 0,5333, prezzo minimo di $ 0,4238 per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è $ 0,4785. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 0,4761, variazione per agosto 2022 15%.

Previsioni da settembre 2022 (FTMO) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,4476 USD. Un prezzo massimo di $ 0,4923, prezzo minimo di $ 0,4207 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è $ 0,4565. previsione prezzo fine settembre 2022 $ 0,4476, variazione per settembre 2022 -6%.

Previsioni da ottobre 2022 (FTMO) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,4297 USD. Un prezzo massimo di $ 0,5113, prezzo minimo di $ 0,3910 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 0,4512. previsione prezzo fine ottobre 2022 $ 0,4297, variazione per ottobre 2022 -4%.

Previsioni da novembre 2022 (FTMO) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,4426 USD. Un prezzo massimo di $ 0,5090, prezzo minimo di $ 0,3585 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 0,4337. previsione prezzo fine novembre 2022 $ 0,4426, variazione per novembre 2022 3%.

Previsioni da dicembre 2022 (FTMO) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,4957 USD. Un prezzo massimo di $ 0,5651, prezzo minimo di $ 0,4213 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $ 0,4932. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 0,4957, variazione per dicembre 2022 12%.

Previsioni da gennaio 2023 (FTMO) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,5403 USD. Un prezzo massimo di $ 0,5943, prezzo minimo di $ 0,5025 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è $ 0,5484. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 0,5403, variazione per gennaio 2023 9%.

Previsioni da febbraio 2023 (FTMO) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,5457 USD. Un prezzo massimo di $ 0,6166, prezzo minimo di $ 0,4693 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è $ 0,5430. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 0,5457, variazione per febbraio 2023 1%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 0,5403 $ 0,5025 $ 0,5943 $ 0,5484 9% Febbraio 2023 $ 0,5457 $ 0,4693 $ 0,6166 $ 0,5430 1% marzo 2023 $0.5621 $ 0,5059 $ 0,5958 $ 0,5508 3% aprile 2023 $ 0,5958 $ 0,5600 $ 0,6554 $0.6077 6% maggio 2023 $ 0,5481 $ 0,4604 $0.6029 $ 0,5317 -8% giugno 2023 $ 0,6139 $ 0,5218 $ 0,7367 $ 0,6292 12% luglio 2023 $ 0,5279 $ 0,4224 $ 0,5966 $ 0,5095 -14% agosto 2023 $ 0,5755 $ 0,5409 $ 0,6790 $ 0,6100 9% settembre 2023 $0.6042 $ 0,4955 $0.6586 $ 0,5770 5% ottobre 2023 $0.6526 $ 0,5351 $ 0,7113 $ 0,6232 8% novembre 2023 $ 0,7505 $0.6079 $ 0,8555 $ 0,7317 15% Dicembre 2023 $ 0,8480 $ 0,7463 $ 0,9074 $ 0,8268 13%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 0,8565 $ 0,7965 $ 0,9593 $ 0,8779 1% Febbraio 2024 $ 0,9593 $0.8921 $1.10 $ 0,9977 12% marzo 2024 $ 0,9881 $ 0,8003 $1.18 $ 0,9881 3% aprile 2024 $1.10 $ 0,9322 $ 1,20 $1.06 11% maggio 2024 $1.01 $ 0,9283 $1.15 $1.04 -8% giugno 2024 $0.9686 $ 0,7846 $1.08 $ 0,9299 -4% luglio 2024 $1.03 $ 0,8317 $1.08 $ 0,9549 6% agosto 2024 $ 0,9960 $ 0,7968 $1.12 $ 0,9561 -3% settembre 2024 $ 1,05 $ 0,8784 $1.10 $ 0,9882 5% ottobre 2024 $1.16 $1.02 $1.23 $1.13 11% novembre 2024 $1.24 $1.17 $1.39 $1.28 7% Dicembre 2024 $1.27 $1.19 $1.48 $1.34 2%

Previsione dei prezzi per il 2025