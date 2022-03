Previsione del prezzo MOJOV2 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (MOJOV2) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0195 USD. Un prezzo massimo di 0,0222 USD, prezzo minimo di 0,0163 USD per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di 0,0193 USD.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 0,0195, variazione per aprile 2022 -12%.

Previsioni da maggio 2022 (MOJOV2) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0173 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0204, prezzo minimo di $ 0,0142 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è $ 0,0173. previsione dei prezzi alla fine di maggio 2022 $ 0,0173, variazione per maggio 2022 -11%.

Previsioni da giugno 2022 (MOJOV2) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0175 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0205, prezzo minimo di $ 0,0157 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è $ 0,0181. previsione dei prezzi alla fine di giugno 2022 $ 0,0175, variazione per giugno 2022 1%.

Previsioni da luglio 2022 (MOJOV2) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0182 USD.

Un prezzo massimo di 0,0213 USD, prezzo minimo di 0,0166 USD per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è di 0,0189 USD. previsione dei prezzi alla fine di luglio 2022 $ 0,0182, variazione per luglio 2022 4%.

Previsioni da agosto 2022 (MOJOV2) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0191 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0204, prezzo minimo di $ 0,0166 per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è $ 0,0185. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 0,0191, variazione per agosto 2022 5%.

Previsioni da settembre 2022 (MOJOV2) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0193 USD. Un prezzo massimo di 0,0210 USD, prezzo minimo di 0,0179 USD per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di 0,0195 USD. previsione dei prezzi alla fine di settembre 2022 $ 0,0193, variazione per settembre 2022 1%.

Previsioni da ottobre 2022 (MOJOV2) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0210 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0221, prezzo minimo di $ 0,0196 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è $ 0,0208. previsione del prezzo alla fine di ottobre 2022 $ 0,0210, variazione per ottobre 2022 9%.

Previsioni da novembre 2022 (MOJOV2) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0223 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0243, prezzo minimo di $ 0,0210 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è $ 0,0226. previsione dei prezzi alla fine di novembre 2022 $ 0,0223, variazione per novembre 2022 6%.

Previsioni da dicembre 2022 (MOJOV2) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0247 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0297, prezzo minimo di $ 0,0230 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è $ 0,0263. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 0,0247, variazione per dicembre 2022 11%.

Previsioni da gennaio 2023 (MOJOV2) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0280 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0335, prezzo minimo di $ 0,0226 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è $ 0,0281. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 0,0280, variazione per gennaio 2023 13%.

Previsioni da febbraio 2023 (MOJOV2) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0299 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0329, prezzo minimo di $ 0,0272 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è $ 0,0301. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 0,0299, variazione per febbraio 2023 7%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $0.0280 $0,0226 $ 0,0335 $ 0,0281 13% Febbraio 2023 $ 0,0299 $ 0,0272 $ 0,0329 $ 0,0301 7% marzo 2023 $ 0,0335 $ 0,0308 $ 0,0352 $ 0,0330 12% aprile 2023 $ 0,0285 $ 0,0259 $ 0,0333 $0,0296 -15% maggio 2023 $ 0,0265 $ 0,0217 $ 0,0289 $ 0,0253 -7% giugno 2023 $0,0286 $ 0,0257 $ 0,0309 $ 0,0283 8% luglio 2023 $ 0,0306 $ 0,0245 $ 0,0337 $0,0291 7% agosto 2023 $ 0,0337 $0.0313 $ 0,0370 $ 0,0342 10% settembre 2023 $ 0,0377 $ 0,0351 $ 0,0452 $ 0,0402 12% ottobre 2023 $0.0426 $ 0,0383 $ 0,0447 $0.0415 13% novembre 2023 $0.0469 $ 0,0398 $0.0516 $ 0,0457 10% Dicembre 2023 $0.0417 $0.0380 $ 0,0450 $0.0415 -11%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $0.0446 $0.0415 $0.0513 $ 0,0464 7% Febbraio 2024 $0.0491 $ 0,0412 $ 0,0530 $ 0,0471 10% marzo 2024 $0.0535 $0.0476 $0.0594 $0.0535 9% aprile 2024 $ 0,0589 $ 0,0542 $ 0,0671 $0.0606 10% maggio 2024 $0.0536 $ 0,0504 $0.0611 $ 0,0557 -9% giugno 2024 $ 0,0573 $ 0,0499 $ 0,0659 $ 0,0579 7% luglio 2024 $ 0,0648 $0.0596 $ 0,0738 $0.0667 13% agosto 2024 $0.0667 $0.0567 $ 0,0760 $0.0664 3% settembre 2024 $ 0,0707 $ 0,0672 $ 0,0799 $ 0,0735 6% ottobre 2024 $0.0615 $0.0511 $0.0646 $ 0,0578 -13% novembre 2024 $0.0634 $ 0,0507 $ 0,0722 $0.0615 3% Dicembre 2024 $ 0,0729 $ 0,0605 $ 0,0823 $ 0,0714 15%

Previsione dei prezzi per il 2025