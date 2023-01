Previsione del prezzo Huobi Token (HT) 2023 – 2025 – 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro HT mentre discutiamo delle previsioni dei prezzi dei token Huobi per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Huobi Token.

Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione del prezzo del token Huobi e rispondere alle domande se HT è un buon investimento o meno, perché HT avrà successo o fallirà o perché il prezzo del token Huobi aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è HT e alla sua storia fino ad oggi.

Cos’è Huobi Token

Huobi Token (HT) è la criptovaluta nativa dello scambio Huobi Global. Appartiene a un gruppo di criptovalute spesso indicato come token di scambio.

Huobi è uno scambio di criptovaluta con sede a Singapore creato nel 2013 dall’ex ingegnere Oracle Leon Li. Originariamente con sede in Cina, la Fondazione Huobi si è espansa a Singapore, Corea del Sud e Giappone in seguito al divieto commerciale Bitcoin della Cina del 2017. Huobi attualmente supporta oltre 280 mercati di criptovaluta, con oltre $ 350 miliardi di token crittografici scambiati ogni giorno, rendendolo il terzo più grande scambio di criptovaluta al mondo.

Vantaggi del token Huobi

Huobi Token offre agli utenti diversi vantaggi. Molti di questi vantaggi sono familiari ad altri token originati dallo scambio, come BNB. Tuttavia, altri sono unici per HT e sono progettati per guidare la liquidità, la domanda e, in ultima analisi, il prezzo.

Gli utenti possono utilizzare HT per acquistare vari livelli di stato VIP sullo scambio Huobi.

Di tanto in tanto, Huobi utilizzerà i guadagni derivanti dalle commissioni di transazione per riacquistare i token Huobi.

L’accesso anticipato è un vantaggio alquanto nebuloso, ma potrebbe rivelarsi estremamente prezioso. Come parte del servizio di abbonamento VIP, gli utenti possono ottenere l’accesso anticipato alle risorse che verranno scambiate su Huobi o eventi speciali.

Huobi supporta coppie di trading per Tether, Ethereum e Bitcoin fin da subito. Uno dei vantaggi di essere una criptovaluta creata dallo scambio è la quotazione immediata sugli scambi. Il giorno in cui Huobi Token ha completato il suo evento di generazione di token, è stato elencato su Huobi.

Un vantaggio spesso trascurato, ma potenzialmente significativo, della proprietà di HT è il diritto di voto sulle decisioni di scambio, comprese le nuove attività da quotare in borsa.

La distribuzione dei token HT è iniziata il 24 gennaio e si è conclusa il 7 febbraio 2018. Ogni giorno della distribuzione, milioni di token sono andati esauriti in pochi minuti dopo essere stati messi in vendita. A quel punto, 300 milioni di HT erano stati distribuiti ai membri di Huobi Pro che acquistavano pacchetti. Questo è il 60% dell’offerta totale attualmente in circolazione pubblica.

Altri 200 milioni di HT, il 40% dell’offerta totale, sono stati accantonati. Il 20% è destinato ai premi degli utenti e al funzionamento della piattaforma. L’altro 20% è investito per quattro anni e costituisce la ricompensa della squadra.

HT Prezzo Previsione Per i prossimi 90 giorni

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsione del prezzo del token Huobi 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2023 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2023.

HT Prezzo Previsione 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione prevede che HT raggiungerà nuovi massimi nel 2025:

$ 7,22

Il prezzo HT nel 2030 e nel 2040 dovrebbe essere un paio di ordini di grandezza superiore alla nostra previsione del 2025.