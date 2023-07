Previsione del prezzo Ravencoin 2023-2025

in

La previsione del prezzo di Ravencoin suggerisce che il token RVN sta attualmente affrontando un grave rifiuto da parte dell’EMA di 200 giorni. Nonostante abbia fatto più tentativi di rompere il livello di resistenza, non è stato in grado di sorompere al di sopra di esso a partire da ora. Osservando l’azione storica dei prezzi, è evidente che gli acquirenti non sono pronti a cedere al momento. Il prezzo di Ravencoin ha ricevuto un sostegno costante da parte di acquirenti vicino a $0.01800 nelle ultime settimane.

Ravencoin è una rete digitale peer-to-peer che mira a implementare una blockchain specifica per il caso d’uso. È progettato per gestire il trasferimento di beni da una parte all’altra. Ravencoin è costruito su un fork di un codice Bitcoin ed è stato lanciato il 3 gennaio 2018.

Diminuzione Dei Livelli Di LunarCrush Per Quanto Riguarda Ravencoin

C’è un brusco tuffo nella maggior parte dei parametri mostrati sulla piattaforma LunarCrush. La metrica del sentimento rialzista totale è diminuita del 47,21%. Si osserva un calo del 65,49% nel livello totale di impegno sociale, il che suggerisce che i potenziali investitori della comunità sono titubanti.

Grande Aumento Del Sentimento Di Avidità Degli Investitori

I sentimenti degli investitori riguardo al mercato generale delle criptovalute stanno aumentando in modo significativo. La metrica del sentimento del mercato era salita di 16 punti nell’ultima settimana, quando l’indice si stava avvicinando a 49 punti.

Il valore corrente dell’indice sentiment è di 64 punti nella zona di avidità secondo la piattaforma Alternative(dot)me.

Previsione del prezzo Ravencoin: analisi tecnica sul grafico di 1 giorno

La linea dell’indice di forza relativa (RSI) si muove sopra la linea mediana nel lasso di tempo giornaliero. Il valore attuale dell’RSI è di 56,83 punti e il valore dell’ SMA a 14 giorni è di 50,87 punti. La linea RSI sta creando un modello double-top.

Allo stato attuale, l’RSI stocastico ha raggiunto il livello di ipercomprato e il valore dell’RSI stocastico è di 92,84 punti. L’RSI stocastico sta facendo un altro crossover positivo tra la linea %K e %D dopo aver ottenuto supporto vicino alla linea mediana sul grafico di 1 giorno.

Conclusione

Secondo l’analisi, l’RSI e gli oscillatori stocastici si stanno muovendo vicino ai livelli di resistenza. Gli acquirenti stanno tentando di riprendere il controllo del grafico Ravencoin, ma la probabilità del loro successo è bassa, secondo l’azione dei prezzi. Quando l’azione storica dei prezzi, è chiaro che gli acquirenti non sono pronti a cedere il loro controllo sull’azione dei prezzi e il token RVN richiede uno sforzo sostanziale da parte loro per recuperare.

Supporto –$0.01500

Resistenza – $0.03000

Le opinioni e le opinioni dichiarate dall’autore, o da qualsiasi persona nominata in questo articolo, sono solo a scopo informativo e non stabiliscono consigli finanziari, di investimento o di altro tipo. Investire o scambiare attività crittografiche comporta il rischio di perdita finanziaria.