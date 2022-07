Previsione del prezzo SHPING 2022

in

Indicatore Tendenza Prospettive generali Positivo 1. La saggezza del mercato Positivo 1a.Dati di mercato Più alto Capitalizzazione di mercato Più alto Volume degli scambi Più alto 1b. Raccomandazione tecnica Compra 2. La saggezza della folla Positivo 2a. Buzz della folla Più alto Buzz sui social media Più alto Ricerca Google Più alto 2b. Sentimento sui social media Più alto 3. Raccomandazione Bitcoin Vendi

Previsione dei prezzi SHPING: capitalizzazione di mercato e dati sul volume

Metrico Valore Tendenza Classifica della capitalizzazione di mercato #502 Più alto Capitalizzazione di mercato 27,4 milioni di dollari Più alto Volume degli scambi (24H) 10,8 milioni di dollari Più alto

SHPING Previsione dei prezzi: la saggezza della folla: sentimento dei social media

Ultimi 7 giorni Ultime 24 Ore Tendenza Sentimento netto ($SHPING) +15,9% +23,1% Più alto

Previsione del prezzo SHPING: previsione per il 2022

Previsione Prezzo medio 0,0255 dollari Prezzo DigitalCoin 0,0234 dollari CryptoPredictions 0,0275 dollari

Previsione SHPING: previsione per il 2025

Previsione Nella media $0,0333 Prezzo DigitalCoin $0,0381 CryptoPredictions $0,0284

Previsione SHPING: cos’è lo SHPING?

SHPING è alimentato da criptovaluta e funziona attraverso la Blockchain di Ethereum. È la criptovaluta nativa del marchio SHPING, può essere utilizzata per acquistare prodotti sull’APP SHPING. Tuttavia, i marchi usano anche questa criptovaluta a loro vantaggio, incentivando i consumatori a fornire feedback e recensioni o guardare video. In questo modo, i consumatori guadagneranno monete SHPING e il marchio può avere molte recensioni dei loro prodotti. Il marchio raccoglierà feedback direttamente dal consumatore senza inviarli spam per raccogliere feedback.