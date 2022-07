Qual’è stato il primo NFT e chi li ha creati?

Ecco come si sono evoluti gli NFT.

L’ascesa meteorica degli NFT non ha bisogno di ulteriori presentazioni, considerando quanto siano diventati preziosi negli ultimi tempi. Ma sai chi ha creato il primo NFT?

Gli NFT sono stati introdotti per la prima volta come monete colorate nel 2012, progettate per l’emissione su Bitcoin poiché Ethereum non era ancora stato creato.

Più tardi, l’evoluzione ha preso piede e gli NFT sono avanzati in un’idea più sviluppata. Quindi, con così tanti nuovi progetti NFT che vengono lanciati ogni settimana, facciamo un passo indietro e guardiamo all’espansione di NFT nel corso degli anni. Ecco alcuni dei primi progetti NFT che hanno plasmato la nostra attuale realtà crittografica.

Dove sono iniziati gli NFT?

Gli NFT possono essere fatti risalire al 2012, quando un documento pubblicato da Meni Rosenfield descriveva la tecnologia NFT come “Monete colorate”.

Questi inizialmente dovevano essere emessi sulla blockchain di Bitcoin. Le monete colorate sono state quindi presentate come la classe di metodi per rappresentare e gestire le risorse del mondo reale su Bitcoin.

Tuttavia, quando i contratti intelligenti e le idee NFT più avanzate si sono fatte avanti, questo progetto iniziale è svanito sullo sfondo delle NFT.

Qual è stato il primo NFT?

Il primo NFT conosciuto è stato coniato il 3 maggio 2014 dagli artisti digitali Kevin McCoy e Anil Dash.

L’NFT, chiamato Quantum, era un breve videoclip della moglie di McCoy, Jennifer. McCoy in seguito ha coniato questa clip sulla blockchain Namecoin e in seguito l’ha venduta a Dash per $ 4.

La tecnologia ha lentamente raggiunto il mondo nel 2015. Qui è stato lanciato il primo progetto NFT chiamato Etheria. È stato poi visualizzato in DEVCON London, tre mesi dopo il lancio di Ethereum.

Il termine NFT ha guadagnato uno slancio più ampio dopo il lancio della blockchain di Ethereum, quando i protocolli blockchain hanno introdotto uno standard ERC-721, promuovendo l’emissione di NFT sulla blockchain di Ethereum.

Nel 2017 sono nati molti nuovi progetti NFT. Di questi, Cryptokitties è stato il più notevole, essendo la prima intuizione di molti possessori di NFT su questo nuovo asset crittografico.

Più tardi, la crescente tecnologia NFT è stata incorporata con più metaversi e industrie di gioco. Questi nuovi giochi NFT hanno fornito un importante caso d’uso per gli NFT per espandersi in futuro.

La prima azienda ad esplorare il mondo dei giochi / NFT è stata Decentraland. Qui, i giocatori potrebbero coniare questi NFT di gioco e ricavarne valore attraverso il commercio e lo scambio.

Il primo gioco NFT

Il primo gioco NFT conosciuto è stato Etheria, creato nel 2015. Etheria ha anche seguito una roadmap NFT simile, in cui ha permesso agli utenti di acquistare terre digitali come NFT.

Etheria vendeva appezzamenti di terreno nel gioco ad un prezzo inferiore a un dollaro USA.

Più tardi, CryptoKitties è stato lanciato come un secondo gioco NFT che ha preso d’assalto Internet implementando elementi NFT unici nel suo formato di gioco.