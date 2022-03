Previsione del prezzo Visa Stock 2022-2030

Stai pensando di investire in Visa Stock (V)? Quindi devi imparare alcune cose importanti prima di andare avanti. Le azioni sono generalmente considerate volatili e Visa non fa eccezione. Anche a quello, può ancora essere un investimento redditizio. Hai solo bisogno delle informazioni giuste per determinare se è il titolo giusto da acquistare e anche decidere il momento migliore per acquistare.

Mentre ci sono diversi modi per determinare se un titolo è un buon acquisto, familiarizzare con le sue previsioni di prezzo è uno dei modi più semplici per determinare la sua potenziale redditività. Qui, discuteremo le previsioni del prezzo delle Visa Stock (V) per il 2022-2030.

Per assicurarci che le informazioni qui siano il più preziose possibile, non ci affretteremo direttamente alle previsioni sui prezzi di Visa. Forniremo le giuste informazioni di base e considereremo anche la cronologia dei prezzi delle Visa Stock prima di discutere le previsioni dei prezzi.

È importante leggere attentamente per comprendere ogni parte del post in quanto alla fine ti aiuterà a prendere una decisione informata.

Cosa devi sapere su Visa

Visa Inc. è una multinazionale americana di servizi finanziari che facilita i pagamenti digitali in diversi paesi. Con sede a Foster City, in California, l’azienda serve milioni di clienti in oltre 200 paesi e territori. Gli utenti principali di Visa includono consumatori, commercianti, istituzioni finanziarie ed enti governativi.

Visa è riconosciuta come leader mondiale nelle soluzioni di pagamento digitale. Lavora principalmente con istituzioni finanziarie, facilitando i trasferimenti elettronici di fondi in tutto il mondo. Ciò si ottiene principalmente con carte di credito a marchio Visa, carte di debito e carte preparate. La società non offre queste carte direttamente ai consumatori. Invece, fornisce prodotti di pagamento alle istituzioni finanziarie e lo estendono ai loro clienti.

Visa è stato lanciato da Bank of America (BofA) nel settembre 1958.

Originariamente era un programma interno chiamato bankAmericard. Nel 1966, la banca iniziò ad estendere il programma ad altre istituzioni finanziarie nel tentativo di competere favorevolmente con Master Charge (ora Mastercard). La banca ha rinunciato per la prima volta al controllo della società nel giugno 1970. Nel 1976, il programma è stato ribattezzato Visa quando tutte le principali parti interessate e licenziatari hanno raggiunto un accordo.

Visa è cresciuta nel corso degli anni fino a diventare una delle soluzioni di pagamento più popolari al mondo. Visa Inc. è riconosciuta come una delle aziende più preziose al mondo. È un’azienda dinamica che trova sempre modi innovativi per fornire servizi migliori in un mondo in rapida evoluzione.

Visa (V) Cronologia dei prezzi delle azioni

Visa ha tenuto la sua offerta pubblica iniziale (IPO) il 18 marzo 2008. La società ha raccolto 17,9 miliardi di dollari in quello che è stato la più grande IPO nella storia degli Stati Uniti, vendendo 406 milioni di azioni a $ 44 per azione, che era al di sopra dell’intervallo previsto da $ 37 a $ 42 per azione.

Il 31 marzo 2008, le Visa Stock hanno aperto a $ 15,77 e chiuso a $ 20,86. Il 1 ° dicembre 2008, V ha aperto a $ 12,75 e ha chiuso a $ 13,11.

Nel 2009, le Visa Stock hanno registrato una performance media. Ha aperto il 1 ° gennaio 2009 a $ 13,23 e ha chiuso a $ 12,34. Il 30 giugno, ha aperto a $ 15,57 e ha chiuso a $ 16,36. Il 1 ° dicembre 2009, il titolo ha aperto a $ 20,36 e ha chiuso a # 21,86. Il 1 ° gennaio 2010, il titolo Visa ha aperto a $ 22,00 e ha chiuso a $ 21,32. Il 30 giugno 2009, ha aperto a $ 17,75 e ha chiuso a $ 18,34. Il 1 ° dicembre, ha aperto a $ 18,74 e ha chiuso a 17,59.

Lo stock di Visa (V) ha avuto un anno decente nel 2011. Ha aperto il 1 ° gennaio a $ 25,85 e ha chiuso a $ 25,16. Il 30 giugno, ha aperto a $ 21,75 e ha chiuso a $ 21,39. Il 1 ° dicembre 2011, il titolo ha aperto a $ 23,98 e ha chiuso a $ 25,38. Il 2012 è stato un anno molto buono in quanto il titolo ha aperto il 1 ° gennaio a $ 25,30 e ha aperto il 1 ° dicembre a $ 37,50, dopo aver guadagnato costantemente durante tutto l’anno.

Il 1 ° gennaio 2012, il titolo Visa ha aperto a $ 25,85 e ha chiuso a $ 25,16. Ha guadagnato in modo significativo durante tutto l’anno e il 1 ° dicembre ha aperto a $ 37,50 e ha chiuso a $ 37,90. Il 1 ° gennaio 2013, ha aperto a $ 38,54 e ha chiuso a $ 39,48. Si è anche comportato molto bene per tutto il 2013 e il 1 ° dicembre ha aperto a $ 51,03 e ha chiuso a $ 55,67.

Il 1 ° gennaio 2014, il titolo Visa ha aperto a $ 55,38 e ha chiuso a $ 53,86. Ha registrato una performance migliore negli ultimi sei mesi dell’anno, aprendo il 1 ° dicembre a $ 64,07 e chiudendo a $ 65,55. Anche il 2015 è stato molto buono. Il titolo ha aperto il 1 ° gennaio 2015 a $ 65,85 e ha chiuso a $ 63,73. Il 30 giugno, ha aperto a $ 67,94 e ha chiuso a $ 75,34. Il 1 ° dicembre 2015, il titolo ha aperto a $ 79,53 e ha chiuso a $ 77,55.

Il 1 ° gennaio 2016, le Visa Stock hanno aperto a $ 74,08 e hanno chiuso a $ 72,39. Il 30 giugno, ha aperto a $ 74,50 e ha chiuso a $ 78,05. Il 1 ° dicembre 2016, il titolo ha aperto a $ 77,57 e ha chiuso a $ 78,02. Nel 2017, il titolo ha registrato una performance davvero positiva. Ha aperto il 1 ° gennaio 2018 a $ 82,90 e ha chiuso a $ 82,71. Il 30 giugno, ha aperto a $ 94,40, ha raggiunto un prezzo elevato di $ 101,18 prima di chiudere a $ 99,56. Il 1 ° dicembre 2017, ha aperto a $ 112,38 e ha chiuso a $ 114,02.

Il titolo Visa ha registrato una crescita significativa nel 2018. Ha aperto il 1 ° gennaio 2018 a $ 114,57 e ha chiuso a $ 124,23. A giugno, il titolo ha aperto il 1 ° giorno a $ 131,96 e ha chiuso a $ 136,74. Il 1 ° dicembre, ha aperto a $ 145,00 e ha chiuso a $ 131,94. Il 1 ° gennaio 2019, le Visa Stock hanno aperto a $ 130,00 e hanno chiuso a $ 135,01. Il 1 ° dicembre, ha aperto a $ 184,24 e ha chiuso a $ 187,90.

Il 2020 è stato un buon anno per il titolo Visa in quanto ha raggiunto la soglia dei $ 200 abbastanza presto. Ha aperto il 1 ° gennaio a $ 189,00, ha raggiunto un prezzo elevato di $ 210,13 prima di chiudere a $ 198,97. Il 30 giugno. Ha aperto a $ 193,85 e ha chiuso a $ 190,40. Il 1 ° dicembre, il titolo Visa ha aperto a $ 212,13 e ha chiuso a $ 218,73.

L’anno scorso, il 2021, è stato anche un anno molto buono per Visa e i suoi azionisti. Il titolo ha aperto il 1 ° gennaio a $ 220,13 e ha chiuso a $ 193,25. Il 30 giugno, ha aperto a $ 234,20 e ha chiuso a $ 246,39. Il 1 ° dicembre 2021, il titolo ha aperto a $ 196, ha raggiunto un prezzo elevato di $ 219,73 prima di chiudere a $ 216,71.

Il 1 ° gennaio 2022, il titolo Visa ha aperto a $ 217,52, ha raggiunto un prezzo elevato di $ 228,12 e ha chiuso a $ 226,17. Al momento della stesura di questo pezzo, il titolo era scambiato a $ 205,37.

Visa (V) Previsioni azionarie

Ora che abbiamo discusso di come il prezzo delle Visa Stock si è mosso in passato, è tempo di discutere di come può muoversi in futuro. La cronologia dei prezzi è per darti un’idea di dove proviene il titolo. Esaminando attentamente, osserverai che è migliorato ogni anno, anche se ci sono state anche alcune tendenze al ribasso. Da questo punto, ci concentreremo su come può funzionare in futuro.

La nostra previsione azionaria Visa (V) suggerisce che il prezzo mediano potrebbe raggiungere $ 210 entro i primi sei mesi e aumentare a $ 215 entro la fine dell’anno. Secondo le previsioni di prezzo degli esperti, il prezzo medio delle azioni rimarrà superiore a $ 262 nel 2025 e il prezzo delle Visa Stock potrebbe salire a un massimo di $ 405 nel 2030.

Per assicurarci che le informazioni qui siano il più utili possibile, discuteremo individualmente le previsioni dei prezzi visa per i diversi anni dal 2022 al 2030. Forniremo anche valori minimi, massimi e medi per ogni anno in modo da essere adeguatamente guidati nel prendere decisioni.

Visa (v) Previsione del prezzo delle azioni per il 2022

Da quello che abbiamo visto finora, è probabile che il titolo Visa (V) registrerà la sua migliore performance entro i primi sei mesi dell’anno. Gennaio e febbraio non sono stati particolarmente male, e la corsa decente continuerà in aprile, maggio e giugno. A giugno, il titolo V dovrebbe registrare un prezzo minimo nella regione di $ 213,74. Se l’azione si comporta secondo le nostre previsioni, il suo valore massimo per il mese di giugno sarà nella regione di $ 232,63.

Le Visa StockVisa Stock (V) potrebbero non avere una performance così buona negli ultimi sei mesi dell’anno in corso, il 2022. Si prevede che scenderà da un tasso di previsione di $ 220,76 a luglio a un tasso di previsione di $ 191,73 a dicembre. Più specificamente, il titolo V potrebbe registrare un prezzo minimo di $ 179,46 e un prezzo massimo di $ 197,40 a dicembre 2022.

Visa (v) Previsioni mensili dei prezzi delle azioni per il 2022

Speri di investire nel titolo Visa quest’anno? Quindi è importante capire come probabilmente si comporterà il titolo in ciascuno dei mesi rimanenti. Come già accennato, il titolo dovrebbe guadagnare fino a giugno per poi diminuire minimamente negli ultimi sei mesi dell’anno.

Nell’aprile 2022, prevediamo un leggero aumento dei prezzi per le Visa Stock. Può registrare un prezzo minimo di $ 206 e un prezzo massimo di $ 216,38. A maggio, il titolo registrerà un prezzo minimo di $ 213,98 e un prezzo massimo di $ 232,05. Giugno vedrà probabilmente il titolo Visa registrare un prezzo minimo di $ 213,74 e un prezzo massimo di $ 232,63.

A luglio, il prezzo di V probabilmente scenderà un po ‘. I prezzi minimi e massimi del titolo Visa per il mese saranno probabilmente rispettivamente $ 212,81 e $ 232,63. Ad agosto, il prezzo del titolo probabilmente oscillerà tra un minimo di $ 201,90 e un massimo di $ 232,63. A settembre, il prezzo del titolo diminuirà di più. I prezzi minimi e massimi per settembre saranno probabilmente $ 200,81 e $ 208,32, rispettivamente.

Nell’ottobre 2022, la nostra previsione del prezzo delle Visa Stock mostra che probabilmente registrerà un prezzo minimo di $ 197,74 e un prezzo massimo di $ 214,93. Per novembre, il prezzo minimo e il prezzo massimo delle Visa Stock dovrebbero essere rispettivamente di $ 191,26 e $ 200,19. A dicembre, il titolo registrerà probabilmente un prezzo minimo di $ 179,46 e un prezzo massimo di $ 197,40.

Visa (v) Previsione del prezzo delle azioni per il 2023

La nostra previsione del prezzo delle Visa Stock per il 2023 potrebbe non sembrarti troppo buona se hai intenzione di investire per un breve periodo. Il prossimo anno potrebbe non essere uno degli anni buoni per il titolo Visa, anche se non ci aspettiamo che il suo prezzo scenda in modo significativo. Piuttosto, farà fatica a replicare una performance vicina a quella che abbiamo previsto per il 2022.

In tutto, il titolo Visa potrebbe registrare un prezzo minimo di $ 180,93 per tutto il 2023. Il prezzo massimo dovrebbe essere $ 201,06, il che significa che non sarà troppo lontano dal prezzo minimo. Dai due valori, è possibile ricavare un prezzo medio di $ 193,11 per il titolo Visa. Il prezzo medio delle azioni ti aiuterà a determinare i momenti migliori per acquistare o vendere.

Visa (v) Previsione del prezzo delle azioni per il 2024

Entro il 2024, prevediamo che le Visa Stock saranno in grado di registrare un aumento del 30,0% rispetto al suo prezzo attuale. V dovrebbe essere scambiato al di sopra della soglia dei $ 250 in tutti i 12 mesi dell’anno, a meno che un mercato ribassista previsto non sia una sorpresa.

Secondo la nostra previsione sul prezzo delle Visa Stock per il 2024, ci aspettiamo che le Visa Stock registrino un prezzo minimo di $ 241,69 e un prezzo massimo di $ 267,4. Il prezzo medio per l’anno dovrebbe essere di $ 253,44. Utilizzando il prezzo medio come benchmark, gli investitori possono determinare il momento giusto per acquistare e il momento giusto per vendere durante tutto l’anno.

Visa (v) Previsione del prezzo delle azioni per il 2025

Sulla base di come Visa si è comportata in passato e delle nostre previsioni, il 2025 può essere un anno molto buono per il titolo Visa. Si prevede che il titolo registrerà un aumento di valore di circa il 17,41%. Naturalmente, ciò accadrà se Visa rimarrà competitiva come lo è stata e innoverà costantemente per competere con qualsiasi altra soluzione di pagamento che emergerà in futuro.

Secondo le ultime previsioni sui prezzi di Visa per il 2025, ci aspettiamo che il titolo registri prezzi minimi e massimi rispettivamente di $ 276,42 e $ 253,27. Se le cose scorrono come previsto, il prezzo medio del titolo V dovrebbe essere di $ 263,3.

Visa (v) Previsione del prezzo delle azioni per il 2026

Nel 2026, Visa dovrebbe raggiungere nuovi terreni e diventare più prezioso di quanto non sia per utenti e investitori. Prevediamo che il titolo deve aver registrato un guadagno del 28,6% nell’arco di quattro anni. È possibile che le Visa Stock possano funzionare meglio, ma questa è la previsione più affidabile, basata su dati accurati e metodi analitici corretti.

La nostra previsione del prezzo delle Visa Stock (V) per il 2026, quindi, è un prezzo minimo di $ 273,74 e un prezzo massimo di $ 294,05. I due valori ti daranno un prezzo medio di $ 286.49. Questo è il valore più realistico da utilizzare se si desidera capire cosa può produrre il titolo se si acquista ora e si vende nel 2026.

Visa (v) Previsione del prezzo delle azioni per il 2027

Per la maggior parte degli investitori azionari, cinque anni sono sufficienti per rivedere la performance di un asset in un portafoglio e determinare se è il momento di scuotere le cose. Se sei un investitore esperto, potresti chiederti quale sarà il prezzo delle Visa Stock tra cinque anni. Bene, la nostra previsione del prezzo delle Visa Stock per il 2027 è davvero positiva.

Nei prossimi cinque anni, prevediamo che il prezzo delle Visa Stock aumenterà di almeno $ 34,81%. La nostra previsione mostra che il titolo registrerà un prezzo minimo di $ 301,94 e raggiungerà anche un prezzo massimo di $ 332,98. Il prezzo medio dovrebbe essere di $ 329,37 nel 2027.

Visa (v) Previsione del prezzo delle azioni per il 2028

Se Visa dovesse funzionare come ci aspettiamo, allora il 2028 sarà l’anno in cui il titolo raggiungerà la soglia dei $ 400. Potrebbe non accadere non appena inizia l’anno, ma si prevede che accada entro il secondo o il terzo trimestre dell’anno. Le nostre previsioni mostrano che Visa sarà in grado di registrare un guadagno del 44,5% entro i prossimi sei anni.

Secondo la nostra previsione del prezzo delle v per il 2028, il titolo dovrebbe registrare un prezzo minimo di $ 374,6 e un prezzo massimo di $ 413,31. Il prezzo medio, secondo le cifre fornite, è di $ 401,44, che prevediamo anche essere il prezzo medio più alto entro i prossimi dieci anni.

Visa (v) Previsione del prezzo delle azioni per il 2029

La nostra previsione del prezzo delle Visa Stock per il 2029 è stimolante quanto le previsioni per gli anni precedenti. Mostra che il titolo probabilmente registrerà un leggero guadagno invece di una perdita, dopo una buona uscita nel 2028. Un aumento del 7% del prezzo medio è previsto nel 2029.

Dritto al punto, le v potrebbero registrare un prezzo minimo di $ 410,56 nel 2029. Il prezzo massimo che il titolo raggiungerà nel 2029 dovrebbe essere di $ 421,31. Il prezzo medio sarà di $ 385,03 entro la fine dell’anno.

Visa (v) Previsione del prezzo delle azioni per il 2030

Il 2030 è l’ultimo anno che considereremo in questa previsione del prezzo delle Visa Stock, il titolo non dovrebbe funzionare troppo bene nel 2030. Secondo i nostri dati basati su algoritmi, il prezzo probabilmente scenderà del 5,44% nel 2030.

Secondo le previsioni delle Visa Stock per il 2030, gli investitori dovrebbero aspettarsi che il prezzo di Visa registri un valore minimo di $ 401 nel 2030 e un valore massimo nella regione di $ 409,55. Sulla base di questi valori, il prezzo medio delle Visa Stock sarà di $ 406,34 nel 2030.

Dovresti investire in Visa Stock (V)?

Sulla base di ciò che abbiamo trattato finora, Visa (V) sembra un ottimo stock da acquistare. Nel corso degli anni, ha funzionato relativamente bene, anche se ci sono stati anche alcuni mesi e anni cattivi. Nel complesso, il titolo ha guadagnato in modo significativo in soli 14 anni. Sembra anche pronto a performare meglio nei prossimi anni, secondo le nostre previsioni.

Se Visa funziona bene come ci aspettiamo che funzioni, sarà un buon acquisto per chiunque. Considerando il prezzo corrente e i prezzi previsti, il titolo non crescerà magicamente nei prossimi anni, ma sicuramente guadagnerà valore e rendimento per gli investitori.

Se dobbiamo seguire i verdetti di altri esperti, Visa è un solido investimento per il futuro. La maggior parte degli analisti azionari raccomanda Visa come un buon acquisto per i potenziali investitori. Potrebbe non produrre un rendimento molto enorme nei prossimi anni, ma è un titolo piuttosto solido che non scenderà al di sotto di un certo livello. Anche se il mercato è considerato volatile, è improbabile che il titolo Visa scenda a un livello che comporterà perdite per gli investitori che acquistano quest’anno, 2022.

Domande frequenti sulla previsione del prezzo delle Visa Stock

Visa (V) Stock è un investimento redditizio?

Sì, Visa è un investimento redditizio e molto probabilmente rimarrà redditizio nei prossimi anni. Le nostre previsioni mostrano che il prezzo delle azioni migliorerà nei prossimi anni.

Visa (V) è un buon acquisto per il 2022?

Il 2022 è un buon momento per acquistare Visa Stock (V). Il prezzo non è troppo alto al momento e si prevede che aumenterà di valore nei prossimi anni.

Le Visa Stock sono un buon investimento per il futuro?

Visa è un buon investimento per il futuro. L’azienda è uno dei principali attori nel settore dei servizi finanziari ed è stata innovativa con le sue soluzioni. Anche il titolo è sulla buona strada, secondo le nostre previsioni. Nel complesso, V ha tutte le carte in regola per rimanere a lungo un’azione preziosa e redditizia.

Le Visa Stock raggiungeranno $ 1000?

È possibile che Visa (V) raggiunga $ 1000 in futuro. Tuttavia, secondo le nostre previsioni, ciò potrebbe non accadere a breve. È improbabile che accada nei prossimi dieci anni.

Quanto varrà lo stock Visa nei prossimi 5 anni?

Secondo le nostre previsioni, le Visa Stock possono valere fino a $ 292,98 nei prossimi cinque anni. Tuttavia, il prezzo medio del titolo tra cinque anni dovrebbe essere di $ 279,37.

Quanto varrà lo stock Visa nei prossimi dieci anni?

Secondo i dati che abbiamo, le Visa Stock possono valere $ 249,67 nel 2032 (tra 10 anni).

Le Visa Stock crolleranno?

Dalle nostre previsioni sui prezzi delle Visa Stock (V), Visa non andrà in crash. Ancora una volta, considerando gli exploit dell’azienda e la sua posizione attuale come una delle migliori soluzioni di pagamento digitale, non vediamo perché le azioni di Visa crolleranno mai.

Le Visa Stock sono un investimento rischioso?

L’investimento in azioni è generalmente considerato rischioso, quindi è comprensibile che alcune persone descrivano l’investimento in Visa come rischioso. Tuttavia, il titolo è un veicolo di investimento decente ed è generalmente considerato sicuro dagli analisti. Anche gli investitori esperti saranno d’accordo.