Previsione Prezzo Bitcoin Cash 2022-2030

Bitcoin Cash (BCH) è probabilmente la criptovaluta più utilizzabile per i pagamenti al mondo, ma in un mondo sempre più focalizzato sulla DeFi (finanza decentrata), token DAO, e contratto intelligente piattaforme, dove si inserisce BCH? Cosa dovrebbe raggiungere Bitcoin Cash? Diamo una panoramica delle prospettive di Bitcoin Cash.

Nel 2021, Bitcoin Cash ha faticato a raggiungere anche la metà del suo massimo storico dal 2017. Quindi, quanto potrebbe valere Bitcoin Cash? Non preoccuparti più perché le notizie sono buone.

BCH — La criptovaluta del commerciante

Come probabilmente già saprai, Bitcoin Cash è stato creato come un Bitcoin (BTC) hard fork – ma per capire le diverse previsioni di prezzo di BCH, è importante ricapitolare esattamente perché è stata sviluppata la criptovaluta.

Come Bitcoin, Bitcoin Cash ha un’offerta massima di 21.000.000 e la denominazione più piccola è un ‘satoshi’, che equivale a 0,00000001 BCH (otto cifre decimali).

Alcuni dei rivali di Bitcoin Cash includono:

Bitcoin (BTC)

(BTC) Litecoin (LTC)

(LTC) Dash (DASH)

(DASH) Ripple XRP (XRP)

(XRP) Ethereum (ETH)

Qual è il punto di Bitcoin Cash?

Dal lancio di Bitcoin nel 2009, molte persone si sono preoccupate della sua scalabilità. Tanto più che gran parte dell’offerta è già in circolazione. Sebbene gli halvening di Bitcoin si verifichino ogni quattro anni per rallentare la circolazione di nuovi token Bitcoin, la criptovaluta dovrebbe raggiungere il massimo intorno all’anno 2140.

Anche se potrebbero essere più di 100 anni di distanza, realisticamente, non sappiamo come cambierà l’offerta e la domanda man mano che le ricompense per l’estrazione di nuovi blocchi vengono tagliate.

Un altro fattore che ha limitato la popolarità di Bitcoin è il fatto che non è necessariamente adatto per le transazioni quotidiane. L’estrazione di nuovi blocchi richiede un’enorme quantità di energia e la rete Bitcoin è in grado di elaborare solo 1 MB di transazioni ogni 10 minuti.

(Al contrario, Visa può elaborare circa 1.667 transazioni al secondo!)

Alcuni dei vantaggi di Bitcoin Cash includono:

Blocchi da 8MB.

Minori costi di transazione.

Transazioni più veloci.

I punti di cui sopra hanno reso BCH più facile da usare per i commercianti.

Chi c’è dietro Bitcoin Cash?

A differenza di Bitcoin, BCH ha commissioni di transazione molto più basse, può elaborare più transazioni al minuto ed è stato progettato per semplificare i pagamenti crittografici di tutti i giorni. BCH utilizza la propria rete, separata dalla rete Bitcoin, che ha aumentato la dimensione del blocco a 8 MB, otto volte più grande di Bitcoin. Questo rende BCH molto più veloce perché significa che è possibile convalidare più transazioni per blocco.

Sebbene ciò abbia sollevato preoccupazioni sul fatto che la sicurezza di Bitcoin Cash non sia rigorosa come Bitcoin, molti investitori ritengono che i benefici superino qualsiasi inconveniente. BCH ha molti sostenitori vocali, tra cui Roger Ver, uno dei primi investitori Bitcoin che ora sostiene invece Bitcoin Cash. Nel dicembre 2018, ha detto The Independent che BCH “funziona semplicemente meglio” rispetto al BTC originale.

Lo sviluppo di Bitcoin Cash è altamente decentralizzato ed è lavorato da molti gruppi diversi in tutto il mondo. Non esiste un’autorità centrale. Vale anche la pena notare che la comunità si è frammentata quando è stato creato Bitcoin SV (BSV).

A cosa serve Bitcoin Cash?

Gli obiettivi di Bitcoin Cash sono piuttosto semplici e risalgono all’idea iniziale di ciò che Bitcoin era destinato a fare: tagliare l’intermediario e fornire transazioni peer-to-peer, cosa che ha fatto sin dalla sua creazione.

Bitcoin Cash utilizza anche un prova di lavoro meccanismo di consenso che significa che può essere estratto. Molti pool di mining che estraggono Bitcoin estraggono anche Bitcoin Cash perché sono abbastanza simili.

Un fatto poco noto: Bitcoin Cash ha contratti intelligenti. I contratti intelligenti possono essere effettuati sulla sidechain Smart Bitcoin Cash che è compatibile con la macchina virtuale di Ethereum e l’API Web3. Ciò significa che i progetti DeFi possono funzionare anche su Bitcoin Cash.

Chi utilizza Bitcoin Cash?

Ci sono circa 15.392.244 indirizzi Bitcoin Cash, di cui 72.255 sono attivi, il che suggerisce che la maggior parte dei proprietari di BCH detiene a lungo termine, secondo i dati di BitInfocharts.

Bitcoin Cash è una delle monete più utilizzate dai commercianti di tutto il mondo e può essere utilizzata per un’ampia varietà di servizi e prodotti. Bitcoinmap.cash ha una mappa interattiva che ti mostra ristoranti, takeaway, club e bar, supermercati e hotel dove puoi pagare in BCH in tutto il mondo. Colombia, Venezuela e Slovenia sono alcuni dei paesi in cui Bitcoin Cash è più accettato.

Analisi tecnica dei movimenti di prezzo di Bitcoin Cash (BCH)

Secondo CoinMarketCap, il primo prezzo noto di Bitcoin Cash è $ 440,70 a cui ha iniziato a negoziare il 24 luglio 2017. Bitcoin Cash non aveva un ICO (offerta iniziale di monete). Pochi mesi dopo, BCH ha raggiunto il suo massimo storico di $ 4.355,62 il 20 dicembre 2017 e poi un anno dopo, ha raggiunto il suo minimo storico di $ 75,08 il 15 dicembre 2018.

Nel 2021, Bitcoin Cash ha iniziato l’anno a $ 341,99, ha raggiunto un massimo di $ 1.635,15 e ha chiuso l’anno a $ 430,64. Il minimo di 52 settimane di Bitcoin Cash è di $ 261,34.

Opinione dell’esperto sulle previsioni dei prezzi di Bitcoin Cash

Le previsioni di prezzo di esperti Bitcoin Cash implicano fortemente che ci sarà un aumento del prezzo di BCH nel periodo precedente al 2030.

Previsione del prezzo: “Il prezzo di 1 Bitcoin Cash dovrebbe raggiungere [un] livello minimo di $ 1.036,01 nel 2025. Il prezzo BCH può raggiungere un livello massimo di $ 1,265.81 con il prezzo medio di $ 1,074.83 per tutto il 2025 “.

Gov Capital: “Il prezzo futuro dell’asset è previsto a $ 383,16236236798 (29,898%) dopo un anno secondo il nostro sistema di previsione.

Ciò significa che se hai investito $ 100 ora, il tuo investimento attuale potrebbe valere $ 129,898 il 2023 marzo 07, martedì”.

DigitalCoinPrice: “Il prezzo di 1 Bitcoin Cash (BCH) può essere approssimativamente [fino a] $ 388,43 USD in 1 [anni] di tempo un 1x quasi dall’attuale prezzo di Bitcoin Cash”.

WalletInvestor: “Se acquisti Bitcoin Cash per 100 dollari oggi, otterrai un totale di 0,359 BCH. Sulla base delle nostre previsioni, si prevede un aumento a lungo termine, la prognosi dei prezzi per il 2027-02-27 è di 1035.220 dollari USA. Con un investimento di 5 anni, il fatturato dovrebbe essere di circa +271,8%. Il tuo attuale investimento di $ 100 potrebbe arrivare fino a $ 371,8 nel 2027 “.

Trading Beasts: “A marzo 2023, si prevede che il prezzo di Bitcoin Cash sarà in media $ 213,076. Il prezzo massimo previsto è $ 266.345, prezzo minimo $ 181.114 “.

Previsione del prezzo delle monete: “Il prezzo previsto di Bitcoin Cash alla fine del 2022 è di $ 475 – e il cambiamento da un anno all’altro del +9%. L’aumento da oggi a fine anno: +70%. A metà del 2022, ci aspettiamo di vedere $ 422 per 1 Bitcoin Cash. Nella prima metà del 2023, il prezzo di Bitcoin Cash salirà a $ 544; nella seconda metà, il prezzo perderebbe $ 42 e chiuderebbe l’anno a $ 502, che è +80% rispetto al prezzo corrente”.

Coinskid: “Il nostro sistema di previsione prevede che Bitcoin Cash potrebbe aumentare di valore a breve termine del +11% a $ 309,34 da $ 278,23. Il sistema prevede un movimento del +9% da $ 278,23 a $ 303,09 nel prossimo mese, Bitcoin Cash ha una previsione di prezzo di $ 275,43 in oltre un [anno] di tempo..

ICOcreed: “Il prezzo di Bitcoin Cash dovrebbe raggiungere un valore minimo di $ 5.379,40 nel 2030. Il prezzo di Bitcoin Cash potrebbe raggiungere un valore massimo di $ 6.383,81 con il prezzo medio di negoziazione di $ 5.531,71 per tutto il 2030”.

CryptoGround: “Secondo le previsioni e l’analisi algoritmica, [il] prezzo di 1 Bitcoin Cash (BCH) sarà di circa $ 2.750,5011 nel 2027”.

Prenderesti in considerazione l’acquisto di Bitcoin Cash BCH?

Bitcoin Cash (BCH) Previsioni sui prezzi

Secondo gli analisti, si prevede che Bitcoin Cash aumenterà nei prossimi anni. Le previsioni dei dati prevedono che BCH dovrebbe salire a $ 521 entro la fine del 2022, $ 901 nel 2023, $ 1.882 nel 2024, $ 2.675 nel 2025. La previsione del prezzo di Bitcoin Cash per il 2030 dovrebbe raggiungere $ 7.600.

Ecco alcuni dei principali fattori che influenzeranno le previsioni dei prezzi di Bitcoin Cash per i prossimi anni fino al 2030.

Il fattore più ovvio è la domanda e l’offerta. Il prezzo di una criptovaluta aumenterà quando la domanda è maggiore della sua offerta. Con Bitcoin Cash, c’è il potenziale per gli investitori di saltare la nave da Bitcoin.

Questo è successo subito dopo il suo lancio quando importanti investitori Bitcoin come Roger Ver e lo specialista IT James Howell (che ha colpito i titoli dei giornali nel 2013 dopo aver accidentalmente gettato via un disco rigido che memorizzava 7.500 Bitcoin, del valore di circa 4 milioni di sterline all’epoca) entrambi hanno promesso il loro sostegno a BCH.

Altrove, poiché le preoccupazioni per l’inefficienza di Bitcoin e la mancanza di scalabilità continuano a crescere, potremmo vedere più investitori passare a BCH a favore della sua maggiore usabilità. Ciò significherebbe che la domanda di token BCH aumenterebbe, aumentando così il suo prezzo.

Un altro fattore che potrebbe potenzialmente causare l’aumento della domanda di Bitcoin Cash è una crescente consapevolezza del settore delle criptovalute. Secondo un sondaggio condotto dalla Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito, il 20% degli intervistati aveva sentito parlare di Bitcoin Cash, rendendolo uno degli altcoin più noti. Questo è probabilmente grazie alla sua connessione con Bitcoin, di cui quasi tutti gli intervistati avevano sentito parlare.

Il fatto che il pubblico in generale sia più consapevole di Bitcoin Cash rispetto ad altri altcoin – incluso il secondo più grande, Ethereum – potrebbe significare che i potenziali investitori hanno maggiori probabilità di iniziare a scambiarlo se scelgono di investire in criptovaluta.

I “robot balena” sono un altro fattore principale. Sono grandi detentori di criptovaluta che creano volatilità artificiale su una varietà di scambi di criptovaluta. Eseguendo software che effettua operazioni automaticamente, di solito su un numero enorme di piattaforme e risorse diverse contemporaneamente, possono aumentare o diminuire il prezzo delle criptovalute per trarre profitto dalla volatilità che hanno creato.

Nel frattempo, man mano che Bitcoin Cash è diventato più affermato, ha iniziato a diventare più ampiamente accettato come forma di pagamento. Nel 2019, la piattaforma di sport fantasy Fanduel Annunciato che accetterebbe pagamenti BCH tramite BitPay, consentendo ai suoi utenti di inserire la criptovaluta nei loro portafogli digitali.

Con i mondi della criptovaluta e del gioco online che diventano sempre più intrecciati, possiamo aspettarci di vedere più piattaforme seguire l’esempio nei prossimi anni. Ciò guiderà la domanda di Bitcoin Cash e, di conseguenza, il suo prezzo.

E infine, la crescente popolarità di Bitcoin Cash significa che ora è elencato nelle principali borse come Binance, ShapeShift, Coinbase, bitFlyer e Luno. Man mano che più scambi aggiungono BCH alle loro liste, più investitori e trader avranno accesso alla criptovaluta – e questo è probabile che aumenti la domanda di Bitcoin Cash, con conseguenti scambi più frequenti e quindi più volatilità quando si tratta di prezzo.

Ecco le nostre previsioni approfondite sui prezzi di Bitcoin Cash per il 2022-2030.

Bitcoin Cash (BCH) Prezzo Previsione 2022

I 13 analisti che offrono previsioni di prezzo a 12 mesi per Bitcoin Cash (BCH) hanno un obiettivo mediano di $ 529, con una stima alta di $ 646 e una stima bassa di $ 255. La stima media del 2022 rappresenta un aumento dell’86% rispetto al prezzo corrente.

Bitcoin Cash (BCH) Prezzo Previsione 2023

Secondo le nostre previsioni sui prezzi di Bitcoin Cash, si prevede che il prezzo BCH supererà i $ 900 entro l’inizio del 2023. Il massimo previsto per l’anno 2023 è di $ 1.310 e il minimo sarà di $ 677,41. La previsione media del prezzo di Bitcoin Cash per la fine del 2023 è di $ 908,10.

Bitcoin Cash (BCH) Prezzo Previsione 2024

Il 2024 vedrà Bitcoin e Bitcoin Cash passare entrambi attraverso un dimezzamento che ridurrà la creazione di nuove monete e porterà il valore di BCH a salire. BCH salirà fino a un massimo di $ 2.446,45, raggiungerà un minimo di $ 938,99 e raggiungerà una media di $ 1.882,93, come determinato dal modello di previsione dei prezzi di Bitcoin Cash. Bitcoin Cash concluderà quindi il 2024 a $ 2.400,01.

Bitcoin Cash (BCH) Prezzo Previsione 2025

Secondo la nostra analisi tecnica a lungo termine e la previsione del prezzo di Bitcoin Cash, il prezzo del token BCH potrebbe essere di circa $ 2,673.9 nel 2025. La moneta potrebbe riflettere una corsa al rialzo e il prezzo del BCH potrebbe salire alle stelle a lungo termine. Sulla base delle previsioni di prezzo degli esperti, la moneta può raggiungere un massimo di $ 3,794.67 e un minimo di $ 1,990.50.

Bitcoin Cash (BCH) Prezzo Previsione 2026

Mentre Bitcoin lotta per gestire un aumento degli utenti e diventa più lento e più costoso da usare, Bitcoin Cash brillerà come la migliore alternativa nel 2026. La prognosi della previsione del prezzo di Bitcoin Cash prevede un prezzo massimo del 2026 di $ 4.690,66 e un minimo di $ 3.434 nello scenario peggiore. Il prezzo medio sarà di $ 4.256,70 e il prezzo di fine anno 2026 sarà di $ 3.978,12.

Bitcoin Cash (BCH) Prezzo Previsione 2027

Se stai attualmente lavorando con un prezzo di investimento quinquennale, ti starai chiedendo quale sarà il prezzo di Bitcoin Cash nei prossimi cinque anni. Secondo gli esperti, il prezzo delle monete di BCH a 5 anni è di $ 4.883,78. La moneta dovrebbe avere un prezzo di circa $ 4.450,45 entro la metà del 2027, quindi aumentare a $ 4.765,36 entro la fine dell’anno. La previsione di prezzo Bitcoin Cash più bassa prevede $ 4.112,84 mentre la più alta si aspetta $ 5.704,52.

Bitcoin Cash (BCH) Prezzo Previsione 2028

Entro il 2028, ci sarà un altro dimezzamento di Bitcoin e Bitcoin Cash che diminuirà nuovamente la creazione di nuovi BCH, influenzando l’offerta e la domanda. La previsione del prezzo di Bitcoin Cash per il 2028 ipotizza che sia possibile raggiungere un prezzo massimo di $ 7.006,77, così come un prezzo minimo di $ 6.089,15. La moneta chiuderà il 2028 a $ 6.788,90 e raggiungerà un prezzo medio di $ 6.355,74 per l’anno.

Bitcoin Cash (BCH) Prezzo Previsione 2029

Il 2029 vedrà le grandi istituzioni finanziarie investire pesantemente in Bitcoin Cash in quanto lo riconoscono come una delle migliori opzioni di investimento. Al rialzo, la previsione del prezzo di Bitcoin Cash dice che BCH raggiungerà un massimo di $ 7.999,20 e una media di $ 7.185,27, e al ribasso, BCH affonderà a $ 6.905,17. Alla fine del 2029, Bitcoin Cash varrà $ 7.749,19, secondo l’algoritmo di previsione dei prezzi di Bitcoin Cash.

Bitcoin Cash (BCH) Prezzo Previsione 2030

Il prezzo medio futuro di Bitcoin Cash sarà di $ 8.672,42 nel 2030. Non ci aspettiamo che il prezzo scenderà in questo momento. Piuttosto, dovrebbe raggiungere $ 8.690,53 entro i primi sei mesi dell’anno. Il prezzo della moneta BCH dovrebbe quindi migliorare ulteriormente per raggiungere $ 8.730,56 entro la fine del 2030.

Secondo la previsione del prezzo di Bitcoin Cash per il 2030, la moneta è esitmated un prezzo basso di $ 7,439.86 e un prezzo elevato di $ 9,288.34. Il nuovo massimo storico del 2030 rappresenta un aumento del 127,0249% rispetto all’attuale massimo storico di BCH.

Conclusione: quanto potrebbe valere Bitcoin Cash?

Tutto sommato, le previsioni sui prezzi di Bitcoin Cash sono estremamente positive. Nonostante ciò, ci sono ancora diversi problemi che gli investitori dovrebbero tenere a mente.

La regolamentazione, ovviamente, è il problema principale che la maggior parte degli esperti cita quando considera dove Bitcoin Cash o qualsiasi altra criptovaluta sarà nel prossimo futuro. Molto semplicemente, nessuno lo sa – potrebbe essere utile, o potrebbe essere un enorme ostacolo.

Detto questo, Bitcoin Cash potrebbe essere in grado di eludere le questioni normative se rimane molto popolare nel terzo mondo, in particolare in paesi come il Venezuela dove il bolívar è crollato.

Un altro problema principale è il meccanismo di consenso proof-of-work di Bitcoin Cash. Come abbiamo visto negli ultimi due anni, gli utenti di criptovalute, gli sviluppatori e persino i regolatori hanno iniziato a mostrare una preferenza per le criptovalute proof-of-stake che sono meno energivore e migliori per l’ambiente.

E così, nei prossimi anni, Bitcoin Cash potrebbe dover intervenire per mitigare il suo fabbisogno energetico o affrontare un esodo di utenti.

Infine, come abbiamo spiegato in precedenza, Bitcoin Cash ha contratti intelligenti e mentre questa è una buona notizia, ha bisogno di intensificare il suo sviluppo per diventare un vero concorrente di piattaforme come Ethereum che hanno un ecosistema molto più grande.

Bitcoin Cash salirà?

La nostra previsione bitcoin cash suggerisce che il prezzo mediano potrebbe essere scambiato sopra $ 500 entro i primi sei mesi e raggiungere $ 530 entro la fine dell’anno. Secondo le previsioni dei prezzi degli esperti, il prezzo medio delle monete rimarrà al di sopra del livello di $ 2.000 nel 2025. Si prevede che lo slancio rialzista continuerà nel lungo periodo e il prezzo del BCH potrebbe salire fino a un massimo di $ 9.288 nel 2030.

Bitcoin Cash (BCH) può raggiungere $ 1.000?

Sì, Bitcoin Cash raggiungerà il marchio $ 1.000. Questa barriera sarà presa di mira al più presto entro il 2023.

Bitcoin Cash (BCH) può raggiungere $ 5.000?

Sì, secondo Bitcoin Cash Forecast, i prezzi possono raggiungere il segno di $ 5000 a lungo termine, ma ci vorrà del tempo. Attualmente, ha il potenziale per una significativa corsa rialzista nei prossimi anni sulla base delle prospettive tecniche. Gli esperti stimano che BCH raggiungerà tale obiettivo per la prima volta entro il 2027.

Domande frequenti sulla previsione del prezzo di Bitcoin Cash

Qual è la differenza tra Bitcoin e Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash è stato sviluppato come un hard fork scalabile di Bitcoin. Può elaborare le transazioni più rapidamente, ha commissioni di transazione inferiori e utilizza una rete blockchain diversa che è molto più efficiente della tecnologia Bitcoin originale. Il vantaggio principale di Bitcoin Cash rispetto a Bitcoin è che i suoi blocchi sono otto volte più grandi, il che gli consente di elaborare più transazioni per blocco, rendendolo quindi più veloce ed economico da usare.

BCH è meglio di BTC?

La risposta a “BCH è meglio di BTC” dipende in definitiva da cosa vuoi dalla tua criptovaluta. Se stai cercando una valuta utilizzabile che faciliti i pagamenti online quotidiani, BCH potrebbe essere la scelta migliore per te. Molti investitori ritengono che BCH sia più vicino alla visione originale di ciò che dovrebbe essere Bitcoin, come delineato dal fondatore anonimo, Satoshi Nakamoto, nel loro whitepaper.

Bitcoin Cash sopravviverà?

Sebbene Bitcoin Cash sia solo una delle principali criptovalute del mondo, alcune persone credono che non si sia dimostrato forte come inizialmente sperato dagli investitori. Tuttavia, molti analisti hanno fiducia nella tecnologia della piattaforma e ritengono che continuerà a crescere per il resto del decennio.

Bitcoin Cash è un buon investimento?

L’algoritmo di previsione del prezzo di Bitcoin Cash implica fortemente che BCH sia un buon investimento. Indica che potrebbe raggiungere una media di $ 2.673,58 entro il 2025, un aumento dell’857,243%, per poi raggiungere un massimo storico di $ 9.888,34 nel 2030, un aumento del 127,0249% dal suo attuale massimo storico di $ 4.355,62.

Bitcoin Cash aumenterà?

Sì, Bitcoin Cash aumenterà di valore. Sebbene BCH non raggiungerà un nuovo massimo nei prossimi anni, entro il 2030 BCH raggiungerà quasi $ 10.000 per moneta, secondo le previsioni del prezzo di Bitcoin Cash, suggerendo che BCH è un ottimo investimento a lungo termine.

Quando decollerà Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash decollerà entro il 2023 secondo l’algoritmo di previsione dei prezzi di Bitcoin Cash, raggiungendo ancora una volta oltre $ 1.000 per moneta e formando minimi molto più alti rispetto agli anni precedenti, fornendo un trampolino di lancio per nuovi massimi più avanti nel decennio.

Qual è la previsione dei prezzi di Bitcoin Cash per la prossima corsa al rialzo?

Bitcoin Cash subirà una corsa rialzista nel 2024 e nel 2028 durante il prossimo dimezzamento, quando la creazione di nuovi BTC e BCH sarà ridotta. Questo porterà Bitcoin Cash a un massimo di $ 2.446,45 nel 2024 e $ 7.006,77 nel 2028, secondo la previsione del prezzo di Bitcoin Cash.

Quanto in alto andrà Bitcoin Cash?

La previsione più alta del prezzo di Bitcoin Cash che abbiamo visto proviene dalla “Previsione del prezzo”, giustamente chiamata, che afferma che BCH raggiungerà $ 11.908,37 al massimo nel 2031.

Bitcoin Cash Prezzo Previsione 2040

Entro il 2040, Bitcoin Cash potrebbe aumentare fino a un prezzo compreso tra $ 15.000 e $ 25.000 secondo il nostro modello di previsione dei prezzi di Bitcoin Cash.