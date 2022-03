Previsione del prezzo WHALE 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (WHALE) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 1.080,56 USD. Un prezzo massimo di $ 1.199,42, prezzo minimo di $ 896,86 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di $ 1.048,14.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 1.080,56, variazione per aprile 2022 7%.

Previsioni da maggio 2022 (WHALE) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 983,31 USD. Un prezzo massimo di $ 1.052,14, prezzo minimo di $ 806,31 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è $ 929,23. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 983,31, variazione per maggio 2022 -9%.

Previsioni da giugno 2022 (WHALE) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 1.042,31 USD. Un prezzo massimo di $ 1.177,81, prezzo minimo di $ 854,69 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è $ 1.016,25. previsione dei prezzi alla fine di giugno 2022 $ 1.042,31, variazione per giugno 2022 6%.

Previsioni da luglio 2022 (WHALE) a USD.

All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 1.084,00 USD. Un prezzo massimo di $ 1.235,76, prezzo minimo di $ 986,44 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è di $ 1.111,10. previsione del prezzo alla fine di luglio 2022 $ 1.084,00, variazione per luglio 2022 4%.

Previsioni da agosto 2022 (WHALE) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 1.224,92 USD.

Un prezzo massimo di $ 1.335,16, prezzo minimo di $ 1.004,43 per agosto 2022. Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 1.169,80. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 1.224,92, variazione per agosto 2022 13%.

Previsioni da settembre 2022 (WHALE) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 1.359,66 USD. Un prezzo massimo di $ 1.618,00, prezzo minimo di $ 1.169,31 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di $ 1.393,65. previsione del prezzo a fine settembre 2022 $ 1.359,66, variazione per settembre 2022 11%.

Previsioni da ottobre 2022 (WHALE) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 1,550,01 USD. Un prezzo massimo di $ 1.736,01, prezzo minimo di $ 1.441,51 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 1.588,76. previsione del prezzo alla fine di ottobre 2022 $ 1,550,01, variazione per ottobre 2022 14%.

Previsioni da novembre 2022 (WHALE) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 1.689,51 USD. Un prezzo massimo di $ 1.959,84, prezzo minimo di $ 1.469,88 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 1.714,86. previsione dei prezzi alla fine di novembre 2022 1.689,51 USD, variazione per novembre 2022 9%.

Previsioni da dicembre 2022 (WHALE) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 1.942,94 USD. Un prezzo massimo di $2,234,38, prezzo minimo di $1,768,08 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $2,001,23. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 1.942,94, variazione per dicembre 2022 15%.

Previsioni da gennaio 2023 (WHALE) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 2,117,81 USD. Un prezzo massimo di $ 2.266,05, prezzo minimo di $ 1.778,96 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è di $ 2.022,50. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $2.117,81, variazione per gennaio 2023 9%.

Previsioni da febbraio 2023 (WHALE) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 2.223,70 USD. Un prezzo massimo di $ 2.512,78, prezzo minimo di $ 1.912,38 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è di $ 2.212,58. previsione del prezzo a fine febbraio 2023 $2.223,70, variazione per febbraio 2023 5%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 2,117,81 $1.778,96 $2,266.05 $ 2.022,50 9% Febbraio 2023 $2,223,70 $1,912.38 $ 2,512,78 $2,212,58 5% marzo 2023 $ 2.557,25 $2,173,66 $2,864.12 $ 2.518,89 15% aprile 2023 $2,224,81 $ 1,846,59 $ 2,469,54 $2,158,06 -13% maggio 2023 $ 2.046,82 $ 1,739,80 $2,210,57 $ 1.975,18 -8% giugno 2023 $2,292.44 $2,040,27 $ 2.682,16 $ 2,361.22 12% luglio 2023 $2,246.59 $ 1.909,60 $ 2.695,91 $ 2,302,76 -2% agosto 2023 $ 2,448,79 $2,130,44 $ 2,889,57 $ 2,510,01 9% settembre 2023 $ 2.546,74 $2.139,26 $ 3,005,15 $ 2,572,21 4% ottobre 2023 $2,470,34 $ 2,173,90 $2,742,07 $ 2,457,98 -3% novembre 2023 $ 2,198,60 $ 2.000,72 $ 2,308,53 $2.154,63 -11% Dicembre 2023 $ 2.000,72 $1.900,69 $2.180,79 $ 2.040,74 -9%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 2.060,75 $1.895,89 $2,287.43 $ 2.091,66 3% Febbraio 2024 $2,122,57 $ 1.973,99 $ 2,525,86 $ 2.249,92 3% marzo 2024 $2,292.37 $2.108,98 $2,521,61 $ 2,315,30 8% aprile 2024 $ 2.636,23 $ 2.398,97 $ 2,794.40 $ 2.596,69 15% maggio 2024 $ 2,557,14 $2.148,00 $ 2,736.14 $ 2,442,07 -3% giugno 2024 $ 2.838,43 $ 2,270,74 $3.008.74 $ 2.639,74 11% luglio 2024 $ 2.582,97 $ 2,427,99 $ 2,7112,12 $ 2,570,06 -9% agosto 2024 $ 2.892,93 $ 2.372,20 $ 3.413,65 $ 2.892,93 12% settembre 2024 $ 3.326,87 $ 2.861,11 $ 3.626,28 $ 3.243,69 15% ottobre 2024 $ 3,459.94 $ 3,183,15 $ 3.702,14 $ 3.442,64 4% novembre 2024 $ 3,252.34 $ 2.894,59 $3.414,96 $ 3,154,77 -6% Dicembre 2024 $ 3,284,87 $ 2.627,89 $ 3.876,14 $ 3,252,02 1%

Previsione dei prezzi per il 2025