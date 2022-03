Previsione del prezzo XBX 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (XBX) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0215 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0232, prezzo minimo di $ 0,0187 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è $ 0,0210.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 0,0215, variazione per aprile 2022 -5%.

Previsioni da maggio 2022 (XBX) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0211 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0244, prezzo minimo di $ 0,0181 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è $ 0,0213. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 0,0211, variazione per maggio 2022 -2%.

Previsioni da giugno 2022 (XBX) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0219 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0248, prezzo minimo di $ 0,0184 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è $ 0,0216. previsione dei prezzi alla fine di giugno 2022 $ 0,0219, variazione per giugno 2022 4%.

Previsioni da luglio 2022 (XBX) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0197 USD.

Un prezzo massimo di 0,0211 USD, prezzo minimo di 0,0164 USD per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è di 0,0187 USD. previsione del prezzo a fine luglio 2022 $ 0,0197, variazione per luglio 2022 -10%.

Previsioni da agosto 2022 (XBX) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0207 USD. Un prezzo massimo di 0,0234 USD, prezzo minimo di 0,0193 USD per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di 0,0213 USD. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 0,0207, variazione per agosto 2022 5%.

Previsioni da settembre 2022 (XBX) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0213 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0224, prezzo minimo di $ 0,0179 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è $ 0,0202. previsione del prezzo a fine settembre 2022 $ 0,0213, variazione per settembre 2022 3%.

Previsioni da ottobre 2022 (XBX) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0186 USD. Un prezzo massimo di 0,0213 USD, prezzo minimo di 0,0163 USD per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di 0,0188 USD. previsione dei prezzi alla fine di ottobre 2022 $ 0,0186, variazione per ottobre 2022 -13%.

Previsioni da novembre 2022 (XBX) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0191 USD. Un prezzo massimo di 0,0216 USD, prezzo minimo di 0,0159 USD per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di 0,0187 USD. previsione dei prezzi alla fine di novembre 2022 $ 0,0191, variazione per novembre 2022 3%.

Previsioni da dicembre 2022 (XBX) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0168 USD. Un prezzo massimo di 0,0198 USD, prezzo minimo di 0,0151 USD per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di 0,0175 USD. previsione dei prezzi a fine dicembre 2022 $ 0,0168, variazione per dicembre 2022 -12%.

Previsioni da gennaio 2023 (XBX) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0180 USD. Un prezzo massimo di 0,0194 USD, prezzo minimo di 0,0146 USD per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è di 0,0170 USD. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 0,0180, variazione per gennaio 2023 7%.

Previsioni da febbraio 2023 (XBX) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0175 USD. Un prezzo massimo di 0,0197$, prezzo minimo di 0,0161$ per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è di 0,0179$. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 0,0175, variazione per febbraio 2023 -3%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 0,0180 $ 0,0146 $ 0,0194 $ 0,0170 7% Febbraio 2023 $ 0,0175 $ 0,0161 $ 0,0197 $ 0,0179 -3% marzo 2023 $ 0,0199 $0.0177 $ 0,0213 $ 0,0195 14% aprile 2023 $ 0,0209 $ 0,0182 $ 0,0242 $ 0,0212 5% maggio 2023 $ 0,0201 $ 0,0180 $ 0,0233 $ 0,0207 -4% giugno 2023 $ 0,0223 $ 0,0185 $ 0,0247 $ 0,0216 11% luglio 2023 $ 0,0211 $ 0,0173 $ 0,0222 $ 0,0198 -5% agosto 2023 $ 0,0207 $ 0,0172 $0,0226 $ 0,0199 -2% settembre 2023 $ 0,0218 $ 0,0174 $ 0,0248 $ 0,0211 5% ottobre 2023 $ 0,0222 $ 0,0184 $ 0,0235 $ 0,0210 2% novembre 2023 $ 0,0209 $ 0,0167 $ 0,0244 $ 0,0206 -6% Dicembre 2023 $ 0,0213 $ 0,0196 $ 0,0234 $ 0,0215 2%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 0,0187 $ 0,0170 $ 0,0197 $ 0,0184 -12% Febbraio 2024 $0.0204 $ 0,0188 $ 0,0220 $0.0204 9% marzo 2024 $ 0,0231 $ 0,0217 $ 0,0249 $ 0,0233 13% aprile 2024 $ 0,0261 $ 0,0245 $ 0,0276 $ 0,0261 13% maggio 2024 $ 0,0258 $0.0240 $0,0286 $ 0,0263 -1% giugno 2024 $ 0,0289 $0.0240 $ 0,0338 $ 0,0289 12% luglio 2024 $ 0,0272 $ 0,0245 $ 0,0312 $ 0,0278 -6% agosto 2024 $ 0,0310 $ 0,0279 $ 0,0328 $0.0304 14% settembre 2024 $ 0,0307 $0.0270 $ 0,0322 $0,0296 -1% ottobre 2024 $ 0,0350 $ 0,0332 $ 0,0402 $ 0,0367 14% novembre 2024 $ 0,0395 $0.0320 $ 0,0438 $ 0,0379 13% Dicembre 2024 $0.0427 $ 0,0405 $ 0,0508 $ 0,0456 8%

Previsione dei prezzi per il 2025