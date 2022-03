Previsione del prezzo CHEEMS 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (CHEEMS) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0004 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0004, prezzo minimo di $ 0,0003 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di $ 0,0004.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 0,0004, variazione per aprile 2022 -5%.

Previsioni da maggio 2022 (CHEEMS) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0003 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0004, prezzo minimo di $ 0,0003 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è $ 0,0003. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 0,0003, variazione per maggio 2022 -14%.

Previsioni da giugno 2022 (CHEEMS) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0003 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0003, prezzo minimo di $ 0,0002 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è di $ 0,0003. previsione del prezzo a fine giugno 2022 $ 0,0003, variazione per giugno 2022 -12%.

Previsioni da luglio 2022 (CHEEMS) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0003 USD.

Un prezzo massimo di $ 0,0004, prezzo minimo di $ 0,0003 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è $ 0,0003. previsione del prezzo alla fine di luglio 2022 $ 0,0003, variazione per luglio 2022 4%.

Previsioni da agosto 2022 (CHEEMS) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0003 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0003, prezzo minimo di $ 0,0003 per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 0,0003. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 0,0003, variazione per agosto 2022 -4%.

Previsioni da settembre 2022 (CHEEMS) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0003 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0003, prezzo minimo di $ 0,0003 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di $ 0,0003. previsione del prezzo alla fine di settembre 2022 $ 0,0003, variazione per settembre 2022 2%.

Previsioni da ottobre 2022 (CHEEMS) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0003 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0004, prezzo minimo di $ 0,0003 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 0,0003. previsione del prezzo alla fine di ottobre 2022 $ 0,0003, variazione per ottobre 2022 15%.

Previsioni da novembre 2022 (CHEEMS) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0003 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0004, prezzo minimo di $ 0,0003 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 0,0004. previsione del prezzo alla fine di novembre 2022 $ 0,0003, variazione per novembre 2022 1%.

Previsioni da dicembre 2022 (CHEEMS) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0004 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0004, prezzo minimo di $ 0,0003 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $ 0,0004. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 0,0004, variazione per dicembre 2022 2%.

Previsioni da gennaio 2023 (CHEEMS) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0004 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0005, prezzo minimo di $ 0,0003 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è $ 0,0004. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 0,0004, variazione per gennaio 2023 11%.

Previsioni da febbraio 2023 (CHEEMS) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0004 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0005, prezzo minimo di $ 0,0003 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è $ 0,0004. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 0,0004, variazione per febbraio 2023 1%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 0,0004 $ 0,0003 $ 0,0005 $ 0,0004 11% Febbraio 2023 $ 0,0004 $ 0,0003 $ 0,0005 $ 0,0004 1% marzo 2023 $ 0,0005 $ 0,0004 $ 0,0005 $ 0,0004 14% aprile 2023 $ 0,0005 $ 0,0004 $ 0,0006 $ 0,0005 15% maggio 2023 $ 0,0005 $ 0,0005 $ 0,0005 $ 0,0005 -7% giugno 2023 $ 0,0005 $ 0,0005 $ 0,0006 $ 0,0005 3% luglio 2023 $ 0,0005 $ 0,0004 $ 0,0006 $ 0,0005 1% agosto 2023 $ 0,0005 $ 0,0005 $ 0,0006 $ 0,0005 5% settembre 2023 $ 0,0006 $ 0,0005 $ 0,0006 $ 0,0006 12% ottobre 2023 $ 0,0006 $ 0,0005 $ 0,0006 $ 0,0006 1% novembre 2023 $ 0,0006 $ 0,0005 $ 0,0007 $ 0,0006 -3% Dicembre 2023 $ 0,0006 $ 0,0005 $ 0,0006 $ 0,0006 1%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 0,0007 $ 0,0005 $ 0,0008 $ 0,0007 12% Febbraio 2024 $ 0,0007 $ 0,0006 $ 0,0007 $ 0,0006 -1% marzo 2024 $ 0,0007 $ 0,0006 $ 0,0008 $ 0,0007 10% aprile 2024 $ 0,0007 $ 0,0006 $ 0,0008 $ 0,0007 2% maggio 2024 $ 0,0007 $ 0,0006 $ 0,0008 $ 0,0007 -8% giugno 2024 $ 0,0006 $ 0,0005 $ 0,0007 $ 0,0006 -12% luglio 2024 $ 0,0006 $ 0,0006 $ 0,0007 $ 0,0006 5% agosto 2024 $ 0,0007 $ 0,0005 $ 0,0007 $ 0,0006 6% settembre 2024 $ 0,0007 $ 0,0006 $ 0,0008 $ 0,0007 8% ottobre 2024 $ 0,0008 $ 0,0007 $ 0,0008 $ 0,0008 6% novembre 2024 $ 0,0008 $ 0,0007 $ 0,0009 $ 0,0008 7% Dicembre 2024 $ 0,0009 $ 0,0007 $ 0.0010 $ 0,0009 8%

Previsione dei prezzi per il 2025